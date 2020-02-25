科比与女儿Gigi的追悼会在洛杉矶斯台普斯中心举办，亲人、朋友、粉丝与队友们纷纷来追悼。

时光网讯 美国当地时间2月24日，数千名粉丝们剧集在洛杉矶的斯台普斯球场，来送别他们心中的篮球巨星——因直升机事故不幸身亡的科比·布莱恩特，以及他13岁的女儿Gigi。











主持人吉米·坎摩尔









根据外媒Deadline报道，瓦妮莎在悲痛之余，也将1月26日载着丈夫与女儿驶向灾难的直升飞机公司告上法庭，“被告Island Express Helicopters授权、指导并/或允许了这架直升飞机在不安全天气状况中的飞行，正是该公司玩忽职守，导致了科比·布莱恩特的死亡”。除了科比和女儿Gigi，还有7人在这场事故中不幸身亡。









奥尼尔





擦妈





乔丹





艾丽西亚·凯斯





遗孀瓦妮莎













这位粉丝没有买到追悼会门票，身着自制的裙子纪念偶像











编辑：甄甏甏