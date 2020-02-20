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在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？











01.柏林电影节主竞赛评审团亮相































导演韦斯·波尔表示，新版会聚焦凯撒的“遗产”，要么就是凯撒的儿子继续带领猩猩群落的文明发展，或者不会说话的人类女孩诺娃、穿马甲的猩猩也发挥作用？





03.帕帕："侏罗纪世界3"有点像"复联4"

















帕帕还表示，他马上就要动身去片场拍摄了，将“拍摄很长时间”。“我将断断续续地拍摄，直到七月。这个项目很大，大概100天的拍摄时间。这是一部大片。我们将周游世界。这个故事非常非常吸引人，很酷，我们要搞大事了。”























01. 韩国总统设宴款待《寄生虫》主创















关于电影行业，文在寅承诺要实现一个52小时/周的标准工时制度，完善电影工作者的福利政策，阻止银幕垄断，并对电影学院提供支持，帮助电影行业蓬勃发展。他还补充说，“但是，我们不会去干涉。”











01. 章子怡挺孕肚抱小孩登上时尚杂志封面











章子怡孕肚封面近日登上了“嘉人”杂志封面，别误会，章子怡并不是又怀孕了，这组照片拍摄于章子怡怀孕36周、121斤时。封面上她既冷艳又温柔，满满母爱光环。此外，“世界时装之苑”封面则是她抱着小孩的照片。





02. 史蒂文·斯皮尔伯格养女立志成为成人娱乐明星











03.你没见过的好莱坞明星和自己“合影”



















他在麦当娜与Guy Oseary办的派对上想出新的拍照创意：明星与和自己的纸质肖像板合影，各种创意姿势，你最喜欢哪一款？



