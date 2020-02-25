《爱你，维克托》 时光网讯
2018年的《爱你，西蒙》
获得了许多观众的喜爱，从这部影片衍生开来的番外篇美剧《爱你，维克托》
，从在Disney+上播放，改成了在由迪士尼控股的Hulu上播放。本剧第一季共10集，每集半小时，将于“同志骄傲月”（LGBTQ Pride month），也就是今年6月上线播出。《爱你，维克托》由20世纪福斯电视制片，刚刚完成拍摄工作不久，Hulu现在已经打算开始第二季的准备工作了。
《爱你，西蒙》改编自贝奇·艾伯特利
的原著小说《西蒙与智人的较量》（Simon vs. the Homo Sapiens Agenda），男主角西蒙是深柜同性恋，影片讲述了他在亚特兰大郊区长大成人的故事。顾名思义，《爱你，维克托》的主角是迈克尔·西米诺
饰演的维克托，他是电影中那所高中的新学生，他需要踏上自我寻找之旅，面临来自家庭的挑战，适应新的城市，还有在自己的性取向中挣扎。
《爱你，西蒙》剧照
酗酒、父母婚姻问题、对性取向的探索等等话题，都会出现在《爱你，维克托》中，这样的题材更适合Hulu，而不是Disney+。Disney+现在在打造自己“合家欢”的品牌形象，和更成人向的Hulu区分开来。
然而只要是符合家庭主题，同性内容也会出现，比如《安迪·麦克》
的全季都会在Disney+上线，这是迪士尼频道（Disney Channel，迪士尼的电视频道）史上第一个以同性恋角色为主角的电视剧。