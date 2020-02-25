网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报：科比追思会乔丹流泪致辞

韦恩斯坦被判一级性侵罪 "我在中国做电影"曝海报

2020-02-25 07:33:06 来源：Mtime时光网

早上好~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 韦恩斯坦被判一级性侵罪



昔日大佬哈维·韦恩斯坦的纽约审判结果出炉。周一，由12人组成的陪审团为韦恩斯坦5项指控罪名判定结果，其中两项罪名成立，三项不成立。

被判罪名成立的包括根据前《天桥风云》制片助理Miriam Haley证词，韦恩斯坦被判一级刑事性侵，或将面临5-25年监禁。根据女演员Jessica Mann证词，判其三级强奸罪，或将面临18个月至4年监禁。三项无罪包括两项掠夺式性侵和一项一级强奸。韦恩斯坦获刑的最终宣判将于3月11日进行。

02.“美队”克里斯埃文斯新片或再合作“寡姐”



“美队”克里斯·埃文斯正商谈加盟华纳的重启版歌舞恐怖喜剧《绿魔先生》，饰演主要角色Orin Scrivello，这一角色在1986年版本中由史蒂夫·马丁饰演。

自去年秋季开始华纳为该片寻觅演员，“寡姐”斯嘉丽·约翰逊和“蛋蛋”塔伦·埃格顿商谈出演另两个主要角色。

03.《猎魔人》第二季开拍曝片场照



《猎魔人》第一季中字剧场版预告

Netflix大热奇幻剧集《猎魔人》第2季正在在英国开拍，最新片场照曝光，不过主演亨利·卡维尔暂未现身。

第一季的主要演员将回归，亨利·卡维尔饰演杰洛特，安雅·夏洛特拉饰演叶奈法，弗蕾娅·艾伦饰演希里，乔伊·巴泰饰演丹德里安。曾在《权力的游戏》中扮演“巨人克星托蒙德”的克里斯托弗·海维尤等新卡司也加盟。

04.沉迷机车！《蝙蝠侠》再曝片场照




日前，罗伯特·帕丁森主演的《蝙蝠侠》又曝光一组片场照，“老爷”驾驶着心爱的摩托摆出各种造型，看来这部电影中肯定会有不少拉风的飙车戏。

片场照中，还可以看到“老爷”的坐骑虽然造型简朴，但非常厚重沉稳，应该造价不菲。



01.受疫情影响，黑白版《寄生虫》韩国撤档



因疫情扩散原因，原定2月26日在韩国公映的黑白版《寄生虫》撤档，上映日期待定。

此外，原定3月初韩国上映的多部影片包括皮克斯动画新片《1/2的魔法》，朴信惠、全钟瑞主演新片《电话》等，也宣布将推迟上映。



01.受疫情影响，意大利半数影院关闭



新冠病毒疫情在意大利爆发，目前累计确证患者增至230例，死亡患者增至5人。为了遏制疫情蔓延，意大利北部的5个地区，已经正式取消了从2月23日到3月1日的所有公共活动，包括关闭所有学校、博物馆、音乐厅和电影院。

疫情对意大利的娱乐业带来严重影响。意大利上周末的票房收入比再前一周下降了44%，比去年同期下降了30%。据悉，为应对疫情，约有850家影院、1830块银幕关闭，分别占全国总数的45%和48%。



原定在意大利上映的诸多影片已确定延档。另外，在意大利取景拍摄的影片也受到影响，正在威尼斯拍摄的《碟中谍7》被迫暂时停止拍摄，主创也需待在酒店中。

02.科比&Gigi追思会举行




当地时间24日，科比&Gigi追思会在洛杉矶斯台普斯体育场举行。科比遗孀瓦妮莎首次公开亮相，发表了21分钟的感人演讲，“希望你们在天堂快乐，直到我们再次相见”。

篮球传奇迈克尔·乔丹全程流泪演讲，回忆与科比的点点滴滴：奥尼尔发表演讲，“我爱你我的兄弟”。除此之外，碧昂丝、吉米·坎摩尔、艾丽西亚·凯斯等名人也上台，用发言或表演表达追思。

03.时光网年度巨献《我在中国做电影》曝人物全阵容海报



由时光网出品的五集电影人物纪实节目《我在中国做电影》，首次将镜头聚焦于一群中国电影的幕后英雄，来自美术、声音、特效、摄影、配音5大电影幕后工种，他们是代表着当今中国电影产业水准的最优秀的7位电影人。

2月28日开始，每周二、周五上午10:00，请准时锁定时光网（APP/PC/新媒体全站）及各大视频网站观看！让我们一起再赴一场电影的盛宴！

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报
关注时光网微信

相关电影/影人

哈维·韦恩斯坦

哈维·韦恩斯坦

Harvey Weinstein

职业：制作人 | 演员

查看影人作品  >

克里斯·埃文斯

克里斯·埃文斯

Chris Evans

职业：演员 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

斯嘉丽·约翰逊

斯嘉丽·约翰逊

Scarlett Johansson

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

猎魔人

猎魔人 (2019)

7.7

导演：埃里克·萨哈罗夫

主演：亨利·卡维尔

在线播放

蝙蝠侠

蝙蝠侠 (2021)

0.0

导演：马特·里夫斯

主演：罗伯特·帕丁森

在线播放

寄生虫

寄生虫 (2019)

8.3

导演：奉俊昊

主演：宋康昊 崔宇植

在线播放

碟中谍7

碟中谍7 (2021)

0.0

导演：克里斯托夫·迈..

主演：汤姆·克鲁斯

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

2019年十大低调佳片推荐

这些电影，适合独自在家细品

不爱随大流？想换换口味？遭遇片荒？这份片单就是为你准..
2

西部世界女主:科比是英雄,也是强奸犯

借悲剧推进#MeToo?社交网络账号已设隐私

在科比不幸去世几个小时之后，埃文·蕾切尔·伍德发推表..
3

2019年十大低调剧集推荐

赋闲在家 这些剧集适合打发时间

如果在家无事可做，可以来看看时光网整理的十部2019年“..
4

韩国总统设宴款待《寄生虫》主创

“韩国文化已从边缘走向世界中心”

11
韩国总统文在寅在青瓦台设宴款待《寄生虫》剧组主创，感..
5

《寄生虫》后，该直视韩片的进步了

恐怖/灾难/谍战类型的突破，值得我们学习

对于创作者来说，表达自由相比其他政策支持更为有效，韩..

查看更多