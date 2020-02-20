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时光晚报：柏林电影节主竞赛评委亮相

新版"猩球崛起"非重启 倪妮"柳川"首曝剧照

2020-02-20 19:16:49 来源：Mtime时光网

今天的重要新闻都在这里。

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.柏林电影节主竞赛评审团亮相




当地时间2月20日，第70届柏林电影节主竞赛评审团主席杰瑞米·艾恩斯，评审团成员演员贝热尼丝·贝乔、导演/编剧肯尼斯·罗纳根、制片人贝蒂娜·贝克普、导演/编剧小克莱伯·门多萨、演员卢卡·马里内利、制片人/编剧安娜玛丽·雅西尔亮相。 ​

02.迪士尼新版《猩球崛起》不是重启作品



迪士尼收购福斯之后，很多电影项目都有调整，但去年8月CEO鲍勃艾格曾表示，王牌IP《猩球崛起》将获得“继续打造”。近日接手这个项目的导演韦斯·波尔透露，新版并不是重启，而是继续讲述凯撒（安迪·瑟金斯）去世之后的故事。

导演韦斯·波尔表示，新版会聚焦凯撒的“遗产”，要么就是凯撒的儿子继续带领猩猩群落的文明发展，或者不会说话的人类女孩诺娃、穿马甲的猩猩也发挥作用？

03.帕帕："侏罗纪世界3"有点像"复联4"



目前正在宣传配音作品《1/2的魔法》克里斯·帕拉特，被媒体问及《侏罗纪世界3》时，表示该片和《复仇者联盟4》有相似之处。

“感觉是这样的。我什么都不能说……电影几乎包含了所有人，几乎（之前出现过的）每个人都在里面。也许我搞砸了，但我不在乎。《侏罗纪公园》系列的所有演员都将回归。感觉就像《复联4 》将漫威的一切都整合在一起一样。”帕帕说道。

帕帕还表示，他马上就要动身去片场拍摄了，将“拍摄很长时间”。“我将断断续续地拍摄，直到七月。这个项目很大，大概100天的拍摄时间。这是一部大片。我们将周游世界。这个故事非常非常吸引人，很酷，我们要搞大事了。”

04.《黑寡妇》曝斯嘉丽约翰逊定妆写真



漫威影业出品《黑寡妇》发布斯嘉丽·约翰逊定妆照，照片中，寡姐一身战衣潇洒利落，以寡姐面部写真为背景，黑灰色基调看起来又美又酷。


01.广电总局提倡剧集不超40集 演员总片酬不得超制片成本40%



近日，国家广播电视总局发布了202010号《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》。《通知》针对电视剧、网剧备案审查流程、电视剧“注水”、演员“天价片酬”等行业痼疾，推出了明确的新要求和新举措。

《通知》中提出，为打击剧集“注水”现象，电视剧及网剧提倡不超过40集，鼓励30集以内短剧创作；同时为遏制天价片酬，《通知》中要求在电视剧网络剧完成片审查阶段，制作机构须将制作成本决算配置比例情况报告、演员片酬合同复印件，提交至有关广播电视主管部门备案。每部电视剧网络剧全部演员总片酬不得超过制作总成本的40%，其中主要演员片酬不得超过总片酬的70%。

02.倪妮张鲁一《柳川》首曝剧照



张律执导新片《柳川》首曝剧照！影片由倪妮张鲁一、辛柏青主演，池松壮亮中野良子(《追捕》)共同出演。故事讲述一对性格迥异的亲兄弟立春、立冬，中年时突然想一起去日本柳川，寻找两人年少时共同爱慕的女子。 ​​​​


01. 韩国总统设宴款待《寄生虫》主创



韩国总统文在寅携夫人金正淑在青瓦台设宴款待《寄生虫》剧组主创，感谢导演奉俊昊及演员、工作人员的努力，庆贺韩国文化在国际上获得的亮眼成绩，并承诺为韩国电影发展提供更大的政策支持。

关于电影行业，文在寅承诺要实现一个52小时/周的标准工时制度，完善电影工作者的福利政策，阻止银幕垄断，并对电影学院提供支持，帮助电影行业蓬勃发展。他还补充说，“但是，我们不会去干涉。”



01.章子怡挺孕肚抱小孩登上时尚杂志封面



章子怡孕肚封面近日登上了“嘉人”杂志封面，别误会，章子怡并不是又怀孕了，这组照片拍摄于章子怡怀孕36周、121斤时。封面上她既冷艳又温柔，满满母爱光环。此外，“世界时装之苑”封面则是她抱着小孩的照片。

02.史蒂文·斯皮尔伯格养女立志成为成人娱乐明星



史蒂文·斯皮尔伯格的养女、23岁的米凯拉·斯皮尔伯格(Mikaela Spielberg)近日接受外媒采访表示，自己想要成为一名成人娱乐明星，并且已经开始自制展示胸部的成人影片，同时申请成为职业的性工作者。

一旦获得性工作者的执照，她想从事脱衣舞娘的工作。米凯拉和养父母关系很好，经常与他们交流，她称周末通过FaceTime向养父母透露自己的想法时，他们“好奇”但“并不沮丧”。

米凯拉将自己称为“性的生物”(sexual creature)，表示“厌倦了不能充分利用自己的身体”，也厌倦了日复一日的工作，“这种工作方式并不能让我的灵魂满意”。她认为自己想从事的工作能够“满足”其他人，同时又不会感到被侵犯。

米凯拉的未婚夫是47岁的职业飞镖选手查克·潘科，他支持米凯拉的职业选择，出于尊重，米凯拉拒绝在镜头前与另一个人发生性关系，以此作为底线。

03.你没见过的好莱坞明星和自己“合影”






2020年的奥斯卡颁奖典礼结束后，各种AFTER PARTY，就如同明星们颁获成绩表过后的一道甜品。让人最惊喜一系列人物肖像依旧来自于法国摄影师、艺术家JR，也就是和阿涅斯·瓦尔达拍纪录片《脸庞，村庄》的那位。

他在麦当娜与Guy Oseary办的派对上想出新的拍照创意：明星与和自己的纸质肖像板合影，各种创意姿势，你最喜欢哪一款？

   编辑：sasa

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关键词： 时光晚报
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