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时光早报：《毒液2》曝全新幕后照

"索尼克"北美票房蝉联 影院复工准备建议发布

2020-02-24 07:55:12 来源：Mtime时光网

早上好！新的一周又开始啦。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《刺猬索尼克》惊险蝉联北美周末票房榜首



派拉蒙出品的游戏改编电影《刺猬索尼克》上映次周末小幅增加至4198家影院上映，三天再砍票房2630万美元，险胜新开画的《野性的呼唤》，卫冕周末票房冠军。

上映十天后，这部根据世嘉公司出品的电子游戏改编的影片北美累计票房已达1.066亿美元，成为2018年暑期档《碟中谍6：全面瓦解》以来，派拉蒙首部票房破亿美元的作品。

《刺猬索尼克》在“情人节”效应加成下，打破游戏改编作品的北美开画纪录，其次周末跌幅也基本看齐前纪录保持者《大侦探皮卡丘》。按照目前的走势，影片北美最终票房将冲击1.5亿美元以上，刷新游戏改编作品单片最高纪录应该不在话下。

《索尼克》在海外市场表现更加平稳，老市场跌幅仅为35%，目前海外累计票房已达9650万美元。截止周日，影片全球累计票房已达2.03亿美元，已经远超制作成本的两倍。初步估计，影片全球最终将轻松突破3亿美元，将成为少数能够盈利的游戏改编作品之一。

02.《野性的呼唤》北美开画居亚   



《野性的呼唤》预告片

20世纪福斯影业被迪士尼收购后改名“20世纪影业”出品的首部作品《野性的呼唤》北美开画，是上周实力最强的新片，虽然其开画成绩略高于市场的预期，但表现相较于其高成本仍算不上理想。

影片改编自著名作家杰克·伦敦的1903年小说《野性的呼唤》，原著是一部动物冒险主题小说，在美国文学史上具有崇高地位，被誉为“世界上读得最多的美国小说”，曾经被多次改编成影视作品。

影片北美开画三天票房达2482万美元，不敌卫冕冠军《刺猬索尼克》，屈居周末票房亚军。影片开画成绩比上个月的《多力特的奇幻冒险》（开画2184万美元）高13.6%，成绩虽然略好于2000万美元左右的映前预期，但未能达到成本线的零头。

03.《寄生虫》北美票房将超《英雄》



第92届奥斯卡最大赢家《寄生虫》上周末缩减至1805家影院上映，三天再收票房312万美元，排在周末榜第八位。影片比前一周末回落45%，奥斯卡的加成作用已明显衰减。

截止周日，这部戛纳“金棕榈奖”得主北美累计票房已达4894万美元，不日将轻松突破5000万美元关口。按照目前的走势，这部奥斯卡最佳影片最终将超过中国电影《英雄》（5370万美元），成为仅次于《卧虎藏龙》（1.28亿美元）和《美丽人生》（5756万美元）的历代非英语电影季军。影片在日本市场也打破韩片纪录，而最晚上映的英国走势也相当不俗。

04.《毒液2》曝全新幕后照






《毒液2》曝光全新幕后照，汤老湿汤姆·哈迪扮演的毒液和伍迪·哈里森扮演的克莱图斯·卡萨伊亮相！两人有说有笑，现场氛围轻松欢快。

续集《毒液2》由“动作捕捉之王”安迪·瑟金斯（《猩球崛起》《指环王》）执导，汤姆·哈迪、米歇尔·威廉姆斯、伍迪·哈里森主演。电影将于2020年10月2日北美上映。此前外媒有消息称，汤姆·赫兰德饰演的蜘蛛侠有望出现在片中，毒液或将有望与漫威电影宇宙联动。

05.温子仁监制Netflix恐怖新剧



温子仁将监制Netflix恐怖剧集《Archive 81》，目前正在初期开发阶段。该剧是根据同名恐怖类广播剧播客改编，设定在纽约地区，时间跨度是1990年代中期至今，男主角叫丹，是一位孤独的档案保管员，在一家偏远的地方工作，负责对数百小时的旧录音带进行整理。

许多录音内容是由一位叫 Melody Pendrass的纽约历史房屋协会人员与一幢神秘大楼的住户之间的对话，内容越聊越深，也越来越诡异。于是丹前往大楼去亲自调查，可怕的故事由此开始。


01. 发行放映协会发布"影院复工准备建议"



北京时间2月22日，中国电影发行放映协会在其官网发布“关于电影院复工准备工作的建议”，建议影院复业前需对空调新风系统进行整体清洁消毒，影院引导观众自备或购买3D眼镜观影，影院必须配置专业3D眼镜清洁消毒设备。

此外，还对放映设备，放映间温度、湿度等提出具体要求，并建议仔细排查放映间设施是否存在安全隐患、严格按照操作流程进行放映。

该建议仅针对影院复工之后的技术准备，并未提及复工时间建议。

02.广电总局再赠湖北15部电视剧版权



广电总局紧急协调15部优秀电视剧版权捐赠给湖北省各级电视台播出，包括《急诊室故事》《产科医生》《老酒馆》《河山》《破局1950》《小欢喜》《知否知否应是绿肥红瘦》《悬崖》《伪装者》《琅琊榜》《鸡毛飞上天》《娘亲舅大》《啊，父老乡亲》《陇原英雄传》《王大花的革命生涯》等，涵盖医疗、革命、农村、都市、优秀传统文化等各类题材。




   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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