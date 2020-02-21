在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
盖·皮尔斯
主演科幻片《414区》
首曝剧照。影片故事背景设置在不远的未来世界，在414区的人型机器人殖民地中，私家侦探大卫·卡迈克尔(皮尔斯饰)受雇于痴迷商业世界的财阀马龙·维特(崔维斯·费米尔
饰)去寻找后者叛逆的女儿。卡迈克尔需要与高度智能的机器人(玛蒂尔达·鲁茨
饰)通力合作，而在这个过程中，关于414区和“机器人之城”起源的罪行也浮出了水面。
02.《电锯惊魂9》预告:颇具黑人嘻哈风格
《电锯惊魂9：螺旋》
的预告片来了！预告片开头的音乐就颇具黑人嘻哈风格，领衔主演也是克里斯·洛克
与塞缪尔·杰克逊
这两位黑人男星。克里斯饰演有些傲慢的警探，而他的新手搭档则是由麦克思·明格拉饰演，这一对儿警探搭档在调查恐怖犯罪现场的时候，熟悉的“电锯惊魂”系列音乐旋律响起。
一闪而过的还有那个无处不在的骑车小玩偶以及红色螺旋型标志。“不管是谁这么干，他都有别的动机，他们专门针对警察”，克里斯的角色说。克里斯也同时是本片的执行制片人，以及与皮特·古德芬格、乔什·斯托博格共同成为了本片编剧。
既然有妈惹法克侠出演，怎么会少了他的标志性口吐芬芳，“你想要玩儿游戏么（You wanna play games），motherfxxker？”前作中的铁链、竖锯等工具更是纷纷现身，让人后背寒毛直竖。
《电锯惊魂9》由前作的马克·伯格与奥伦·科尔斯回归做制片人，曾执导过系列第二、三、四部的达伦·林恩·鲍斯曼回归执导。
03.“香蕉姐”主演、《网络迷踪》导演惊悚新片《逃跑》曝预告
“香蕉姐”在《逃跑》
中饰演一位抚养青春期女儿（基拉·艾伦饰）长大的母亲，母女两人长期以来与世隔绝。当女儿发现妈妈的邪恶秘密时，她的人生之路开始在面前铺开。
他还透露第二部《半岛》
并非《釜山行》
的续集，因为并非故事的延续，不过同处一个宇宙。《半岛》
的成本约是《釜山行》
800万美元成本的两倍，以《釜山行》的故事结束四年后为背景，国家形同虚设，在成为灾难废墟的半岛上，主人公们为了生存展开了行动。《半岛》将于今年8月12日韩国公映。
由佐藤健
主演，苍井优、武井咲、青木崇高、新田真剑佑主演的《浪客剑心最终章》今日发布先导预告，动作场面相当激烈。影片分别The Final和The Begining上下两部，将于2020年7月3日和8月7日在日本两部连映。
上部将讲述剑心与《京都大火篇》中神秘武器商人志志雄的背后操纵者·雪代缘的决战；下部则将追忆过去，揭开剑心脸上的十字刀疤之谜。
2012年真人版《浪客剑心》电影首次推出，角色还原度高，甄子丹动作团队的谷垣健治担任武术指导，也让电影动作场面颇有看头，被广大影迷公认为史上最优质的人气漫改真人版之一。两年后，出品方华纳兄弟更一口气推出两部续篇，拿下了近100亿日元的高票房。
电影《北斋》
释出新剧照！柳乐优弥
饰演的葛饰北斋和阿部宽
饰演的出版商茑屋重三郎亮相。影片聚焦于日本著名浮世绘画家葛饰北斋的传奇人生，柳乐优弥、田中泯在片中分别出演北斋的青年、老年时期，永山瑛太、玉木宏等共同出演。该片将于5月29日在日本上映。
本周四，美国总统特朗普在科罗拉多州的集会上，将矛头对准了《寄生虫》
在奥斯卡上的历史性获奖。
他当众发言，“今年的奥斯卡奖有多糟糕？你们看了吗？大赢家是一部来自韩国的电影！那tm（what the hell）是怎么回事？”他接着说，“我们跟韩国的贸易问题已经够多了。在此之上，还颁给他们‘年度最佳电影’奖？它很好吗？我不知道。”
他哀叹好莱坞电影的不争气，“我们能让《乱世佳人》
这样的电影回归吗？”这是80年前，1940年奥斯卡的“最佳影片”，“还有《日落大道》
，曾有那么多伟大的电影，现在最佳影片却来自韩国！我以为它是得了最佳国际影片，结果不是（其实既是最佳影片也是最佳国际影片），这种事以前发生过吗？”
《寄生虫》
的北美发行商Neon在推特上做出回应：“可以理解，他不识字（字幕）。”讽刺他不愿意看字幕。
02.西部世界女主：科比是英雄，也是强奸犯
上个月，当41岁的篮球巨星科比·布莱恩特
，与他13岁的女儿Gigi等人，不幸在直升飞机事故中身亡，全世界的篮球迷们都陷入了悲痛。
近日，《西部世界》
的女主角埃文·蕾切尔·伍德
因在推特上针对此事的争议性言论，引起了轩然大波。她在悲剧发生的几个小时之后发推，“发生的一切是悲剧，我为科比的家人心碎。他是个运动员英雄。他也是个强奸犯。这些事实可以共存。”
埃文指的是2003年，科比面临当时19岁科罗拉多酒店员工的强奸指控，他因此曾被捕。科比当时称两人之间有性关系，但拒绝承认是强奸。2004年，由于原告决定不出庭作证，该案件被撤销，后来科比承认了这一婚外性行为的存在，并同意向她正式道歉。
这件事情在科比去世后的特殊时刻，以这样的方式重新被提起，这迅速引起了外网网友们的争议。“我们不需要提醒，你利用了一个男人和他女儿的死亡来推进#MeToo运动的影响力，正是你这种女权，会让我们真正的女权主义者看上去像笑话”；“如果你没有好话可以说，最好就别说话了”。
两天后，埃文将自己的推特账号设置成了“公众不可见”，原来发的推文也看不到了，也将自己的instagram设置了“私人可见”。