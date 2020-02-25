时光网总结了100张好莱坞明星们年轻、年少时，出演电影的剧照。

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今年获得奥斯卡“演员类”提名、以及参演了“最佳影片”的演员们，其中有不少我们熟悉了多年的面孔——因《小丑》获得影帝的华金·菲尼克斯早就演过《角斗士》，我们从《末路狂花》时期就认识痞痞的布拉德·皮特了，《泰坦尼克号》时期的莱昂纳多·迪卡普里奥惊为天人，《迷失东京》中的斯嘉丽·约翰逊让人没齿难忘……





岁月会流逝，容颜易沧桑，还好电影是有记忆的。让我们通过100张剧照，来看看这些已成长为好莱坞巨星的他们，在获得奥斯卡提名、享誉全球之前的年少模样。

布拉德·皮特，《成长的烦恼》（1995）





奥斯卡战绩：

《十二只猴子》（1995），最佳男配（提名）

《本杰明·巴顿奇事》（2008），最佳男主（提名）

《点球成金》（2011），最佳男主（提名）、最佳影片（提名）

《为奴十二年》（2013），最佳影片（获奖）

《大空头》（2015），最佳影片（提名）

《好莱坞往事》，最佳男配（获奖）





华金·菲尼克斯，《太空站》（1986）

奥斯卡战绩：

《角斗士》（2000），最佳男配（提名）

《与歌同行》（2005），最佳男主（提名）

《大师》（2012），最佳男主（提名）

《小丑》（2019），最佳男主（获奖）





汤姆·哈迪，《星际旅行10：复仇女神》（2002）（你敢信这是汤老湿……）

奥斯卡战绩：

《荒野猎人》（2015），最佳男配（提名）





丽芙·泰勒（左）与蕾妮·齐薇格，《帝国唱片行》（1995）

蕾妮·齐薇格的奥斯卡战绩：

《BJ单身日记》（2001），最佳女主（提名）

《芝加哥》（2002），最佳女主（提名）

《冷山》（2003），最佳女配（获奖）

《朱迪》（2019），最佳女主（获奖）





西尔莎·罗南，《赎罪》（2007）

奥斯卡战绩：

《赎罪》（2007），最佳女配（提名）

《布鲁克林》（2015），最佳女主（提名）

《伯德小姐》（2017），最佳女主（提名）

《小妇人》（2019），最佳女主（提名）





劳拉·邓恩，《面具》（1985）

奥斯卡战绩：

《激情蔷薇》（1991），最佳女主（提名）

《涉足荒野》（2014），最佳女配（提名）

《婚姻故事》（2019），最佳女配（获奖）





安东尼奥·班德拉斯，《激情迷宫》（1982），也是阿莫多瓦的片儿

奥斯卡战绩：

《痛苦与荣耀》（2019），最佳男主（提名）





莱昂纳多·迪卡普里奥，《温馨家庭》（1990）

奥斯卡战绩：

《不一样的天空》（1993），最佳男配（提名）

《飞行家》（2004），最佳男主（提名）

《血钻》（2006），最佳男主（提名）

《华尔街之狼》（2013），最佳男主（提名）、最佳影片（提名）

《荒野猎人》（2015），最佳男主（获奖）

《好莱坞往事》（2019），最佳男主（提名）





斯嘉丽·约翰逊，《如果露西降临》（1996）

奥斯卡战绩：

《乔乔兔》（2019），最佳女配（提名）

《婚姻故事》（2019），最佳女主（提名）





汤姆·汉克斯，《亲密伙伴》（1980）

奥斯卡战绩：

《飞越未来》（1988），最佳男主（提名）

《费城故事》（1993），最佳男主（获奖）

《阿甘正传》（1994），最佳男主（获奖）

《拯救大兵瑞恩》（1998），最佳男主（提名）

《荒岛余生》（2000），最佳男主（提名）

《邻里美好的一天》（2019），最佳男配（提名）





布鲁斯·威利斯，《盲目的约会》（1987）





杰森·莫玛，《海滩救护队》（1999）





薇诺娜·瑞德，《美国小子》（1986）

奥斯卡战绩：

《纯真年代》（1993），最佳女配（提名）

《小妇人》（1994），最佳女主（提名）





迈克尔·凯恩，《伊普克雷斯档案》（1965）

奥斯卡战绩：

《阿尔菲》（1966），最佳男主（提名）

《足迹》（1972），最佳男主（提名）

《教导丽塔》（1983），最佳男主（提名）

《汉娜姐妹》（1986），最佳男配（获奖）

《苹果酒屋法则》（1999），最佳男配（获奖）

《沉静的美国人》（2002），最佳男主（提名）





塞缪尔·杰克逊，《为所应为》（1989）

奥斯卡战绩：

《低俗小说》（1994），最佳男配（提名）





杰瑞米·雷纳，《校园蓝波队》（1995），哈哈哈哈哈哈太好笑了

奥斯卡战绩：

《拆弹部队》（2008），最佳男主（提名）

《城中大盗》（2010），最佳男配（提名）





米基·洛克，《斗鱼》（1983），这位爷跟现在可完全长的是两个人了

奥斯卡战绩：

《摔角王》（2008），最佳男配（提名）





瑞安·雷诺兹（右），《爱上母牛》（2002）





伊丽莎白·莫斯（右二），《曼福特医生》（1999）





杰克·吉伦哈尔，《城市乡巴佬》（1991），太可爱了！！！

奥斯卡战绩：

《断背山》（2005），最佳男配（提名）





达科塔·范宁，《犯罪现场调查》（2000）







布丽·拉尔森（左），《赛车娇娃》（2003）

奥斯卡战绩：

《房间》（2015），最佳女主（获奖）





金·凯瑞（右二），尼古拉斯·凯奇（右一），《佩姬苏要出嫁》（1986） 这就是传说中被《夏洛特烦恼》抄了的那个片儿？

尼古拉斯·凯奇奥斯卡战绩：

《远离赌城》（1995），最佳男主（获奖）

《改编剧本》（2002），最佳男主（提名）





杰西卡·查斯坦（左）、克里斯汀·贝尔，《美眉校探》（2004）



奥斯卡战绩： 《帮助》（2011），最佳女配（提名） 《猎杀本拉登》（2012），最佳女主（提名）

凯文·贝肯，《动物屋》（1978）





安吉丽娜·朱莉，《无影终结者》（1993）

奥斯卡战绩：

《移魂女郎》（1999），最佳女配（获奖）

《换子疑云》（2008），最佳女主（提名）

终身成就奖（2014）





罗宾·莱特（右），《公主新娘》（1987）





吉安卡洛·埃斯珀西多（左），《学校万花筒》（1988），炸鸡叔！





威廉·达福，《狠将奇兵》（1984）

奥斯卡战绩：

《野战排》（1986），最佳男配（提名）

《吸血惊情》（2000），最佳男配（提名）

《佛罗里达乐园》（2017），最佳男配（提名）

《永恒之门》（2018），最佳男主（提名）





梅尔·吉布森，《疯狂的麦克斯》（1979）

奥斯卡战绩：

《勇敢的心》（1995），最佳影片（获奖）、最佳导演（获奖）

《血战钢锯岭》（2016），最佳导演（提名）





丹尼尔·克雷格，《小子要自强》（1992）





克里斯·帕拉特（右），《旦夕之危》（2005）





安妮·海瑟薇（中）、克里斯·派恩（右），《公主日记2：皇室婚约》（2004） 安妮·海瑟薇奥斯卡战绩： 《蕾切尔的婚礼》（2008），最佳女主（提名） 《悲惨世界》（2012），最佳女配（获奖）

查宁·塔图姆（左一），《卡特教练》（2005）

莎拉·杰西卡·帕克（左），《何处不相逢》（1983）



西恩·潘，《开放的美国学府》（1982） 奥斯卡战绩： 《死囚漫步》（1995），最佳男主（提名） 《甜蜜与卑微》（1999），最佳男主（提名） 《不一样的爸爸》（2001），最佳男主（提名） 《神秘河》（2003），最佳男主（获奖） 《米尔克》（2008），最佳男主（获奖）

约翰·利特高（左），《凶线》（1981） 奥斯卡战绩： 《加普的世界观》（1982），最佳男配（提名） 《母女情深》（1983），最佳男配（提名）

马修·麦康纳（右），《年少轻狂》（1993） 奥斯卡战绩： 《达拉斯买家俱乐部》（2013），最佳男主（获奖）

瑞茜·威瑟斯彭，《月亮里的人》（1991） 奥斯卡战绩： 《与歌同行》（2005），最佳女主（获奖） 《涉足荒野》（2014），最佳女主（提名）

本·阿弗莱克，《ABC Afterschool Specials》（1986） 奥斯卡战绩： 《心灵捕手》（1997），最佳原创剧本（获奖） 《逃离德黑兰》（2012），最佳影片（获奖）

克尔斯滕·邓斯特，《夜访吸血鬼》（1994）

娜塔莉·波特曼、让·雷诺，《这个杀手不太冷》（1994） 娜塔莉·波特曼奥斯卡战绩： 《偷心》（2004），最佳女配（提名） 《黑天鹅》（2010），最佳女主（获奖） 《第一夫人》（2016），最佳女主（提名）

杰弗里·怀特，《轻狂岁月》（1996） 《西部世界》里面的黑人老哥当年头发这么多



爱德华·诺顿，《一级恐惧》（1996） 奥斯卡战绩： 《一级恐惧》（1996），最佳男配（提名） 《美国X档案》（1998），最佳男主（提名） 《鸟人》（2014），最佳男配（提名）

基努·里维斯，《大河边缘》（1986）

伊万·麦克格雷格，《浅坟》（1994）

安东尼·霍普金斯（左，我觉得还是应该标一下），《傀儡凶手》（1978） 奥斯卡战绩： 《沉默的羔羊》（1991），最佳男主（获奖） 《告别有情天》（1993），最佳男主（提名） 《尼克松传》（1995），最佳男主（提名） 《断锁怒潮》（1997），最佳男配（提名） 《教宗的承继》（2019），最佳男配（提名）

克里斯托弗·沃肯，《侦探科杰克》（1973），乍一看还以为是蕾雅·赛杜 奥斯卡战绩： 《猎鹿人》（1978），最佳男配（获奖） 《逍遥法外》（2002），最佳男配（提名）

莫妮卡·贝鲁奇，《吸血僵尸惊情四百年》（1992）

罗素·克劳，《情如物证》（1991） 奥斯卡战绩： 《惊爆内幕》（1999），最佳男主（提名） 《角斗士》（2000），最佳男主（获奖） 《美丽心灵》（2001），最佳男主（提名）

米歇尔·威廉姆斯，《海滩救护队》（1993），这也太甜了！！ 奥斯卡战绩： 《断背山》（2005），最佳女配（提名） 《蓝色情人节》（2010），最佳女主（提名） 《我与梦露的一周》（2011），最佳女主（提名） 《海边的曼彻斯特》（2016），最佳女配（提名）

西格妮·韦佛，《异形》（1979） 奥斯卡战绩： 《异形2》（1986），最佳女主（提名） 《打工女郎》（1988），最佳女配（提名） 《雾中猩猩：黛安·福西的冒险》（1988），最佳女主（提名），竟然是同一年！

杰瑞德·莱托，《我所谓的生活》（1994） 奥斯卡战绩： 《达拉斯买家俱乐部》（2013），最佳男配（获奖）

约翰·特拉沃尔塔，《魔女嘉莉》（1976） 奥斯卡战绩： 《周末夜狂热》（1977），最佳男配（提名） 《低俗小说》（1994），最佳男主（提名）

克里斯·埃文斯，《非常男女》（2001）

朱迪·福斯特，《出租车司机》（1976） 奥斯卡战绩： 《出租车司机》（1976），最佳女配（提名） 《暴劫梨花》（1988），最佳女主（获奖） 《沉默的羔羊》（1991），最佳女主（获奖） 《妮尔的芳心》（1994），最佳女主（提名）

希拉里·斯万克，《吸血鬼猎人巴菲》（1992） 奥斯卡战绩： 《男孩别哭》（1999），最佳女主（获奖） 《百万美元宝贝》（2004），最佳女主（获奖）

埃文·蕾切尔·伍德，《西蒙妮》（2002）

休·格兰特，《莫里斯》（1987）

伊利亚·伍德，《海阔天空》（1992）

约瑟夫·高登-莱维特，《家族的诞生》（1988），真的好小呀哈哈哈

德鲁·巴里摩尔，《外星人E.T.》（1982），简直小天使！

妮可·基德曼，《小子万岁》（1983），女大可以一千八百变的 奥斯卡战绩： 《红磨坊》（2001），最佳女主（提名） 《时时刻刻》（2002），最佳女主（获奖） 《兔子洞》（2010），最佳女主（提名） 《雄狮》（2016），最佳女配（提名）

克里斯蒂安·贝尔，《太阳帝国》（1987），这么小就跟中国有渊源 奥斯卡战绩： 《斗士》（2010），最佳男配（获奖） 《美国骗局》（2013），最佳男主（提名） 《大空头》（2015），最佳男配（提名） 《副总统》（2018），最佳男主（提名）

艾玛·斯通、乔纳·希尔，《太坏了》（2007） 艾玛·斯通奥斯卡战绩： 《鸟人》（2014），最佳女配（提名） 《爱乐之城》（2016），最佳女主（获奖） 《宠儿》（2018），最佳女配（提名）

乔纳·希尔奥斯卡战绩： 《点球成金》（2011），最佳男配（提名） 《华尔街之狼》（2013），最佳男配（提名）

瑞恩·高斯林，《少年海格力斯》（1998） 奥斯卡战绩： 《半个尼尔森》（2006），最佳男主（提名） 《爱乐之城》（2016），最佳男主（提名）

劳伦斯·菲什伯恩（右），《只此一生》（1968） 奥斯卡战绩： 《与爱何干》（1993），最佳男主（提名）

查理兹·塞隆，《山谷两日》（1996） 奥斯卡战绩： 《女魔头》（2003），最佳女主（获奖） 《北方风云》（2005），最佳女主（提名） 《性感炸弹》（2019），最佳女主（提名）

丹泽尔·华盛顿，《黑白父子妙事多》（1981）

奥斯卡战绩： 《为自由呐喊》（1987），最佳男配（提名） 《光荣》（1989），最佳男配（获奖） 《马尔科姆·艾克斯》（1992），最佳男主（提名） 《飓风》（1999），最佳男主（提名） 《训练日》（2001），最佳男主（获奖） 《迫降航班》（2012），最佳男主（提名） 《藩篱》（2016），最佳影片（提名）、最佳男主（提名） 《罗曼先生，你好》（2017），最佳男主（提名）

卡尔·厄本，《大力士的传奇旅程》（1995）

乔治·克鲁尼，《活着就是事实》（1985） 奥斯卡战绩： 《晚安，好运》（2005），最佳导演（提名）、最佳原创剧本（提名） 《辛瑞那》（2005），最佳男配（获奖） 《迈克尔·克莱顿》（2007），最佳男主（提名） 《在云端》（2009），最佳男配（提名） 《总统杀局》（2011），最佳改编剧本（提名） 《后人》（2011），最佳男主（提名） 《逃离德黑兰》（2012），最佳影片（获奖）

亚当·桑德勒，《摇滚总动员》（1994），这要不说我还以为是范·迪塞尔……

汤米·李·琼斯（右）、费·唐娜薇，《神秘眼》（1978） 汤米·李·琼斯奥斯卡战绩： 《刺杀肯尼迪》（1991），最佳男配（提名） 《亡命天涯》（1993），最佳男配（获奖） 《决战以拉谷》（2007），最佳男主（提名） 《林肯》（2012），最佳男配（提名）

克莱尔·丹妮斯（右），《我所谓的生活》（1994）

乔纳森·莱斯·梅耶斯，《天鹅绒金矿》（1998），闪瞎了……

拉尔夫·费因斯，《辛德勒的名单》（1993） 奥斯卡战绩： 《辛德勒的名单》（1993），最佳男配（提名） 《英国病人》（1996），最佳男主（提名）

朱莉娅·罗伯茨，《现代灰姑娘》（1988） 奥斯卡战绩： 《钢木兰花》（1989），最佳女配（提名） 《风月俏佳人》（1990），最佳女主（提名） 《永不妥协》（2000），最佳女主（获奖） 《八月：奥色治郡》（2013），最佳女配（提名）

凯特·布兰切特（右），《旧欢如梦》（1997） 奥斯卡战绩： 《伊丽莎白》（1998），最佳女主（提名） 《飞行家》（2004），最佳女配（获奖） 《丑闻纪事》（2006），最佳女配（提名） 《我不在那儿》（2007），最佳女配（提名） 《伊丽莎白2：黄金时代》（2007），最佳女主（提名） 《蓝色茉莉》（2013），最佳女主（获奖） 《卡萝尔》（2015），最佳女主（提名）

阿尔·帕西诺，《毒海鸳鸯》（1971） 奥斯卡战绩： 《教父》（1972），最佳男配（提名） 《冲突》（1973），最佳男主（提名） 《教父2》（1974），最佳男主（提名） 《热天午后》（1975），最佳男主（提名） 《伸张正义》（1979），最佳男主（提名） 《至尊神探》（1990），最佳男配（提名） 《拜金一族》（1992），最佳男配（提名） 《闻香识女人》（1992），最佳男主（获奖） 《爱尔兰人》（2019），最佳男配（提名）

奥兰多·布鲁姆，《魔戒首部曲：魔戒现身》（2001），精灵下凡了

海伦娜·伯翰·卡特，《看得见风景的房间》（1985） 奥斯卡战绩： 《鸽之翼》，最佳女主（提名） 《国王的演讲》（2010），最佳女配（提名）

本·斯蒂勒（右），《太阳帝国》（1987），中间的小孩儿是贝尔

伍迪·哈里森，《欢乐酒店》（1982） 奥斯卡战绩： 《性书大亨》（1996），最佳男主（提名） 《信使》（2009），最佳男配（提名） 《三块广告牌》（2017），最佳男配（提名）

唐·钱德尔（中），《汉堡高地》（1987） 奥斯卡战绩： 《卢旺达饭店》（2004），最佳男主（提名）

连姆·尼森，《迈阿密天龙》（1984） 奥斯卡战绩： 《辛德勒的名单》（1993），最佳男主（提名）

菲丽希缇·琼斯，《The Treasure Seekers》（1996）

奥斯卡战绩： 《万物理论》（2014），最佳女主（提名）

马特·达蒙，《格罗尼默：一个美国传奇故事》（1993） 奥斯卡战绩： 《心灵捕手》（1997），最佳原创剧本（获奖）、 最佳男主（提名） 《成事在人》（2009），最佳男配（提名） 《火星救援》（2015），最佳男主（提名） 《海边的曼彻斯特》（2016），最佳影片（提名）

乔·佩西，《死亡收集者》（1976） 奥斯卡战绩： 《愤怒的公牛》（1980），最佳男配（提名） 《好家伙》（1990），最佳男配（获奖） 《爱尔兰人》（2019），最佳男配（提名）

伊恩·麦克莱恩（右），《谢谢你们》（1969） 奥斯卡战绩： 《众神与野兽》（1998），最佳男主（提名） 《魔戒首部曲：魔戒现身》（2001），最佳男配（提名）

斯特兰·斯卡斯加德，《头脑简单的杀人犯》（1982）

威尔·史密斯，《新鲜王子妙事多》（1990），驻颜有术 奥斯卡战绩： 《拳王阿里》（2001），最佳男主（提名） 《当幸福来敲门》（2006），最佳男主（提名）

罗伯特·德尼罗，《帅气逃兵》（1968） 奥斯卡战绩： 《教父2》（1974），最佳男配（获奖） 《出租车司机》（1976），最佳男主（提名） 《猎鹿人》（1978），最佳男主（提名） 《愤怒的公牛》（1980），最佳男主（获奖） 《无语问苍天》（1990），最佳男主（提名） 《恐怖角》（1991），最佳男主（提名） 《乌云背后的幸福线》（2012），最佳男配（提名） 《爱尔兰人》（2019），最佳影片（提名）

罗宾·威廉姆斯，《默克和明蒂》（1978） 奥斯卡战绩： 《早安越南》（1987），最佳男主（提名） 《死亡诗社》（1989），最佳男主（提名） 《渔王》（1991），最佳男主（提名） 《心灵捕手》（1997），最佳男配（获奖）

约翰尼·德普，《猛鬼街》（1984） 奥斯卡战绩： 《加勒比海盗：黑珍珠号的诅咒》（2003），最佳男主（提名） 《寻找梦幻岛》（2004），最佳男主（提名） 《理发师陶德》（2007），最佳男主（提名）

汤姆·克鲁斯，《局外人》（1983） 奥斯卡战绩： 《生于七月四日》（1989），最佳男主（提名） 《甜心先生》（1996），最佳男主（提名） 《木兰花》（1999），最佳男配（提名）

艾迪·墨菲（右）、尼克·诺特，《48小时》（1982） 艾迪·墨菲奥斯卡战绩： 《追梦女郎》（2006），最佳男配（提名）

小罗伯特·唐尼（右），《火爆小子》（1985）

奥斯卡战绩： 《卓别林》（1992），最佳男主（提名） 《热带惊雷》（2008），最佳男配（提名）

摩根·弗里曼，《电力公司》（1971） 奥斯卡战绩： 《花街传奇》（1987），最佳男配（提名） 《为黛茜小姐开车》（1989），最佳男主（提名） 《肖申克的救赎》（1994），最佳男主（提名） 《百万美元宝贝》（2004），最佳男配（获奖） 《成事在人》（2009），最佳男主（提名）

哈里森·福特，《美国式的爱》（1969）

奥斯卡战绩： 《目击者》（1985），最佳男主（提名）

两周前，随着第92届奥斯卡颁奖典礼的结束，2019年的颁奖季也正式落下了帷幕。

作者：甄甏甏 编辑：甄甏甏