今天是本周工作日的最后一天！来看看新闻吧！





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《西部世界》第三季预告梅芙对决多洛蕾斯





02. 《花木兰》曝光角色海报

















迪士尼电影近日发布了《花木兰》全新角色海报，英姿飒爽的刘亦菲携、李连杰、甄子丹 、巩俐、李截、安佑森众星亮相，蓄势待发。迪士尼电影官微发布海报时写道：2020年3月27日全球献映，期待春日渐暖，木兰花开，我们影院见！ ​​​​因暴力场面《花木兰》在美国分级为PG-13，预示着影片将有大量激烈的动作戏，不会有1998年动画版里的歌舞场面。

03. 《007：无暇赴死》发布IMAX海报











04. 《孤儿怨》将拍前传











05. 《我的天才女友》第二季预告片来了









01. 《寄生虫》将在全美IMAX影院放映一周











获得今年奥斯卡“最佳影片”的《寄生虫》，虽然1月底已经发行了DVD，但还将在全美2000家电影院中扩映。根据外媒报道，数字修复版的这部奉俊昊新片，将从明天开始，在超过200块IMAX银幕上放映一周。从获得戛纳“金棕榈”大奖到最终拿到奥斯卡小金人（还不止拿了一座奖杯），《寄生虫》的海外征战之旅实在是屡战屡胜，令人艳羡。

02. 《浪客剑心最终章》曝先导预告



