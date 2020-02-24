水门事件改编的新美剧《煤气灯》中聚集了不少明星，包括朱莉娅·罗伯茨、西恩·潘、艾米·汉莫以及乔尔·埃哲顿。











水门事件是美国历史上最不光彩的政治丑闻事件之一，对美国本国历史以及整个国际新闻界都有着长远的影响。在1972年的总统大选中，为了取得民主党内部竞选策略的情报， 6月17日，以美国共和党尼克松竞选班子的首席安全问题顾问詹姆斯·麦科德为首的5人，潜入位于华盛顿水门大厦的民主党全国委员会办公室，在安装窃听器并偷拍有关文件时，当场被捕。







西恩·潘与朱莉娅·罗伯茨饰演的这一对儿夫妇原型，1972年





由于此事，尼克松于1974年8月8日宣布将于次日辞职，从而成为美国历史上首位因丑闻而辞职的总统。（简介来自百度百科）











艾米·汉莫所饰角色原型（竟然有点儿像）





西恩·潘饰演尼克松总统最好的朋友约翰·米切尔，他是当年无情、喜怒无常、说话声音非常大的司法部长（听这个表述就很西恩·潘），朱莉娅·罗伯茨饰演他的妻子玛莎，她成为了警告世人尼克松参与了“水门事件”的第一人，这让总统和她的私人生活都发生了巨变。她的这一决定让丈夫约翰陷入了两难境地：是选择妻子，还是选择总统？





艾米·汉莫饰演白宫律师约翰·迪安，他也在“到底要不要撒谎保护总统”这个问题上犹豫不定；乔尔·埃哲顿饰曾经的FBI探员G·戈登·利迪，他成为了尼克松“水管工”小分队的主要头目，他的任务是在五角大楼文件泄露后，试图堵住所有尴尬“漏水”的地方。







乔尔·埃哲顿饰演角色原型（右图为近照）





现在还不清楚该剧是在哪个电视台或流媒体平台上播出，应该很快就会有官宣的通知了。