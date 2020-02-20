韩国总统文在寅在青瓦台设宴款待《寄生虫》剧组主创，感谢导演奉俊昊及演员、工作人员的努力，庆贺韩国文化在国际上获得的亮眼成绩，并承诺为韩国电影发展提供更大的政策支持。











文在寅宴会上表示，奉俊昊打破了奥斯卡英语片与非英语片之间的藩篱，“这让我感到更加骄傲。”





谈及韩国偶像、韩剧、韩国古典音乐等在国际上取得的成就，文在寅表示：“韩国文化已经从边缘走向了世界的中心，在各个文化领域都得到了认可。我相信这一切都要归功于所有人的热情和努力工作，包括导演奉俊昊，我想再次感谢他们。”

















关于电影行业，文在寅承诺要实现一个52小时/周的标准工时制度，完善电影工作者的福利政策，阻止银幕垄断，并对电影学院提供支持，帮助电影行业蓬勃发展。他还补充说，“但是，我们不会去干涉。”















编辑：SaSa