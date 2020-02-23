贾樟柯导演在柏林电影节发布会上谈到自己的新纪录片《一直游到海水变蓝》时，称创作初衷是“寻找历史的证人”，并认为在这个特殊的时刻，“中国电影工作者在站立着”。





寻找历史证人

文学更显珍贵







《一直游到海水变蓝》导演贾樟柯PhotoCall





在新闻发布会上，谈及创作初衷，贾樟柯导演表示：“年轻一代对于城市经验越来越多，反而农村经验减弱了，所以有必要拍摄一部电影来谈乡村记忆与我们的关系。选择作家是因为他们是从这样的生活里开始的写作，他们为历史留下了证词。通过纪录片了解历史，就要寻找一些历史的证人。”





对于为什么选择作家作为这次纪录片主角，电影脚本作者万佳欢也为现场媒体解惑：“在看了贾导的前两部纪录片作品后，我们就会发现这两部作品关于艺术家作品的表达不多，更多的是呈现他们观察现实生活的视角，对现实敏锐的感知度。贾导想要拍作家，也是因为作家对生活有非常敏锐的感知以及非常强大的表达能力。”











此外，贾樟柯对于影片主人公是文学家，给出了另一个层面的解释：“现在生活中的阅读很多是碎片化的，这是现实情况。所以文学就显得更加珍贵，严肃的阅读是在碎片化的氛围中需要坚持的阅读方法。”出品方代表朱玮杰也提到：“我相信这会让更多年轻人对这一块有回忆、有期待、有渴望，从而引导他们对古典文学加深了解。”





柏林首映好口碑

中国电影人仍然站立着











柏林首映结束后，众多媒体及观众都表达了对影片的赞扬，有观众评价道：“摄像机凝视的主体不再是江湖儿女，而是每一个普通平常的人，存在于历史洪流和故土眷恋中的深情，是对所谓的当代乡土文学最好的注解。”





对故土的深情正是贾樟柯电影的特点，带着这样一部讲述历史和普通人的作品来到柏林，贾樟柯也有不一样的感受：“我一直认为电影是私人化的表达，代表的是自己的情感。但是今年不一样，因为今年正是我们中国人民最困难的时候，除了我个人的表达，对中国现实历史的表达之外，我觉得最起码要带来一种声音。”







左起：脚本作者万佳欢、贾樟柯、出品方代表朱玮杰





“如果说2003年的SARS是我们第一次摔倒，那今年就是我们第二次摔倒，我们需要去反思，这同时需要我们去站起来，我们带这部电影来就表明我们中国电影工作者在站立着。”





《一直游到海水变蓝》由山西西河星汇文化传播有限公司、华夏电影发行有限责任公司、上海电影制片厂、山西影视（集团）有限责任公司、北京华信麒麟文化传媒有限公司、北京无限自在文化传媒股份有限公司、华谊兄弟电影有限公司、十点（天津）文化传播有限公司、厦门大家影业有限公司、爱奇艺影业（北京）有限公司、阿里巴巴影业（北京）有限公司出品，有望今年在国内上映。









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