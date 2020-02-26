凯特布兰切特担任制作人的《无界之殇》3月1日澳洲开播，年内登陆Netflix。

布兰切特只在剧集中担任小角色









2004年一名幼年起就生活在澳洲的德裔妇女，被当成精神不健全的非法移民无故关押一年，该丑闻一经爆光，引发澳洲妇女组织的震怒和抗议，以至于澳洲国会不得不介入此案进行调查。





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布兰切特在《无界之殇》中



