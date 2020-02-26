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凯特布兰切特监制剧集亮相柏林电影节

聚焦移民问题 3月澳洲开播年内上线奈飞

2020-02-26 09:28:31 来源：Mtime时光网

凯特布兰切特担任制作人的《无界之殇》3月1日澳洲开播，年内登陆Netflix。
布兰切特只在剧集中担任小角色

　　时光网讯 “女王”凯特·布兰切特参与导演和制作的剧集《无界之殇》近日亮相柏林电影节进行展映。这部剧集根据2004年澳大利亚移民局的一则真实丑闻改编，布兰切特从2013年开始就运作该项目，期间还得到联合国难民署的协助。

　　布兰切特本人在剧集中只露一小脸，主要演员阵容为伊冯娜·斯特拉霍夫斯基杰·科特尼以及一些非白人演员。《无界之殇》3月1日在澳洲ABC开播，年内会登陆Netflix和全球观众见面。

      2004年一名幼年起就生活在澳洲的德裔妇女，被当成精神不健全的非法移民无故关押一年，该丑闻一经爆光，引发澳洲妇女组织的震怒和抗议，以至于澳洲国会不得不介入此案进行调查。

剧照

　　布兰切特说，电视剧的形式是讲述这个故事最好的方式，如今的世界已不同，剧集不仅会在澳洲播出，还会通过Netflix接触到全球观众。今年布兰切特有两部电视剧作品，除了《无界之殇》，她主演的迷你剧《美国夫人》也将在FX电视台播出。

布兰切特在《无界之殇》中

　　在柏林接受外媒采访时说，由于她有好几个孩子，会经常陪还在家看电视剧，她比较关心和当下世界联系紧密的作品，譬如去年的《切尔诺贝利》将让她颇有感触“你会发现人类很少从过去吸取教训，过去50年我们不断重复各种历史。”

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 凯特布兰切特 无界之殇 移民 难民 剧集 70届柏林电影节
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