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休杰克曼成贪污校长"不良教育"曝预告

改编自真人真事 4月25日HBO播出

2020-02-22 09:19:16 来源：Mtime时光网

休·杰克曼不顾形象，扮演贪污公款的中学“校长”。
　　时光网讯 休·杰克曼在告别金刚狼后，放飞自我，开始挑战不同的角色，前年在《领先者》中扮演闹出婚内出轨的总统候选人，今年则在《不良教育》中扮演贪腐的“校长”。近日该片曝光首款预告，并将于4月25日在HBO播出。

　　《不良教育》在多伦多电影节首映后，获得83%的烂番茄新鲜度，很快被HBO以1750万美元高价买下，成为HBO的“电视电影”，据说也将上线HBO Max。



　　《不良教育》改编自真实事件，休·杰克曼扮演美国纽约州长岛公立学校总监弗兰克·塔索纳，非法挪用大量公款用来个人消费，涉及金额超过1120万美元。

      除了校长，还有几名工作人员也参与了犯罪，他们不仅挪用公款购买私人飞机，连给宠物买狗粮都走公家账户。

《不良教育》中休杰克曼的扮相

　　好玩的是，《不良教育》的编剧麦克·马科夫斯基正是当年弗兰克负责学区某所学校毕业的。他对美国媒体《名利场》表示，“我想从个人角度讲述我老家的故事，这件事在小镇太震撼。学区里整体学习氛围优良，大家成绩都非常好。弗兰克也非常关心学生、重视教育质量，但没想到私底下是这么个人！”
真实人物和演员扮相对比

　　贪腐“校长”弗兰克·塔索纳2006年被法庭判处4-12年监禁，罪名是一级盗窃罪，但服刑3年后便于2010年假释出狱。麦克·马科夫斯基在撰写剧本时并没有和他沟通，主要访问了老师和其他工作人员。

     影片在多伦多首映时恰逢编剧麦克·马科夫斯基毕业10周年，被媒体问到最大的愿望时，他说想和出狱的“校长”面对面交谈，问问他为什么要做这样的事。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 不良教育 休杰克曼 HBO 预告
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