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川普批评奥斯卡颁最佳影片给"寄生虫"

"这tm怎么回事?我们跟韩国贸易问题够多了"

2020-02-21 11:14:16 来源：Mtime时光网

对于奥斯卡把“最佳影片”颁发给《寄生虫》，川普总统非常不满，“今年的奥斯卡奖有多糟糕？大赢家是一部来自韩国的电影！那tm是怎么回事？”


　　时光网讯　本周四，美国总统特朗普在科罗拉多州的集会上，将矛头对准了《寄生虫》在奥斯卡上的历史性获奖。

　　他当众发言，“今年的奥斯卡奖有多糟糕？你们看了吗？大赢家是一部来自韩国的电影！那tm（what the hell）是怎么回事？”他接着说，“我们跟韩国的贸易问题已经够多了。在此之上，还颁给他们‘年度最佳电影’奖？它很好吗？我不知道。”


1941年，罗斯福总统为奥斯卡颁奖典礼开幕

　　他哀叹好莱坞电影的不争气，“我们能让《乱世佳人》这样的电影回归吗？”这是80年前，1940年奥斯卡的“最佳影片”，“还有《日落大道》，曾有那么多伟大的电影，现在最佳影片却来自韩国！我以为它是得了最佳国际影片，结果不是（其实既是最佳影片也是最佳国际影片），这种事以前发生过吗？”



　　《寄生虫》的北美发行商Neon在推特上做出回应：“可以理解，他不识字（字幕）。”并且带上了#Bong2020（#奉2020）的标签。

　　在今年奥斯卡颁奖典礼上，韩国电影《寄生虫》包揽最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳国际电影4项大奖，成为本届奥斯卡大赢家，创下了韩国电影以及奥斯卡的历史，成为第一部获得“最佳影片”的非英语电影。


1981年，里根总统为奥斯卡观众录制讲话

　　川普之前就蛮喜欢diss学院奖，2017年，当工作人员把“最佳影片”的信封拿错了，本应颁给《月光男孩》的奖项错念成了《爱乐之城》时，他告诉外媒， “因为他们如此关注政治，颁奖礼最后搞砸了”。

　　美国总统们对于奥斯卡的态度，要么完全不在意，要么积极参与其中，反正都跟川普不一样。1941年，罗斯福总统通过在白宫中的一番讲话，为当年的奥斯卡颁奖典礼开了幕；1981年，里根总统也为奥斯卡的观众们录制了自己的讲话；2013年，米歇尔·奥巴马在白宫中为“最佳影片”颁了奖；2016年，副总统拜登引出了Lady Gaga的表演。


米歇尔·奥巴马，2013年

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 寄生虫 奥斯卡 川普
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