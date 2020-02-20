时光网讯
据韩媒报道，韩国总统文在寅携夫人金正淑在青瓦台设宴款待《寄生虫》
剧组主创，感谢导演奉俊昊
及演员、工作人员的努力，庆贺韩国文化在国际上获得的亮眼成绩，并承诺为韩国电影发展提供更大的政策支持。
文在寅宴会上表示，奉俊昊打破了奥斯卡英语片与非英语片之间的藩篱，“这让我感到更加骄傲。”
谈及韩国偶像、韩剧、韩国古典音乐等在国际上取得的成就，文在寅表示：“韩国文化已经从边缘走向了世界的中心，在各个文化领域都得到了认可。我相信这一切都要归功于所有人的热情和努力工作，包括导演奉俊昊，我想再次感谢他们。”
谈及《寄生虫》
电影所提及的贫富差距问题，文在寅说道：“我非常理解《寄生虫》
所传达的社会信息。这个问题不仅存在于韩国，也存在于全世界，但不平等已经固化到一种程度，让人感觉像是阶级制度的复兴。消除这种不平等是本届政府的政策关键。”
关于电影行业，文在寅承诺要实现一个52小时/周的标准工时制度，完善电影工作者的福利政策，阻止银幕垄断，并对电影学院提供支持，帮助电影行业蓬勃发展。他还补充说，“但是，我们不会去干涉。”
据悉，参加宴席的人可以品尝到第一夫人金钟淑特制的薄饼，这道菜在《寄生虫》
中也出现过。
《寄生虫》
是第一部在奥斯卡获奖的韩国电影。文在寅此前曾发文祝贺《寄生虫》
奥斯卡获奖，表示“今后政府将进一步为广大电影人提供能够尽情发挥想象力并放心大胆制作电影的环境”。
编辑：SaSa