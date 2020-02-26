2006年，GAINAX宣布重制公司金招牌《新世纪福音战士》，由庵野秀明率军，故事被分为四部剧场版，将动画内容拆解重组并加入了新内容，使得故事少了几分晦涩的装饰，画面也精致炫目再升级。2007、2009、2012年《序》《破》《急》三部剧场版接连上映。然而第四部剧场版却经历了长时间的难产。影片日本定档6月27日。看来是真的啦！





从前作到第二季期间，上户彩经历了两个孩子的分娩，她表示：“演前作时我刚结婚一段时间，所以完全不明白‘夫人聚会’这样的世界，我无法想象。现在有了两个孩子，也有妈妈之间的交往，所以比出演上一季的自己更能以不同角度看世界了。”





第二季根据池井户润小说“半泽直树”系列的第三部《迷失一代的逆袭》和第四部《银翼的伊卡洛斯》改编，紧接前作半泽被调到东京中央银行子公司——东京中央证券，来展开故事。本季将于4月起在TBS电视台播出。