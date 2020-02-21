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"暮光女"小K领衔"霹雳娇娃"线上播出

打造最飒女特工 欣赏美女特工性感大冒险

2020-02-21 18:27:37 来源：Mtime时光网

如果你不想错过这部颜值与动作俱佳的女性暴力美学盛宴，那就赶紧登陆各大视频网站，搜索观看这部《霹雳娇娃》。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞美女特工动作大片《霹雳娇娃》已于2月15日正式上线，全网各大视频平台热播中。“暮光女”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡化身“致命天使”，拯救全球危机。如果你不想错过这部颜值与动作俱佳的女性暴力美学盛宴，那就赶紧登陆各大视频网站，搜索观看这部《霹雳娇娃》。
 


　　电影讲述了科学家艾琳娜（娜奥米·斯科特饰）发现自己设计能够改变全球能源产业的科技产品，可能会被别有用心的不法分子改造成致命武器，除了给全世界带来极大混乱和破坏性外，也威胁着全人类的自由。

　　在博斯利的安排下，天使特工萨宾娜（克里斯汀·斯图尔特饰）和简（埃拉·巴林斯卡饰）共同承担起保护艾琳娜的责任，并与艾琳娜组成“战斗天使”联盟，直面全球危机共抗邪恶势力。一场从里约热内卢到柏林，再到伊斯坦布尔，跨越全球的神秘冒险就此展开，天使特工再度火辣集结，上演一场令人大饱眼福的动作T台秀。



 　　与传统以男性为主角的主流动作类型片不一样，新版《霹雳娇娃》对于动作场面的处理也更加硬核、武器花样繁多、层出不穷。同时相较前作中天使们以功夫肉搏为主的风格不同，“叛逆天使”萨宾娜、“智慧天使”艾琳娜 、“力量天使”简组成的天使小队，除了继续上演美女打架的性感肉搏和惊艳全场的火辣热舞外，也加入了更多新的动作元素。

　　三位天使与神秘杀手上演的一系列惊心动魄的飙车枪战戏码，火药味十足的枪林弹雨以及各种极限飞车追逐，为观众们带来了更多惊险刺激的高燃画面。
 
　　电影自院线上映来，天使特工们可盐可甜的百变造型，以及拳拳到肉，酷飒有型的动作大戏令影迷们狂赞不已。此次全网视频平台上线，满足了影迷与粉丝们二刷、三刷心愿的同时，近距离的欣赏也带来了与电影院中截然不同的观影体验，无限放大了电影里高颜值与超燃动作戏所带来的视觉冲击。

　　电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》）等联袂主演。电影已于2月15日全平台上线，现正全网热播中。


   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 霹雳娇娃 索尼
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