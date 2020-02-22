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时光网年度巨献 聚焦中国电影幕后英雄

《我在中国做电影》定档2月28日上线

2020-02-22 10:15:59 来源：Mtime时光网

时光网年度巨献——五集电影人物纪实节目《我在中国做电影》定档2月28日，全网上线！
　　
　　
　　时光网讯　时光网年度巨献——五集电影人物纪实节目《我在中国做电影》定档2月28日，全网上线！

　　这部由时光网出品的五集电影人物纪实节目，首次将镜头聚焦于一群中国电影的幕后英雄，来自美术、声音、特效、摄影、配音5大电影幕后工种，他们是代表着当今中国电影产业水准的最优秀的7位电影人。

　　他们中既有行业的执牛耳者，屡获殊荣的行业大咖，在他们的成就中窥见的是中国电影的历程与发展；也有撼动行业的新生代力量，在他们的突破中涌动着电影行业新的趋势与变化。

　　怎么用声音去表演？怎么用光影去造型？为了做《影》买下全世界的雨声是怎么回事？给叶修大神配音是什么体验？摄影和摄像是两个不同的职业？
节目中，他们畅谈各自的电影创作与职业故事，用一个个鲜活的个体故事，真实呈现了 “一部电影的诞生”；

　　中国特效是不是五毛？中国能不能做得了“灭霸”？东方电影美学能不能征服世界？他们直指行业的困顿与问题，也回答大众对中国电影的“偏见”，用专业为观众答疑解惑，为当下中国电影产业找到正确的打开方式。

　　纪录片《我在中国做电影》是“给电影的一封情书”，用真实记录献给为电影默默付出的所有幕后工作者；《我在中国做电影》也是给万千影迷、爱电影的人、致力于从事电影工作的新人们的“一堂电影课”！

　　2月28日开始，每周二、周五上午10:00，请准时锁定时光网（APP/PC/新媒体全站）及各大视频网站观看！让我们一起再赴一场电影的盛宴！

   编辑：詹方

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 我在中国做电影 幕后 时光网
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