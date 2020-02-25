时光网讯 美国当地时间2月24日，数千名粉丝们剧集在洛杉矶的斯台普斯球场，来送别他们心中的篮球巨星——因直升机事故不幸身亡的科比·布莱恩特，以及他13岁的女儿Gigi。
追悼会的主持人是吉米·坎摩尔
，科比的遗孀瓦妮莎、篮球巨星迈克尔·乔丹
、湖人队总经理罗布·佩林卡（他也是Gigi的教父）、科比曾经的队友沙奎尔·奥尼尔在追悼会上都分享了对享年41岁的黑曼巴，最深挚的哀思。嘉宾们忍不住多次泪流满面，乔丹痛哭流涕，“科比就像我的小兄弟，我的一部分已经随他而去了”；奥尼尔也含泪哽咽，“我爱你，我的兄弟，等我们再次相遇”。
主持人吉米·坎摩尔 克里斯蒂娜·阿奎莱拉
在追悼会上演唱了《圣母颂》（Ave Maria），艾丽西亚·凯斯
与乐队共同合奏了《月光奏鸣曲》（据说是科比在某年两人的结婚纪念日上，自学弹给瓦妮莎听的），碧昂斯也演唱了科比生前最爱的歌曲《XO》与《Halo》。
根据外媒Deadline报道，瓦妮莎在悲痛之余，也将1月26日载着丈夫与女儿驶向灾难的直升飞机公司告上法庭，“被告Island Express Helicopters授权、指导并/或允许了这架直升飞机在不安全天气状况中的飞行，正是该公司玩忽职守，导致了科比·布莱恩特的死亡”。除了科比和女儿Gigi，还有7人在这场事故中不幸身亡。
奥尼尔
擦妈
乔丹
艾丽西亚·凯斯
遗孀瓦妮莎
这位粉丝没有买到追悼会门票，身着自制的裙子纪念偶像
编辑：甄甏甏