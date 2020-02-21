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时光早报:"西部世界"第三季再发预告

"花木兰"曝光角色海报 "孤儿怨"要拍前传

2020-02-21 07:59:45 来源：Mtime时光网

今天是本周工作日的最后一天！来看看新闻吧！

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《西部世界》第三季预告梅芙对决多洛蕾斯

　　距离令人期待已经的《西部世界》第三季首播，还有不到一个月的时间，HBO今日发布了一款新预告，看来梅芙和多洛蕾斯之间要有一场大对决了。这两个女性角色无疑是公园中最强大、最可怕的两个接待员，她俩之间的对决应该也是第三季最大的卖点之一。第三季看上去依然动作与惊悚满满，多洛蕾斯这次要对付的不止公园内部，而是全世界了，“小粉”亚伦·保尔也加入了她的团队。
02. 《花木兰》曝光角色海报




　　迪士尼电影近日发布了《花木兰》全新角色海报，英姿飒爽的刘亦菲携、李连杰、甄子丹 、巩俐、李截、安佑森众星亮相，蓄势待发。迪士尼电影官微发布海报时写道：2020年3月27日全球献映，期待春日渐暖，木兰花开，我们影院见！ ​​​​因暴力场面《花木兰》在美国分级为PG-13，预示着影片将有大量激烈的动作戏，不会有1998年动画版里的歌舞场面。
03. 《007：无暇赴死》发布IMAX海报



　　IMAX为环球新片《007：无暇赴死》发布了独家新海报，这是丹尼尔·克雷格最后一次出演这个标志性角色，也是“邦德”系列第一次用IMAX摄像机拍摄。海报上的詹姆斯·邦德身着褐色西装，骑着摩托车，表情坚毅、严肃，看上去正准备一骑绝尘向着危险冲去。导演凯瑞·福永用IMAX的高分辨率15/70毫米胶片拍摄了影片中的一些片段，观众们在IMAX屏幕上看到的画面，要比普通画面多出40%。
04. 《孤儿怨》将拍前传



　　【剧透预警】佐米·希尔拉2009年的恐怖惊悚片《孤儿怨》，被收养的女主角Esther，虽然外表看上去是个孩子，内心其实是杀人无数的变态成年女人。本片要拍前传《Esther》，将由《灵偶契约2》的导演威廉·布伦特·贝尔执导，探索这个“小女孩”的起源故事。前传中，本名为Lena Klammer的女主角成功从俄罗斯的精神病院逃脱，模仿一家人丢失的女儿“Esther”，来到了美国。
05. 《我的天才女友》第二季预告片来了

　　HBO发布了意大利剧集《我的天才女友》第二季预告片，意大利女导演爱丽丝·洛瓦赫即将执导这一季的前两集，本剧新一季将于3月16日首播。第一季是2018年11-12月在HBO上播出，在美国虽然评价一般，但在意大利得到了非常高的评分。本剧改编自意大利女作家埃琳娜·费兰特（这是作者化名）的原著小说，第二季一共8集，萨维里奥·克斯坦佐将会执导剩下的6集。

01. 《寄生虫》将在全美IMAX影院放映一周



　　获得今年奥斯卡“最佳影片”的《寄生虫》，虽然1月底已经发行了DVD，但还将在全美2000家电影院中扩映。根据外媒报道，数字修复版的这部奉俊昊新片，将从明天开始，在超过200块IMAX银幕上放映一周。从获得戛纳“金棕榈”大奖到最终拿到奥斯卡小金人（还不止拿了一座奖杯），《寄生虫》的海外征战之旅实在是屡战屡胜，令人艳羡。
02. 《浪客剑心最终章》曝先导预告

　　由佐藤健主演，苍井优、武井咲、青木崇高、新田真剑佑主演的《浪客剑心最终章》今日发布先导预告，动作场面相当激烈。影片分别The Final和The Begining上下两部，将于2020年7月3日和8月7日在日本两部连映。影片继续由大友启史导演，《最终章》上篇讲述剑心与《京都大火篇》中神秘武器商人志志雄的背后操纵者·雪代缘的决战；下篇则将追忆过去，揭开剑心脸上的十字刀疤之谜。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 西部世界 花木兰 孤儿怨 007：无暇赴死 我的天才女友
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