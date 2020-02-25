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科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了

遗孀瓦妮莎把出事故直升飞机公司告上法庭

2020-02-25 22:04:58 来源：Mtime时光网

科比与女儿Gigi的追悼会在洛杉矶斯台普斯中心举办，亲人、朋友、粉丝与队友们纷纷来追悼。
　　时光网讯　美国当地时间2月24日，数千名粉丝们剧集在洛杉矶的斯台普斯球场，来送别他们心中的篮球巨星——因直升机事故不幸身亡的科比·布莱恩特，以及他13岁的女儿Gigi。

　　追悼会的主持人是吉米·坎摩尔，科比的遗孀瓦妮莎、篮球巨星迈克尔·乔丹、湖人队总经理罗布·佩林卡（他也是Gigi的教父）、科比曾经的队友沙奎尔·奥尼尔在追悼会上都分享了对享年41岁的黑曼巴，最深挚的哀思。嘉宾们忍不住多次泪流满面，乔丹痛哭流涕，“科比就像我的小兄弟，我的一部分已经随他而去了”；奥尼尔也含泪哽咽，“我爱你，我的兄弟，等我们再次相遇”。


主持人吉米·坎摩尔

　　克里斯蒂娜·阿奎莱拉在追悼会上演唱了《圣母颂》（Ave Maria），艾丽西亚·凯斯与乐队共同合奏了《月光奏鸣曲》（据说是科比在某年两人的结婚纪念日上，自学弹给瓦妮莎听的），碧昂斯也演唱了科比生前最爱的歌曲《XO》与《Halo》。

　　根据外媒Deadline报道，瓦妮莎在悲痛之余，也将1月26日载着丈夫与女儿驶向灾难的直升飞机公司告上法庭，“被告Island Express Helicopters授权、指导并/或允许了这架直升飞机在不安全天气状况中的飞行，正是该公司玩忽职守，导致了科比·布莱恩特的死亡”。除了科比和女儿Gigi，还有7人在这场事故中不幸身亡。


奥尼尔

擦妈

乔丹

艾丽西亚·凯斯

遗孀瓦妮莎



这位粉丝没有买到追悼会门票，身着自制的裙子纪念偶像



   编辑：甄甏甏

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关键词： 科比·布莱恩特
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