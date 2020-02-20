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迪士尼新版《猩球崛起》不是重启作品

导演：将继续讲述凯撒死后的故事

2020-02-20 09:11:48 来源：Mtime时光网

凯撒虽然去世了，但他留下的“遗产”猩猩们还得继承。


　　时光网讯 迪士尼收购福斯之后，很多电影项目都有调整，但去年8月CEO鲍勃艾格曾表示，王牌IP《猩球崛起》将获得“继续打造”。近日接手这个项目的导演韦斯·波尔透露，新版并不是重启，而是继续讲述凯撒（安迪·瑟金斯）去世之后的故事。

　　

《猩球崛起3》终极预告

2017年上映的《猩球崛起3：终极之战》是福斯对“人猿星球”系列的重启的第三部，故事结尾大雪崩，凯撒带着猩猩们逃难成功。他们找到平静的湖边生活，神秘的小女孩也和猩猩们在一起，在毛里斯的安慰中凯撒离开了人世。

　　接下来的故事如何开展？《猩球３》导演里夫斯明确表示三部曲结束后，等待观众的绝对不会是《人猿星球》五部曲的重制版，因为那样做毫无意义。制作人彼得·谢尔尼则说《猩球崛起》三部曲只是凯撒旅程的终结，但整个电影宇宙还有诸多值得讲述的故事。

　　导演韦斯·波尔表示，新版会聚焦凯撒的“遗产”，要么就是凯撒的儿子继续带领猩猩群落的文明发展，或者不会说话的人类女孩诺娃、穿马甲的猩猩也发挥作用？

凯撒和儿子

不会说话的人类女孩

穿马甲的搞笑猩猩

　　从1968年到1973年福斯曾拍摄过老版《人猿猩球》五部曲，加上2001年蒂姆·伯顿的《决战猩球》和最近的三部曲，猩猩们被电影导演们“折腾”了半个多世纪了，如今看来还要继续“折腾”。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 猩球崛起 迪士尼 安迪瑟金斯 韦斯波尔 续集
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韦斯·波尔

韦斯·波尔

Wes Ball

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

猩球崛起3：终极之战

猩球崛起3：终极之战 (2017)

7.5

导演：马特·里夫斯

主演：安迪·瑟金斯

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