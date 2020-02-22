休·杰克曼不顾形象，扮演贪污公款的中学“校长”。



















除了校长，还有几名工作人员也参与了犯罪，他们不仅挪用公款购买私人飞机，连给宠物买狗粮都走公家账户。





《不良教育》中休杰克曼的扮相



真实人物和演员扮相对比





贪腐“校长”弗兰克·塔索纳2006年被法庭判处4-12年监禁，罪名是一级盗窃罪，但服刑3年后便于2010年假释出狱。麦克·马科夫斯基在撰写剧本时并没有和他沟通，主要访问了老师和其他工作人员。





影片在多伦多首映时恰逢编剧麦克·马科夫斯基毕业10周年，被媒体问到最大的愿望时，他说想和出狱的“校长”面对面交谈，问问他为什么要做这样的事。