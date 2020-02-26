过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.马大姐Netflix新剧《白手起家》曝中字预告
“马大姐”奥克塔维亚·斯宾瑟
Netflix新剧《白手起家：沃克夫人的致富传奇》
首曝中字预告。剧中她扮演美国第一位白手起家的女百万富翁C·J·沃克女士，她也是美国非裔护发业先驱企业家。尽管困难重重，沃克克服了后奴隶制时代的种族和性别偏见、个人背叛和商业竞争，打造了一个突破性的品牌，彻底改变了黑人护发业，同时她也在为社会变革而奋斗。
蒂芬妮·哈迪什、“厄尔”加勒特·莫里斯等参演，一共4集，3月20日上线。
《侏罗纪世界3》
演员阵容非常齐整，老版《侏罗纪公园》和新版《侏罗纪世界》前两部的演员纷纷回归，主演克里斯·帕拉特
曾表示，这种“整合了一切”的做法，跟《复联4》
有些像。影片将于北美2021年6月21日上映。
03.《奎迪3》确定编剧
“洛奇”宇宙还在继续。据外媒报道，《奎迪3》确定编剧扎克·贝林
，他也是威尔·史密斯即将出演的新片《国王理查德》的编剧。
据悉影片将继续讲述迈克尔·B·乔丹扮演的阿多尼斯·奎迪的故事，但具体细节还不清楚。导演人选尚未确定。
在《007：无暇赴死》
里一次危险程度远超预期的任务，让邦德不得不告别在牙买加的隐退生活，重新披挂上阵。然而已度过五年退休生活的邦德，面对自己特工007的身份，面对这个早已和过去大不相同的世界，他将何去何从？
凯瑞·福永说：“这任务会是他迄今为止，所遇到的最有挑战且最困难的一个，这也是我们的目标。”
2006年，GAINAX宣布重制公司金招牌《新世纪福音战士》，由庵野秀明率军，故事被分为四部剧场版，将动画内容拆解重组并加入了新内容，使得故事少了几分晦涩的装饰，画面也精致炫目再升级。2007、2009、2012年《序》《破》《急》三部剧场版接连上映。然而第四部剧场版却经历了长时间的难产。影片日本定档6月27日。看来是真的啦！
大热日剧《半泽直树》
第二季已于2月23日正式开拍，首季中扮演半泽直树的妻子花的上户彩
，现在确认回归出演！
从前作到第二季期间，上户彩经历了两个孩子的分娩，她表示：“演前作时我刚结婚一段时间，所以完全不明白‘夫人聚会’这样的世界，我无法想象。现在有了两个孩子，也有妈妈之间的交往，所以比出演上一季的自己更能以不同角度看世界了。”
第二季根据池井户润小说“半泽直树”系列的第三部《迷失一代的逆袭》和第四部《银翼的伊卡洛斯》改编，紧接前作半泽被调到东京中央银行子公司——东京中央证券，来展开故事。本季将于4月起在TBS电视台播出。
据韩媒报道，刘亚仁
(《燃烧》
)近日接到了《釜山行》
导演延相昊
的新片《地狱》的剧本，正在考虑是否出演。该片改编自连载中的同名漫画，讲述人们遭遇了不知道是奇迹还是诅咒的超自然现象，为了应对这一无法承担的现实而创造出了地狱。
01.影视帝国的未来！迪士尼任命下一届CEO
影视巨擘迪士尼周二公布，将任命将任命鲍勃·查佩克(Bob Chapek)接替鲍勃·艾格尔，出任集团的下一任CEO。艾格尔将担任执行董事长一职，直到2021年12月31日合同到期。
查佩克自1993年起就在迪士尼工作，自2018年以来一直担任迪士尼乐园、体验和产品部门的董事长。他的新合同开始于2月24日，结束于2023年2月28日，基本年薪将增加到250万美元。查佩克将成为迪士尼的第七任首席执行官，他将向艾格尔和董事会汇报工作。
鲍勃·艾格尔自2005年担任迪士尼CEO，一手领导了集团的迅速扩张，相继收购皮克斯、漫威、卢卡斯影业，以及最近的福斯。2019年迪士尼全球票房达到史无前例的130亿美元，好莱坞五大中无人可与之媲美。