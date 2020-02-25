时光网讯
据外媒报道，克里斯·埃文斯
正商谈出演恐怖喜剧新片《恐怖小花》(The Little Shop of Horrors)，饰演重要角色——牙医。“黑寡妇”斯嘉丽·约翰逊
也有望加盟，两人有可能再次碰面。影片改编自著名邪典作品，曾在1960年和1986年两度拍成电影，1982年改编成百老汇歌舞剧。
这个故事最早由B级片大拿罗杰·科曼
拍摄于1960年，讲述一位脑筋不大灵活的花店助手西蒙，他爱上了同事奥黛丽，却一直不敢对她表示爱意；西蒙在无意间得到一盆奇异的美丽盆栽，并暗自将之取名为“奥黛丽二世”；然而，不久后西蒙便发现，盆栽竟然是以吸血维生！
由于不想失去工作及向奥黛丽表白的机会，西蒙开始利用盆栽引起顾客好奇而进入花店，再伺机为奥黛丽二世找寻适合的“捐血人”，当警方循线追查到西蒙身上时，他必须做出抉择：对他来说，何者才是最重要的？是工作？爱情？还是他的性命？
据报道，斯嘉丽·约翰逊约翰逊商和埃格顿分别商谈饰演奥黛丽和西蒙，目前不知是否已签约，比利·波特
已确定配音这棵植物。埃文斯有望出演奥黛丽的男友，一个有虐待倾向、浮夸、喜爱使用笑气的牙医。
1980年代初，这部作品被改编成舞台剧版在百老汇大获成功，1986年，导演弗兰克·奥兹将此改编成为歌舞片《绿魔先生》
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