看看都有谁

时光网讯 日前，由《青年电影手册》发起的第11届金扫帚奖最终提名名单正式出炉。本届提名名单，由《青年电影手册》联合18个公众号投票产生，共计收到100余万张投票。





金扫帚奖已经迈入第11年。为了避免出现遗珠，第11届金扫帚奖从2019年初始，每一季度投票一次，每一季度入围名单最终组成第11届金扫帚奖年度入围名单，然后由网络投票产生最终提名名单。





据创办人程青松透露，在最终提名名单基础上，25位专业评委将以实名制公开投票的方式在终极提名名单里投出各个奖项的归属，最终产生最令人失望影片、最令人失望导演、最令人失望编剧、最令人失望男演员、最令人失望女演员等五个奖项，获奖结果将在2020年举行的第11届中国电影金扫帚奖颁奖典礼上公布









期望越大，失望越大

《诛仙 Ⅰ》 、《上海堡垒》5项提名领跑“金扫帚”











纵观第11届金扫帚奖最终提名名单，《诛仙Ⅰ》《上海堡垒》《吹哨人》《下一任：前任》等热门影片赫然在列，入围“最令人失望影片”。而这几部电影都呈现出高期待、低口碑的态势，期望越大，失望越大，欺骗观众的感情，也是这些影片高票入选的重要原因。





而从程小东、滕华涛、薛晓路、丁晟、杜琪峰、吴镇宇、邓超/俞白眉等人提名最令人失望导演也可以看出，观众也不再一味相信权威导演或者知名电影人，而是理性评价，谨慎投票。















老马失蹄，新人接力











今年最令人失望男女演员提名名单，也体现出观众们的“理智”。虽然肖战、鹿晗等人都是当下最红的明星之一，但是他们在片中的演技并不能赢得观众的宽容，观众该投票时还是会投票。





女演员方面，既有孟美岐、李沁、林允等新人演员上榜，也有舒淇、汤唯等资深演员入选，看来不论资历深浅，只有用心演戏，才能赢得观众的心。









金扫帚奖诞生于2010年，由电影人程青松发起，《青年电影手册》创办，是华语电影史上首个为年度最令人失望影片颁发的奖项。第11届金扫帚奖最终提名名单现已出炉，最终获奖名单将在2020年3月底举行的第11届中国电影金扫帚奖颁奖典礼上公布。















附：第11届金扫帚奖提名名单





最令人失望影片

《诛仙 Ⅰ》

《上海堡垒》

《下一任：前任》

《比悲伤更悲伤的故事》

《一吻定情》

《神探蒲松龄》

《大约在冬季》

《吹哨人》

《最佳男友进化论》

《冰峰暴》





最令人失望导演

程小东《诛仙 Ⅰ》

滕华涛《上海堡垒》

陈鸿仪《下一任：前任》

薛晓路《吹哨人》

严嘉《神探蒲松龄》

丁晟《特警队》

杜琪峰《我的拳王男友》

林孝谦《比悲伤更悲伤的故事》

吴镇宇《转型团伙》

邓超/俞白眉《银河补习班》





最令人失望编剧

申捷/宋朝云《诛仙 Ⅰ》

滕华涛/韩景龙《上海堡垒》

陈鸿仪《下一任：前任》

饶雪漫《大约在冬季》

王晶《唐伯虎点秋香2019》

刘伯翰/简文《神探蒲松龄》

吕安弦《比悲伤更悲伤的故事》

花明《回到过去拥抱你》

韦家辉/陈伟斌/麦天枢/陈兆禧《我的拳王男友》





最令人失望男演员

肖战《诛仙 Ⅰ》

鹿晗《上海堡垒》

郑恺《下一任：前任》/《最佳男友进化论》

王大陆《一吻定情》/《小小的愿望》/《素人特工》

雷佳音《吹哨人》

向佐《我的拳王男友》

霍建华《大约在冬季》

成龙《神探蒲松龄》/《龙牌之谜》

张翰《催眠·裁决》

陈浩民《唐伯虎点秋香2019》





最令人失望女演员

孟美岐《诛仙 Ⅰ》

李沁《诛仙 Ⅰ》

舒淇《上海堡垒》

林允《一吻定情》

钟楚曦《神探蒲松龄》

汤唯《吹哨人》

郭采洁《下一任：前任》

昆凌《天·火》

张雨绮《最佳男友进化论》

古力娜扎《为国而歌》