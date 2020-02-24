今天的重点电影新闻都在这里！







在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？















01.《碟中谍7》因意大利肺炎疫情停拍





据意大利媒体报道，汤姆·克鲁斯主演的《碟中谍7》原本正在威尼斯拍摄，但因意大利新型冠状病毒疫情爆发，威尼斯当地政府关闭了大量公共场所，并叫停了多项聚集性活动。《碟中谍7》被迫暂时停止拍摄，主创也需待在酒店中。

当地政府要求公共场所关闭时间持续到3月1日，此后是否能解除禁令，以及《碟中谍7》剧组何时能否复工都不清楚。该片已定档2021年7月23日。





02.Netflix丧尸剧《王国》第二季曝光正式海报











日前，丧尸题材的韩剧《王国》（又名《李尸朝鲜》）第二季曝光正式海报。





《王国》以朝鲜王朝为背景，讲述死去的国王变成丧尸复活后，被觊觎王位的奸臣（柳承龙 饰）利用，而另一边被诬陷篡权某位的王世子（朱智勋 饰）一边逃亡一边追查丧尸病毒蔓延真相的故事。第二季3月13日上线。





03.舱内实拍！《壮志凌云2》曝光新预告





壮志凌云2 预告 阿汤哥主演的《壮志凌云2：独行侠》发布新预告，有新镜头，包括驾驶舱内的空中实拍画面！





为了达到真实的效果，所有的场景均采用真机拍摄。包括脸部的肌肉扭曲状态并不是特效，全是为因在飞行中演员们真实承受的冲击力所致。





04.小雀斑新片《良心护士》饰杀人狂魔











根据外媒Deadline报道，“小雀斑”埃迪·雷德梅恩与“劳模姐”杰西卡·查斯坦共同主演的新片《良心护士》，即将被Netflix以2500万美元的价格买下全球发行预售权。





影片讲述了对于历史上杀人数量令人咋舌的连环杀手查理·卡伦追捕与抓获过程，根据真人真事改编，这位男护士在16年的时间中，在新泽西和宾州的9家医院里，杀了300位病人。





05.很惊悚！《西部世界》第三季曝中字预告





中字预告 日前，美剧《西部世界》第三季曝光一支中字预告片。预告满满惊悚氛围，桑迪·牛顿饰演的梅芙和埃文·蕾切尔·伍德饰演的多洛蕾斯之间似乎要有一场大对决了。这两个女性角色无疑是公园中最强大、最可怕的两个接待员，她俩之间的对决应该也是第三季最大的卖点之一。











01.80后回忆杀！新《魔神英雄传》定档





定档预告 经典日本动画《魔神英雄传》（神龙斗士）系列新作《魔神英雄传：七魂的龙神丸》曝光定档预告，宣布前篇将于4月10日在日本播出，后篇将于9月播出。原作主要配音演员将回归配音。









