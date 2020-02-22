《我在中国做电影》定档2月28日，全网上线！
时光网年度巨献——五集电影人物纪实节目《我在中国做电影》定档2月28日，全网上线！
这部由时光网出品的五集电影人物纪实节目，首次将镜头聚焦于一群中国电影的幕后英雄，来自美术、声音、特效、摄影、配音5大电影幕后工种，他们是代表着当今中国电影产业水准的最优秀的7位电影人。
他们中既有行业的执牛耳者，屡获殊荣的行业大咖，在他们的成就中窥见的是中国电影的历程与发展；也有撼动行业的新生代力量，在他们的突破中涌动着电影行业新的趋势与变化。
怎么用声音去表演？怎么用光影去造型？为了做《影》买下全世界的雨声是怎么回事？给叶修大神配音是什么体验？摄影和摄像是两个不同的职业？
节目中，他们畅谈各自的电影创作与职业故事，用一个个鲜活的个体故事，真实呈现了 “一部电影的诞生”；
中国特效是不是五毛？中国能不能做得了“灭霸”？东方电影美学能不能征服世界？他们直指行业的困顿与问题，也回答大众对中国电影的“偏见”，用专业为观众答疑解惑，为当下中国电影产业找到正确的打开方式。
纪录片《我在中国做电影》是“给电影的一封情书”，用真实记录献给为电影默默付出的所有幕后工作者；《我在中国做电影》也是给万千影迷、爱电影的人、致力于从事电影工作的新人们的“一堂电影课”！
2月28日开始，每周二、周五上午10:00，请准时锁定时光网（APP/PC/新媒体全站）及各大视频网站观看！让我们一起再赴一场电影的盛宴！
01. 《老友记》将重聚推出特别集
超人气美剧《老友记》的6位主演确定同台再聚，共同出演一期特别节目了！“钱德勒”扮演者马修·派瑞实锤了这个消息。据悉，这期无剧本特别节目将于今年5月上线华纳的流媒体平台HBO Max。
02. 本·阿弗莱克支持“放出扎导剪辑版”运动
本·阿弗莱克向CinemaBlend回应了他公开支持“放出扎导剪辑版”运动的事件：“我事先并不知情。扎克跟我说，‘嘿，他们最近都在做这个事情。’然后我就说，‘扎克，我爱你，而且我支持你。你说我怎么才能帮忙。’我的确认为，那部电影同时拥有两个导演是一件很奇怪的事情。
对于《正义联盟》，影片的导演家中遇上了不幸……很多时候，让一部电影同时拥有两个导演都会出现类似于把牛身配上马头的情况，不管结果还好是坏。我的确认为扎克的剪辑版应该放出被大家看到。”
03. 星爵荷兰弟配音《1/2的魔法》口碑解禁表现平平
星爵克里斯·帕拉特联手荷兰弟汤姆赫兰德配音皮克斯力作《1/2的魔法》口碑解禁，烂番茄新鲜度78%，对于皮克斯出品动画来说，这个分数并不算太高。
媒体摘录：
Variety：你并不会感觉被骗，但也高兴不到哪儿去。然而皮克斯在他最辉煌的时候赢得了更多的权 利来发行这样一部作品，一部不加掩饰的影片，一部带着一点点灵魂的皮克斯替补之作。
THR：皮克斯的影片总会因不同特质而与众不同，所以这部就是常见的兄弟式幽默+熟悉的角色扮演版《龙与地下城》，反而让人有些失望。
《纽约时报》：《1/2的魔法》很像一部原本很个人化的片子被稀释成对公司的谄媚奉承。
04. DC新版《蝙蝠侠》曝光片场照
DC新版《蝙蝠侠》曝光苏格兰格拉斯哥片场照，特技替身现身现场，蝙蝠侠战服细节看得更加清楚。蝙蝠侠面具的眼部可能安有镜片。
05. 休杰克曼成贪污校长"不良教育"曝预告
休·杰克曼在告别金刚狼后，放飞自我，开始挑战不同的角色，前年在《领先者》中扮演闹出婚内出轨的总统候选人，今年则在《不良教育》中扮演贪腐的“校长”。近日该片曝光首款预告，并将于4月25日在HBO播出。
《不良教育》在多伦多电影节首映后，获得83%的烂番茄新鲜度，很快被HBO以1750万美元高价买下，成为HBO的“电视电影”，据说也将上线HBO Max。
06，《神奇女侠2》发布新剧照
《神奇女侠2》放出一张新剧照，神奇女侠一身金鹰战甲，全副武装备战。《神奇女侠2》由派蒂·杰金斯执导，盖尔·加朵、克里斯·派恩、佩德罗·帕斯卡和克里斯汀·韦格主演，定于2020年6月5日上映。