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在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？

























02.《电锯惊魂9》预告:颇具黑人嘻哈风格















一闪而过的还有那个无处不在的骑车小玩偶以及红色螺旋型标志。“不管是谁这么干，他都有别的动机，他们专门针对警察”，克里斯的角色说。克里斯也同时是本片的执行制片人，以及与皮特·古德芬格、乔什·斯托博格共同成为了本片编剧。















上部将讲述剑心与《京都大火篇》中神秘武器商人志志雄的背后操纵者·雪代缘的决战；下部则将追忆过去，揭开剑心脸上的十字刀疤之谜。









2012年真人版《浪客剑心》电影首次推出，角色还原度高，甄子丹动作团队的谷垣健治担任武术指导，也让电影动作场面颇有看头，被广大影迷公认为史上最优质的人气漫改真人版之一。两年后，出品方华纳兄弟更一口气推出两部续篇，拿下了近100亿日元的高票房。



































