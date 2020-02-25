过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 韦恩斯坦被判一级性侵罪
昔日大佬哈维·韦恩斯坦
的纽约审判结果出炉。周一，由12人组成的陪审团为韦恩斯坦5项指控罪名判定结果，其中两项罪名成立，三项不成立。
被判罪名成立的包括根据前《天桥风云》
制片助理Miriam Haley证词，韦恩斯坦被判一级刑事性侵，或将面临5-25年监禁。根据女演员Jessica Mann证词，判其三级强奸罪，或将面临18个月至4年监禁。三项无罪包括两项掠夺式性侵和一项一级强奸。韦恩斯坦获刑的最终宣判将于3月11日进行。
02.“美队”克里斯埃文斯新片或再合作“寡姐”
“美队”克里斯·埃文斯
正商谈加盟华纳的重启版歌舞恐怖喜剧《绿魔先生》
，饰演主要角色Orin Scrivello，这一角色在1986年版本中由史蒂夫·马丁饰演。
Netflix大热奇幻剧集《猎魔人》
第2季正在在英国开拍，最新片场照曝光，不过主演亨利·卡维尔暂未现身。
第一季的主要演员将回归，亨利·卡维尔饰演杰洛特，安雅·夏洛特拉饰演叶奈法，弗蕾娅·艾伦饰演希里，乔伊·巴泰饰演丹德里安。曾在《权力的游戏》
中扮演“巨人克星托蒙德”的克里斯托弗·海维尤等新卡司也加盟。
日前，罗伯特·帕丁森
主演的《蝙蝠侠》
又曝光一组片场照，“老爷”驾驶着心爱的摩托摆出各种造型，看来这部电影中肯定会有不少拉风的飙车戏。
片场照中，还可以看到“老爷”的坐骑虽然造型简朴，但非常厚重沉稳，应该造价不菲。
因疫情扩散原因，原定2月26日在韩国公映的黑白版《寄生虫》
撤档，上映日期待定。
此外，原定3月初韩国上映的多部影片包括皮克斯动画新片《1/2的魔法》
，朴信惠、全钟瑞主演新片《电话》
等，也宣布将推迟上映。
01.受疫情影响，意大利半数影院关闭
新冠病毒疫情在意大利爆发，目前累计确证患者增至230例，死亡患者增至5人。为了遏制疫情蔓延，意大利北部的5个地区，已经正式取消了从2月23日到3月1日的所有公共活动，包括关闭所有学校、博物馆、音乐厅和电影院。
疫情对意大利的娱乐业带来严重影响。意大利上周末的票房收入比再前一周下降了44%，比去年同期下降了30%。据悉，为应对疫情，约有850家影院、1830块银幕关闭，分别占全国总数的45%和48%。
原定在意大利上映的诸多影片已确定延档。另外，在意大利取景拍摄的影片也受到影响，正在威尼斯拍摄的《碟中谍7》
被迫暂时停止拍摄，主创也需待在酒店中。
02.科比&Gigi追思会举行
当地时间24日，科比&Gigi追思会在洛杉矶斯台普斯体育场举行。科比遗孀瓦妮莎首次公开亮相，发表了21分钟的感人演讲，“希望你们在天堂快乐，直到我们再次相见”。
篮球传奇迈克尔·乔丹全程流泪演讲，回忆与科比的点点滴滴：奥尼尔发表演讲，“我爱你我的兄弟”。除此之外，碧昂丝、吉米·坎摩尔、艾丽西亚·凯斯等名人也上台，用发言或表演表达追思。
03.时光网年度巨献《我在中国做电影》曝人物全阵容海报
由时光网出品的五集电影人物纪实节目《我在中国做电影》，首次将镜头聚焦于一群中国电影的幕后英雄，来自美术、声音、特效、摄影、配音5大电影幕后工种，他们是代表着当今中国电影产业水准的最优秀的7位电影人。
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