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西部世界女主:科比是英雄,也是强奸犯

借悲剧推进#MeToo?社交网络账号已设隐私

2020-02-21 10:14:08 来源：Mtime时光网

在科比不幸去世几个小时之后，埃文·蕾切尔·伍德发推表示，“发生的一切是悲剧，我为科比的家人心碎。他是个运动员英雄。他也是个强奸犯。”


　　时光网讯　上个月，当41岁的篮球巨星科比·布莱恩特，与他13岁的女儿Gigi等人，不幸在直升飞机事故中身亡，全世界的篮球迷们都陷入了悲痛。

　　近日，《西部世界》的女主角埃文·蕾切尔·伍德因在推特上针对此事的争议性言论，引起了轩然大波。她在悲剧发生的几个小时之后发推，“发生的一切是悲剧，我为科比的家人心碎。他是个运动员英雄。他也是个强奸犯。这些事实可以共存。”

这两条推特现在已经看不到了，我是google上面找的图

　　埃文指的是2003年，科比面临当时19岁科罗拉多酒店员工的强奸指控，他因此曾被捕。科比当时称两人之间有性关系，但拒绝承认是强奸。2004年，由于原告决定不出庭作证，该案件被撤销，后来科比承认了这一婚外性行为的存在，并同意向她正式道歉，

　　“虽然我真的相信我们之间发生的一切是自愿的，但我现在意识到她与我的看法并不同。在几个月的审视、倾听她的律师、听到她本人的证词之后，我现在理解了她的想法，也知道了她当时不是自愿的”。原告后来对科比进行了民事诉讼，双方最终以未公开的金额，达成了庭外和解。

　　这件事情在科比去世后的特殊时刻，以这样的方式重新被提起，这迅速引起了外网网友们的争议，有些人说埃文是个寻求关注度的机会主义者，有些人说这表明#MeToo运动已经太过火了，“为科比和他女儿的家庭展示一些同理心会死么？事故发生还不到48小时”；“很多人都在哀悼他，你却用那个词称呼他，3个女孩失去了父亲和姐妹，1位妻子失去了丈夫和女儿，而你通过发推，转移了人们的注意力”。

　　也有些人同意她的观点，认为在评价一位明星时应该全面，“任何经历过强奸的人，当看到强奸犯的死亡，感受到的都是解脱，以及因此而产生的愧疚”。

　　埃文在遭到攻击后，第二天发了条新推称，“亲爱的们，这不是一种谴责或者庆祝，这只是提醒大家，每个人都会有不同的感觉，我们可以一起悲痛，而不是抗争。每个人都迷失了。每个人都被触动了，请展现善意，尊重所有人。”

　　但大部分网友还是不买账，“我们不需要提醒，你利用了一个男人和他女儿的死亡来推进#MeToo运动的影响力，正是你这种女权，会让我们真正的女权主义者看上去像笑话”；“如果你没有好话可以说，最好就别说话了”。

　　两天后，埃文将自己的推特账号设置成了“公众不可见”，原来发的推文也看不到了，也将自己的instagram设置了“私人可见”。

   编辑：迪通拿

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 西部世界 埃文·蕾切尔·伍德 科比 MeToo
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