今天的重点电影新闻都在这里！





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？











01.《霸王别姬》韩国重映曝预告&海报











韩国重映版预告 华语经典《霸王别姬》将于4月1日在韩国重映171分钟的4K修复版本，纪念张国荣逝世17周年。





日前，该片曝光韩国重映版预告和海报，给人一种穿越时光的感觉。





02.《阳光普照》《想见你》许光汉来大陆拍电影











今日，国产爱情电影《你的婚礼》宣布影片将由许光汉、章若楠主演。许光汉是一名台湾演员，近来因电影《阳光普照》和台剧《想见你》人气飙升。章若楠曾主演过国产青春片《悲伤逆流成河》。

据悉，影片将由韩天执导，计划于今年拍摄并上映，目前影片尚未开拍











01.恐怖片《隐形人》口碑解禁势头不错











日前，美国恐怖片《隐形人》媒体口碑解禁。在烂番茄，《隐形人》获得了18个媒体评价，新鲜度89%。在MetaCritic，《隐形人》获得11个打分，目前平均分66分（满分100分）。





该片导演雷·沃纳尔曾执导过《升级》和《潜伏3》。





02.《爱你，西蒙》衍生剧更名《爱你，维克托》











2018年的《爱你，西蒙》获得了许多观众的喜爱，从这部影片衍生开来的番外篇美剧《爱你，维克托》，从在Disney+上播放，改成了在由迪士尼控股的Hulu上播放。本剧第一季共10集，每集半小时，将于“同志骄傲月”（LGBTQ Pride month），也就是今年6月上线播出。













01.Hulu获得"寄生虫"流媒体独家播放权











《寄生虫》继在去年的戛纳电影节上获得了“金棕榈”大奖后，今年还拿下了“最佳影片”、“最佳导演”、“最佳原创剧本”与“最佳国际电影”这4项奥斯卡大奖。





Hulu与《寄生虫》的北美发行方Neon签了协议，买下了本片的美国流媒体平台独家播放权，4月8日开始可以在线播放。





02.金敏喜《逃走的女人》亮相柏林

















韩国《逃走的女人》入围了今年柏林电影节主竞赛单元。今日，该片导演洪尚秀，主演金敏喜、徐永嬅亮相柏林。金敏喜虽然造型朴素，但依然吸引了众多媒体的目光。