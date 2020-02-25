《恐怖小花》又要被翻拍了，这次是克里斯·埃文斯、斯嘉丽约翰逊和塔伦艾格顿的组合。

美队和寡姐又要合作了吗？



























由于不想失去工作及向奥黛丽表白的机会，西蒙开始利用盆栽引起顾客好奇而进入花店，再伺机为奥黛丽二世找寻适合的“捐血人”，当警方循线追查到西蒙身上时，他必须做出抉择：对他来说，何者才是最重要的？是工作？爱情？还是他的性命？















