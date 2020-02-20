《绝地战警：疾速追击》“共克危局”版预告





“炸街男孩”再干一票

兄弟齐心共克危局





在新预告开头，威尔·史密斯与马丁·劳伦斯在系列前作中的形象一闪而过，时隔多年这对迈阿密警局的最佳拍档再度携手，熟悉的故事与音乐，无疑勾起了无数影迷、粉丝的回忆。在经典的《Bad Boys》音乐中，“炸街男孩”再一次携手合作，在枪林弹雨，极限飚车的狂轰乱炸下，迎接危险再度升级的全新生死挑战。

在这一部《绝地战警：疾速追击》中，威尔·史密斯所饰演的麦克依然享受着生活充满刺激与速度感，却不可避免的遇上中年危机，而马丁·劳伦斯所饰演的搭档马库斯则开始渴望回归家庭，希望退休享受安稳的生活。当麦克卷入一场神秘的复仇计划，并且遭遇不明黑帮势力的接连追杀后，为了帮助兄弟度过这次生死危局，马库斯毅然出手，决定与麦克联手再干一票。







威尔·史密斯和马丁·劳伦斯执行任务





在各种狂轰乱炸中，“炸街男孩”的危局任务拉开帷幕。然而即使是冒着枪林弹雨的生死追击，威尔·史密斯、马丁·劳伦斯之间奇妙的化学反应依然一如既往，两人在狂轰乱炸的飙车枪战中仍不忘疯狂吐槽，嘴炮互怼，为电影提供了超乎想象爆笑全场的笑点，让这部《绝地战警：疾速追击》堪称年度最不正经的好莱坞动作警匪大片。





海外口碑票房双丰收

国内过审备受期待





《绝地战警：疾速追击》北美一经上映口碑便刷爆全网，CinemaScore观众评分为A等级，烂番茄最新的观众喜爱指数始终保持在96%以上，在同期上映的影片中遥遥领先拔得头筹。媒体和观众对电影一致好评，不仅认为电影在动作戏和喜剧笑点都创意十足诚意满满，更加超越了前作，堪称是《绝地战警》系列诞生以来票房、口碑最好的一部。







威尔·史密斯和马丁·劳伦斯“王牌搭档再度携手

电影在票房方面的表现同样不输口碑，自1月17日北美及海外陆续上片以来，票房便屡创新高。北美开画首日便收获636万美元票房，更连续三周末获得北美电影市场票房冠军，北美最新累计票房为1.83亿美元。海外票房截止目前收获3.7亿美元，创下了动作喜剧类系列电影的全球票房新纪录，同时也是2020年开年以来全球票房最高的一部电影，被媒体誉为电影市场近十年最成功的续作作品之一。

《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。





电影已于1月17日北美上映，国内确认引进，敬请期待。





威尔·史密斯强势出击





《绝地战警：疾速追击》北美评分网站Cinema Score





《绝地战警：疾速追击》烂番茄指数

海外票房截止目前收获3.7亿美元，创下了动作喜剧类系列电影的全球票房新纪录，同时也是2020年开年以来全球票房最高的一部电影。电影已于北美1月17日上映，国内确认引进，上映时间敬请期待。