水门事件是美国历史上最不光彩的政治丑闻事件之一，对美国本国历史以及整个国际新闻界都有着长远的影响。在1972年的总统大选中，为了取得民主党内部竞选策略的情报， 6月17日，以美国共和党尼克松竞选班子的首席安全问题顾问詹姆斯·麦科德为首的5人，潜入位于华盛顿水门大厦的民主党全国委员会办公室，在安装窃听器并偷拍有关文件时，当场被捕。
西恩·潘与朱莉娅·罗伯茨饰演的这一对儿夫妇原型，1972年
由于此事，尼克松于1974年8月8日宣布将于次日辞职，从而成为美国历史上首位因丑闻而辞职的总统。（简介来自百度百科）
乔尔·埃哲顿与自己执导过不少长片、美剧的哥哥纳什·埃哲顿
，将共同执导本剧，还将和山姆一起为《煤气灯》执行制片。无论是尼克松装模作样、投机取巧的下属，还是那些精神错乱般协助他们犯罪的狂热分子，以及最终让这一切垮台的悲剧吹哨者们，本剧都会涉及。
艾米·汉莫所饰角色原型（竟然有点儿像）
西恩·潘饰演尼克松总统最好的朋友约翰·米切尔，他是当年无情、喜怒无常、说话声音非常大的司法部长（听这个表述就很西恩·潘），朱莉娅·罗伯茨饰演他的妻子玛莎，她成为了警告世人尼克松参与了“水门事件”的第一人，这让总统和她的私人生活都发生了巨变。她的这一决定让丈夫约翰陷入了两难境地：是选择妻子，还是选择总统？
艾米·汉莫饰演白宫律师约翰·迪安，他也在“到底要不要撒谎保护总统”这个问题上犹豫不定；乔尔·埃哲顿饰曾经的FBI探员G·戈登·利迪，他成为了尼克松“水管工”小分队的主要头目，他的任务是在五角大楼文件泄露后，试图堵住所有尴尬“漏水”的地方。
乔尔·埃哲顿饰演角色原型（右图为近照）
现在还不清楚该剧是在哪个电视台或流媒体平台上播出，应该很快就会有官宣的通知了。