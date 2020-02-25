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"爱你,西蒙"衍生剧更名"爱你,维克托"

从Disney+改成在Hulu播出 今年6月上线

2020-02-25 12:54:19 来源：Mtime时光网

《爱你，西蒙》的番外篇《爱你，维克托》本来要在流媒体平台Disney+上播出，现在改成了Hulu，今年6月上线。

《爱你，维克托》

　　时光网讯　2018年的《爱你，西蒙》获得了许多观众的喜爱，从这部影片衍生开来的番外篇美剧《爱你，维克托》，从在Disney+上播放，改成了在由迪士尼控股的Hulu上播放。本剧第一季共10集，每集半小时，将于“同志骄傲月”（LGBTQ Pride month），也就是今年6月上线播出。《爱你，维克托》由20世纪福斯电视制片，刚刚完成拍摄工作不久，Hulu现在已经打算开始第二季的准备工作了。

　　《爱你，西蒙》改编自贝奇·艾伯特利的原著小说《西蒙与智人的较量》（Simon vs. the Homo Sapiens Agenda），男主角西蒙是深柜同性恋，影片讲述了他在亚特兰大郊区长大成人的故事。顾名思义，《爱你，维克托》的主角是迈克尔·西米诺饰演的维克托，他是电影中那所高中的新学生，他需要踏上自我寻找之旅，面临来自家庭的挑战，适应新的城市，还有在自己的性取向中挣扎。


《爱你，西蒙》剧照

　　酗酒、父母婚姻问题、对性取向的探索等等话题，都会出现在《爱你，维克托》中，这样的题材更适合Hulu，而不是Disney+。Disney+现在在打造自己“合家欢”的品牌形象，和更成人向的Hulu区分开来。

　　然而只要是符合家庭主题，同性内容也会出现，比如《安迪·麦克》的全季都会在Disney+上线，这是迪士尼频道（Disney Channel，迪士尼的电视频道）史上第一个以同性恋角色为主角的电视剧。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 爱你，西蒙 爱你，维克托 Disney+ Hulu 流媒体
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