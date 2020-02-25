01.受疫情影响，意大利半数影院关闭

新冠病毒疫情在意大利爆发，目前累计确证患者增至230例，死亡患者增至5人。为了遏制疫情蔓延，意大利北部的5个地区，已经正式取消了从2月23日到3月1日的所有公共活动，包括关闭所有学校、博物馆、音乐厅和电影院。





疫情对意大利的娱乐业带来严重影响。意大利上周末的票房收入比再前一周下降了44%，比去年同期下降了30%。据悉，为应对疫情，约有850家影院、1830块银幕关闭，分别占全国总数的45%和48%。















02.科比&Gigi追思会举行













当地时间24日，科比&Gigi追思会在洛杉矶斯台普斯体育场举行。科比遗孀瓦妮莎首次公开亮相，发表了21分钟的感人演讲，“希望你们在天堂快乐，直到我们再次相见”。

篮球传奇迈克尔·乔丹全程流泪演讲，回忆与科比的点点滴滴：奥尼尔发表演讲，“我爱你我的兄弟”。除此之外，碧昂丝、吉米·坎摩尔、艾丽西亚·凯斯等名人也上台，用发言或表演表达追思。





03.时光网年度巨献《我在中国做电影》曝人物全阵容海报











由时光网出品的五集电影人物纪实节目《我在中国做电影》，首次将镜头聚焦于一群中国电影的幕后英雄，来自美术、声音、特效、摄影、配音5大电影幕后工种，他们是代表着当今中国电影产业水准的最优秀的7位电影人。





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