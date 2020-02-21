《极速车王》是一部精心制作的复古剧情片，克里斯蒂安·贝尔和马特·达蒙的精彩演绎使福特和法拉利的联结有了情感上的升华。







时光网讯 在超级英雄和其他类型电影开始如此彻底地占据全球影院市场之前，系列电影和大预算的动作大片占据了好莱坞电影制作的半壁江山，不过根据有趣的现实人物拍摄电影仍然是可靠的传统。





然而，随着观众口味的变化，加上流媒体平台对一些所谓小众观众的不断蚕食，如今的电影公司更愿意砸重金来赢得票房。针对那些能够记得某些历史人物或事件的成年人的电影，不大可能成为吸引广泛主流观众的“跨界”作品。















不过，最近有一部影片却意外很好地讲述了一个真实的传奇，这部由詹姆斯·曼高德执导的制作精良层次颇丰的电影，讲述了男人间友谊的故事，故事的背景是上世纪60年代福特对阵法拉利的高风险赛车事件。

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也许更有悖常理的是，曼高德没有放太多笔墨在比赛本身，而是将福特和法拉利的对抗放置在Miles和Shelby的角度，讲述了一个关于友情的复杂故事。最终的结果是，电影并不需要观众的相关知识或者对于赛车的热爱，1966年勒芒赛车事件在影片中成为了重要的第三方背景。





有趣的是，影片还有效地提供了另一层面的反思。故事描述了Miles是如何为了帮助Shelby完成福特的项目，而埋葬掉自我，却最终被剥夺了应得的荣誉和成就的。对于那些愿意看到的人，曼高德的影片将此描述成一个有关公司升值与奉献的寓言，公司是如何最终会利用工匠或者工人来服务于自身利益，以丰富他们的形象和财务的。











就表演而言，达蒙是个被低估的好演员，他是这部影片的顶梁柱。Shelby这个角色需要既能表达自己的固执和正派，又不需要太多张扬外显个性的人，达蒙在这些方面做得很好。













他是个带着嘲讽以及瘦削的人，这种物理特性意味着的不仅仅是与现实生活中的Miles相近的特质，还传达了他个性中非常重要的东西，即他对工作的极度痴迷，以至于在没有人强迫他之前，他会忘记吃东西。

































