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终于！哈维韦恩斯坦被判性侵、强奸罪

最高面临25年监禁 韦恩斯坦坚称自己无罪

2020-02-25 08:31:35 来源：Mtime时光网

Metoo运动3年后，哈维·韦恩斯坦被判性侵和强奸罪。

哈维·韦恩斯坦早前被拍到出庭（图源：VCG）

　　时光网讯 据外媒报道，当地时间2月24日（周一），前电影大亨和韦恩斯坦影业联合创始人哈维·韦恩斯坦被认定有罪：分别是一级刑事性侵犯和三级强奸罪。据报道，7位男性和5位女性组成的陪审团讨论五天，在美国纽约州法院得出了上述结论。

　　韦恩斯坦的律师告诉媒体：“我的委托人很震惊，他不断强调自己是无辜、无罪的，这种事怎么可能会发生在美国。”律师还表示，“战斗并未结束”。

　　法官将在3月11日作出量刑，他将因刑事性侵犯可能面临5到25年的监禁，因三级强奸罪可能面临18个月到4年的监禁。

　　据多家外媒报道，韦恩斯坦受到真人秀《天桥风云》制作助理米里亚姆·哈利的指控被判形式性侵犯罪，被女演员杰西卡·曼恩指控被判三级强奸罪。

　　2019年五月《纽约时报》曾透露：韦恩斯坦的律师已经和原告律师、纽约检方达成4400万美元的和解协议，3000万支付给受害者、因破产受到伤害的韦恩斯坦公司员工，剩下1400万美元为律师费。

　　　显然这个和解最终并未达成。

       2018年5月，韦恩斯坦被指控犯有两项强奸罪和一项犯罪性行为罪，面临一级刑事性犯罪指控和二级掠夺性侵犯指控。这些罪名可能给他带来10年监禁和终身监禁，此前韦恩斯坦所受的指控最高可被判入狱25年。

       被指控之后，韦恩斯坦拒不认罪，交付100万美元保释金。尽管有超过80名女性指控其骚扰或侵犯他人，但这些女性中只有少数能够拿出足以对其提起法律诉讼的有力证据。

　　诉讼期间韦恩斯坦不被允许在纽约或康涅狄格州以外的地方旅行，并且不得不上交他的护照并且同意戴上GPS追踪器，防止他在面临审判前离开这个国家。


　   2017年秋天开始，包括《纽约时报》在内的多家媒体发布长文报道揭露哈维·韦恩斯坦这些年来对女性员工进行性骚扰和猥亵，几十名女明星出来揭露韦恩斯坦曾经的性骚扰和性侵恶行，由此引发Metoo运动。

     除了纽约州的诉讼，他在洛杉矶县面临指控，目前诉讼还在进行中。

   编辑：小火纸

关键词： 哈维·韦恩斯坦 性侵 强奸 有罪
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哈维·韦恩斯坦

哈维·韦恩斯坦

Harvey Weinstein

职业：制作人 | 演员

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