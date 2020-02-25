你对《绅士》感兴趣吗？你最喜欢盖·里奇哪部影片？请在下方评论区发表你的看法。













最近，时光网记者有机会采访到了《绅士》的几位主演。以下是时光网记者对麦康纳、戈尔丁、道克瑞还有格兰特进行的采访的摘录。





Mtime：你们喜欢发掘自己内心的黑帮气质吗？你们会如何评价盖·里奇这位导演？





马修麦康纳 马修·麦康纳：在这方面我们都享受到了很多乐趣。当我接到这个剧本的时候，我觉得，“哦，这就是那种世界，是盖·里奇的电影，规模相对较小，聚焦犯罪世界，讲述边缘人物的故事，我想参与到这样的作品里。”这个故事看起来就很有意思，而且你知道，他能创作出一些很不可思议的角色。 ：在这方面我们都享受到了很多乐趣。当我接到这个剧本的时候，我觉得，“哦，这就是那种世界，是盖·里奇的电影，规模相对较小，聚焦犯罪世界，讲述边缘人物的故事，我想参与到这样的作品里。”这个故事看起来就很有意思，而且你知道，他能创作出一些很不可思议的角色。





你从这些角色里随便抽出来一个，都可以围绕着这个角色展开一个关于他自己的故事或者一部电影。它是一种放大了的现实。（在电影里）子弹会伤人，人们会死，但这都发生在一瞬间，你懂吧？你不必太认真。









跟他一起合作就会感觉到他真的很有才华。他总是充满活力。在片场，盖随时可能会做出很大的调整，你懂吧？他甚至会在拍摄前最后一刻修改台词，所以你真的需要保持警惕，反应迅速。作为一个演员，当我接受了这种工作方式之后，实际上，我反而感到了一种轻松。真的跟以前的经历很不一样。





马修·麦康纳：是的，盖不仅会在开拍前的早晨改剧本，还会在拍摄的时候继续改。（大笑）而且在拍第二条和第三条之间的空隙时，他可能还会再丢出五句新台

词。

米歇尔道克瑞 接受时光网采访







米歇尔·道克瑞：没错，一开始你会觉得很累。但实际上，一旦你接受了，就像马修说的，通常修改后的效果会比原来剧本上写的更好。你还真无法反驳。（大笑）所以这也是很大的乐趣。





马修·麦康纳：有时候真的没法去反驳，但你还是会希望最好能一次搞定，因为这样改的话，你前两秒刚听到新台词，结果那边就摄像机就立马开拍了。





Mtime：你们对绅士的定义是怎样的？有没有哪个人可以作为绅士的样本？





休·格兰特：这很难说。我觉得肯定不是一件细纹西装，或者说在衣领扣眼上别一朵康乃馨可以决定的——虽然可能还挺好看。在我的人生中，我可以告诉你，我觉得有一件事可以定义一个绅士，那就是他会还钱——因为有多到令人吃惊的人借钱不还，你永远别想要回来。（大笑）





我是真的很尊敬那些跟我借了一点钱并且还回来的人。我觉得他们很酷。我还觉得，一个绅士应该是（在争论中）向上抗争而不是向下打压的人。







《绅士》剧照





马修·麦康纳：哦，你可以用很多东西去定义一个绅士，但我认为绅士们都有的共同点是，他们从来不会擅动或侵占别人的财物甚至私人空间。他们不会向外寻求认可或者身份认同。





我最喜欢的一位绅士，当你问他，“嘿，给我讲讲她/他这个人吧。”如果（那个人）不在当场，他会说，“这不是我该讲的。”我觉得他这样的做法非常有风度。他是一个有着很多精彩故事的人，大家在一起的时候他会是焦点，每个人都最喜欢他，他是最受欢迎的，也是最迷人的，但他从来不会牺牲别人来换取这些。他只会说，“这不是我该讲的。”我觉得这是一个非常绅士的行为。





Mtime：亨利，我想问你一个关于获得力量的问题。我们可以看出你饰演的这个角色其实在等待自己大展拳脚的机会并且想借此增强自己的力量——尽管是以犯罪的方式。但当你回顾自己一直以来的经历时，是否也有哪个时刻，你知道自己该更积极地去行动，去努力获得一些力量或者有利条件，个人生活或者工作中的都可以。









然后我不得不打开了自己脑子里的那个开关，我一直想着这事并且对自己说，“我必须在还能抓住的时候抓住这次机会。”我觉得那就很接近获得力量的感觉，抓住或者重新找回对命运的控制力。我觉得有时候我们都会遇到一些状况，让我们觉得自己搞不定了，或者超出了舒适区，而你只需要真的跨出那一步，去获得那种力量。









Mtime：休，扮演一个这么卑鄙的角色是不是很享受？





休·格兰特：（大笑）是的，感觉很好。我发现自己越来越被反面角色吸引，并且越来越适应——越坏越好。（大笑）





Mtime：你有从某个特定的人身上吸取灵感来塑造这个角色吗？比如生活中你遇到过的卑鄙小人？











休·格兰特：呃，并不是某一个卑鄙的人，不过我在英国的确认识一些为小报提供消息的私家侦探，我也知道实际上谁黑进了我的手机，谁进了我的公寓，偷走了我的医疗记录。但现在我（跟狗仔）也斗够了，因为他们都去追逐大料了，去爆料那些逍遥法外的大人物了。所以我其实在某种程度上利用了他们一下——比如他们的衣着风格、发型、墨镜等等。嗓音上可能也有点模仿他们。





Mtime：金钱是否能诱惑到你？





休·格兰特：哦，天啊，当然会。（大笑）



休·格兰特





Mtime：最近一次是什么时候，什么情况？





休·格兰特：嗯，钱很讨人喜欢，因为虽然我的口音是这样的，但实际上我小时候过得并不富裕阔绰。我知道我的口音会让人觉得我挺富裕，所以这也挺困扰我的。（大笑）但我的成长过程并不是那样的。所以，钱一直是讨人爱的，而且我们不应该低估它的力量。





不必担心煤气费账单，这是件大事，过了这么多年依然是。不过我在生活中学到的几件事，其中一件就是如果你只为了钱去做某些事，那这些事回头会来伤害你。每次我做那种事的时候，比如我觉得，“哦，我不是很喜欢这个项目，或者我不赞成这样做，但钱很多。”这种情况下，最后你往往是会受到伤害的。可能不是很快，但一两年后就会反噬到你身上。这是我学到的。





Mtime：亨利，你跟金钱的关系是怎样的？你是一个节俭的人还是会随便花钱的人？





亨利·戈尔丁：我父亲工作非常努力，好确保我们不会缺乏任何东西。我们在亚洲四处辗转了很长一段时间。他在一家名叫Bristo的公司做直升机工程师。我们曾经住在马来西亚，后来又搬回了英国，不过他曾经参过军，是英国陆军的皇家工程师，所以他在福克兰待过一段时间，从年轻时候开始，他就会被派到世界各地去。

而他的父亲又参加过海军，所以他来自一个纪律严明的背景。在财富这方面，他从来不会谈论财富，但我觉得他对待金钱非常小心。所以，我们必须做事才能得到零用钱。他会逼我们——呃，也不是逼迫，这听起来有点像童工了，但他会让我们去剪草坪，洗车，去挣自己的零花钱，去理解辛苦工作和赚到自己的钱之间的连系。





所以我们一直过得不算富裕，但也不缺什么。我觉得我们家家境算是中等。我母亲从来没有去工作过，她基本就是在家照顾三个孩子，我父亲是唯一赚钱养家的人。所以，对我来说，那样的成长环境，我肯定在金钱方面会跟父亲有相似的观念。我觉得（在花钱方面）我不会受到诱惑去进行极端的消费，而且我认为这是一种很健康的金钱观。