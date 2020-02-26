迪士尼一个时代结束，主导收购漫威、皮克斯、卢卡斯和福斯的CEO鲍勃·艾格尔卸任。

左为鲍勃·艾格尔 右为新任CEO鲍勃·查伯克









艾格尔表示，此次加速变更CEO是因为“在过去的一年中，公司收购21世纪福斯后，变得更大更复杂，战略需要重新部署，我感觉自己要在创意方面做更多工作，这将是我们在2021年的重心”。他也透露董事会决定选择查伯克已有相当一段时间，并表示“换帅没有任何特定原因，只是觉得需要有变化了。”





鲍勃·艾格尔艾格尔1996年加入迪士尼，2005年开始担任CEO，2006年74亿美元收购皮克斯，2009年42.4亿美元收购漫威，2012年40.5亿美元收购卢卡斯影业，2019年更是以713亿美元收购了鲁伯特·默多克的部分福斯资产，包括20世纪福斯影业、福斯探照灯、FX电视网与国家地理。





几个月后，迪士尼也获得了对于流媒体平台Hulu的全面操控权。在面临来自Netflix的竞争之时，艾格尔也在开发自家的流媒体平台，去年11月12日Disney+正式上线，自此以来付费订阅用户数量达到了2860万。





上述几个并购动作产生非常好的效果，让迪士尼在好莱坞一家独大。光是2019年一年，迪士尼在全球票房就拿到了史无前例的130亿美元，其中有7部影片破了“十亿美元”大关。





在艾格尔2005年担任CEO之时，迪士尼当年的市值大约是550亿美元，到了今年1月，市值已超过2600亿美元，截止发稿时的2月25日，已经稳坐2310亿梅姨。艾格尔也是娱乐产业内薪酬最高的CEO之一，他去年的总体薪酬是（4750万美元，包括底薪+奖金+各种福利）。





鲍勃·查伯克1993年加盟迪士尼，2018年开始担任迪士尼乐园、体验和产品主席。他和迪士尼的CEO合同从今年2月24日开始生效，2023年2月28日到期。查伯克是迪士尼第7任CEO，将向鲍勃·艾格尔和董事会报告。