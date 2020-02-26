时光网讯
“女王”凯特·布兰切特
参与导演和制作的剧集《无界之殇》
近日亮相柏林电影节进行展映。这部剧集根据2004年澳大利亚移民局的一则真实丑闻改编，布兰切特从2013年开始就运作该项目，期间还得到联合国难民署的协助。
布兰切特本人在剧集中只露一小脸，主要演员阵容为伊冯娜·斯特拉霍夫斯基
、杰·科特尼
以及一些非白人演员。《无界之殇》3月1日在澳洲ABC开播，年内会登陆Netflix和全球观众见面。
2004年一名幼年起就生活在澳洲的德裔妇女，被当成精神不健全的非法移民无故关押一年，该丑闻一经爆光，引发澳洲妇女组织的震怒和抗议，以至于澳洲国会不得不介入此案进行调查。
布兰切特说，电视剧的形式是讲述这个故事最好的方式，如今的世界已不同，剧集不仅会在澳洲播出，还会通过Netflix接触到全球观众。今年布兰切特有两部电视剧作品，除了《无界之殇》
，她主演的迷你剧《美国夫人》
也将在FX电视台播出。
在柏林接受外媒采访时说，由于她有好几个孩子，会经常陪还在家看电视剧，她比较关心和当下世界联系紧密的作品，譬如去年的《切尔诺贝利》
将让她颇有感触“你会发现人类很少从过去吸取教训，过去50年我们不断重复各种历史。”