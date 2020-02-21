时光网讯 在超级英雄和其他类型电影开始如此彻底地占据全球影院市场之前，系列电影和大预算的动作大片占据了好莱坞电影制作的半壁江山，不过根据有趣的现实人物拍摄电影仍然是可靠的传统。
然而，随着观众口味的变化，加上流媒体平台对一些所谓小众观众的不断蚕食，如今的电影公司更愿意砸重金来赢得票房。针对那些能够记得某些历史人物或事件的成年人的电影，不大可能成为吸引广泛主流观众的“跨界”作品。
不过，最近有一部影片却意外很好地讲述了一个真实的传奇，这部由詹姆斯·曼高德执导的制作精良层次颇丰的电影，讲述了男人间友谊的故事，故事的背景是上世纪60年代福特对阵法拉利的高风险赛车事件。
微剧透提醒！
这部收获了四项奥斯卡提名的作品，讲述了关于汽车设计师Carroll Shelby（马特·达蒙
饰演）的真实故事，他之前是一名美国赛车手，因健康问题被迫退休之后，转而从事汽车制造和销售工作。
当时，由亨利福特二世（崔西·莱茨
饰演）领衔的福特汽车公司，与意大利汽车制造商Enzo Ferrari的法拉利公司谈并购被拒，因此福特决定进行一项更为昂贵且野心勃勃的计划：在每年于法国举行的“勒芒24小时耐力赛”上，与这家独霸一方的汽车公司展开正面竞争。
福特让Shelby从头开始打造这个项目，Shelby也找来了英国出生的Ken Miles（克里斯蒂安·贝尔
饰演）帮忙。Miles是一位性情古怪极富才华但又有点鲁莽的车手，他高度纯粹和宿命般地追求着对极限的突破。而随着Miles对极限的不断追逐，他和妻子Mollie（凯特瑞娜·巴尔夫
饰演）、小儿子Peter（诺亚·尤佩
饰演）的关系也变得紧张起来。
《极速车王》
选用的是好莱坞非常著名的题材，经历了漫长的发展过程，多年来也吸引了很多导演（迈克尔·曼，朗·霍华德以及约瑟夫·科辛斯基
）和演员（布拉德·皮特
和汤姆·克鲁斯
）的注意。但是这类既要注重动作场面还要兼顾历史片段细节的影片，其预算一直是个问题，所以影片一直没有成形
，直到曼高德和他的合作者的出现。
也许更有悖常理的是，曼高德没有放太多笔墨在比赛本身，而是将福特和法拉利的对抗放置在Miles和Shelby的角度，讲述了一个关于友情的复杂故事。最终的结果是，电影并不需要观众的相关知识或者对于赛车的热爱，1966年勒芒赛车事件在影片中成为了重要的第三方背景。
有趣的是，影片还有效地提供了另一层面的反思。故事描述了Miles是如何为了帮助Shelby完成福特的项目，而埋葬掉自我，却最终被剥夺了应得的荣誉和成就的。对于那些愿意看到的人，曼高德的影片将此描述成一个有关公司升值与奉献的寓言，公司是如何最终会利用工匠或者工人来服务于自身利益，以丰富他们的形象和财务的。
就表演而言，达蒙是个被低估的好演员，他是这部影片的顶梁柱。Shelby这个角色需要既能表达自己的固执和正派，又不需要太多张扬外显个性的人，达蒙在这些方面做得很好。
与此同时，贝尔也相当出色。他经常被认为是个“非常严肃的演员”，但其实贝尔也可以非常有趣，而《极速车王》
给了他展示其幽默感和喜剧天分的机会。毫无疑问，这是自《美国骗局》（2013）以来，贝尔带来的最放松的表演
，他像一只淘气的松鼠为Miles这个角色注入了充分的活力。
他是个带着嘲讽以及瘦削的人，这种物理特性意味着的不仅仅是与现实生活中的Miles相近的特质，还传达了他个性中非常重要的东西，即他对工作的极度痴迷，以至于在没有人强迫他之前，他会忘记吃东西。
这部影片的配角阵容也十分强大。作为福特公司充满野心和想象力的年轻副总裁Lee Iacocca，乔·博恩瑟
的演绎散发着坚毅的超凡魅力。莱茨饰演的亨利福特二世，这样一个霸道的人物形象也被一种难以抑制的不安感所笼罩，这种不安全来自他从父亲那里继承了同名的公司，于是时刻想要和父亲的形象一样优秀。
最后，尤佩也同样出色；他让观众感受到了Peter对于父亲那巨大的爱，尊敬和敬畏。作为一个已经完成很多高要求角色（在《迷镇凶案》
2017，《寂静之地》
和《宝贝男孩》
2019中）的青少年演员来说，演戏绝不是在大人说话的时候站在后面，这位14岁的英国演员很可能是位冉冉升起的巨星，会带来提莫西·查拉梅
那样的突破。看着吧，作为一个稍大的青少年，一旦得到一个重大的角色会有怎样的精彩。
与曼高德一起合作的还有摄影费东·帕帕米科尔
，他为影片提供了绚丽的构图、悦目的色彩调配以及自然的灯光照明。曼高德带来的是一部赏心悦目的影片，充满了积极向上的正能量，让152分钟的时间飞逝而过。
《极速车王》
可能并不是2019年最为“典型”的冒险电影，但是其优秀程度是毋庸置疑的。它那复古的调调，一个故事娓娓道来得那么精彩，从上到下再到最细小的细节都面面俱到
，让人不禁怀念那些有更多预算的片厂制作该类型电影的日子。