凯撒虽然去世了，但他留下的“遗产”猩猩们还得继承。















接下来的故事如何开展？《猩球３》导演里夫斯明确表示三部曲结束后，等待观众的绝对不会是《人猿星球》五部曲的重制版，因为那样做毫无意义。制作人彼得·谢尔尼则说《猩球崛起》三部曲只是凯撒旅程的终结，但整个电影宇宙还有诸多值得讲述的故事。





导演韦斯·波尔表示，新版会聚焦凯撒的“遗产”，要么就是凯撒的儿子继续带领猩猩群落的文明发展，或者不会说话的人类女孩诺娃、穿马甲的猩猩也发挥作用？





凯撒和儿子





不会说话的人类女孩



穿马甲的搞笑猩猩





从1968年到1973年福斯曾拍摄过老版《人猿猩球》五部曲，加上2001年蒂姆·伯顿的《决战猩球》和最近的三部曲，猩猩们被电影导演们“折腾”了半个多世纪了，如今看来还要继续“折腾”。



