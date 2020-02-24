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上映十天后，这部根据世嘉公司出品的电子游戏改编的影片北美累计票房已达1.066亿美元，成为2018年暑期档《碟中谍6：全面瓦解》以来，派拉蒙首部票房破亿美元的作品。









《索尼克》在海外市场表现更加平稳，老市场跌幅仅为35%，目前海外累计票房已达9650万美元。截止周日，影片全球累计票房已达2.03亿美元，已经远超制作成本的两倍。初步估计，影片全球最终将轻松突破3亿美元，将成为少数能够盈利的游戏改编作品之一。



















影片改编自著名作家杰克·伦敦的1903年小说《野性的呼唤》，原著是一部动物冒险主题小说，在美国文学史上具有崇高地位，被誉为“世界上读得最多的美国小说”，曾经被多次改编成影视作品。









































