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时光晚报：《碟中谍7》因意大利疫情停拍

贾樟柯新片曝片段 “小雀斑”新片演变态护士

2020-02-24 19:00:43 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里！


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？




01.《碟中谍7》因意大利肺炎疫情停拍



      据意大利媒体报道，汤姆·克鲁斯主演的《碟中谍7》原本正在威尼斯拍摄，但因意大利新型冠状病毒疫情爆发，威尼斯当地政府关闭了大量公共场所，并叫停了多项聚集性活动。《碟中谍7》被迫暂时停止拍摄，主创也需待在酒店中。

      当地政府要求公共场所关闭时间持续到3月1日，此后是否能解除禁令，以及《碟中谍7》剧组何时能否复工都不清楚。该片已定档2021年7月23日。

02.Netflix丧尸剧《王国》第二季曝光正式海报



      日前，丧尸题材的韩剧《王国》（又名《李尸朝鲜》）第二季曝光正式海报。

      《王国》以朝鲜王朝为背景，讲述死去的国王变成丧尸复活后，被觊觎王位的奸臣（柳承龙 饰）利用，而另一边被诬陷篡权某位的王世子（朱智勋 饰）一边逃亡一边追查丧尸病毒蔓延真相的故事。第二季3月13日上线。

03.舱内实拍！《壮志凌云2》曝光新预告

壮志凌云2 预告

      阿汤哥主演的《壮志凌云2：独行侠》发布新预告，有新镜头，包括驾驶舱内的空中实拍画面！

      为了达到真实的效果，所有的场景均采用真机拍摄。包括脸部的肌肉扭曲状态并不是特效，全是为因在飞行中演员们真实承受的冲击力所致。

04.小雀斑新片《良心护士》饰杀人狂魔



      根据外媒Deadline报道，“小雀斑”埃迪·雷德梅恩与“劳模姐”杰西卡·查斯坦共同主演的新片《良心护士》，即将被Netflix以2500万美元的价格买下全球发行预售权。

      影片讲述了对于历史上杀人数量令人咋舌的连环杀手查理·卡伦追捕与抓获过程，根据真人真事改编，这位男护士在16年的时间中，在新泽西和宾州的9家医院里，杀了300位病人。

05.很惊悚！《西部世界》第三季曝中字预告

中字预告

      日前，美剧《西部世界》第三季曝光一支中字预告片。预告满满惊悚氛围，桑迪·牛顿饰演的梅芙和埃文·蕾切尔·伍德饰演的多洛蕾斯之间似乎要有一场大对决了。这两个女性角色无疑是公园中最强大、最可怕的两个接待员，她俩之间的对决应该也是第三季最大的卖点之一。



01.80后回忆杀！新《魔神英雄传》定档

定档预告

      经典日本动画《魔神英雄传》（神龙斗士）系列新作《魔神英雄传：七魂的龙神丸》曝光定档预告，宣布前篇将于4月10日在日本播出，后篇将于9月播出。原作主要配音演员将回归配音。



01.贾樟柯新片《一直游到海水变蓝》曝片段

预告

      贾樟柯执导的纪录片《一直游到海水变蓝》曝光正片片段。该片入围了今年柏林电影节的特别展映单元。

      影片从数十位作家参与、于乡村举办的吕梁文学季开始，追忆马烽，讲述贾平凹、莫言、余华等作家所经历的时代，个人经验、文学表达、新中国记忆彼此交织，展开一个作家与一座村庄、一群作家与70年中国往事的讲述。

02.派拉蒙《刺猬索尼克》宣布中国撤档



      受疫情影响，今日，美国派拉蒙的新片《刺猬索尼克》宣布在中国撤档（原定2月2８日上映），新的上映时间择日公布。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 碟中谍7 汤姆克鲁斯 贾樟柯 一直游到海水变蓝
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