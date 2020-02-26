帕特里克·斯图尔特接受时光网采访，谈论在《星际迷航：皮卡德》中他回归饰演皮卡德舰长——X教授之前他最为知名的角色。





















当Dahj被罗木兰人谋杀后，皮卡德得知她还有一个双胞胎姐妹名叫Soji Asha（还是伊莎·布里昂斯饰演），他随之启程去揭示这一系列事件的真相，同时也为了保护他的老朋友留下来的“遗产”。





近期，时光网对斯图尔特进行了采访，访谈内容如下：





问：他们花了多大代价来劝说你在人生的这个阶段回归这一经典角色？





斯图尔特：我知道你已经看过剧了，所以你知道这部剧给人带来的整体感受，还有它与《星际旅行：下一代》相比是多么的不一样。我必须为这一切担起很多责任，当然也是和制作人艾里克斯·库兹曼、阿齐瓦·高斯曼、詹姆斯·达福和克里斯汀·拜尔一起。





《星际迷航：下一代》剧照 。我总拒绝是因为我为我们在1987到1994这七年间所完成的成就而感到骄傲，但我必须继续前行，同时我又觉得关于皮卡德舰长，自己已经没有更多想表达的内容了。 。我总拒绝是因为我为我们在1987到1994这七年间所完成的成就而感到骄傲，但我必须继续前行，同时我又觉得关于皮卡德舰长，自己已经没有更多想表达的内容了。





然后我遇到了这些很棒的制作人们，于是我挨个向他们解释为什么我会拒绝他们的邀请。之后他们说：‘我们可以跟你说一下我们的想法吗？’然后他们大概说了45分钟他们对于这部剧的想法，而我离开的时候仍然说：‘非常感谢你们，但恕我拒绝’。





不过我向助理建议我们应该问他们要一些他们构思的纸面版，而两天之后我收到了35页的文件。这真的非常有趣，他们把我大量的想法意见都整理了出来并进行了回应，同时我在阅读的时候也发现我对很多东西的感受与我在当时和他们面谈讨论时候的感受截然不同。









《星际迷航：复仇女神》剧照 我上一次扮演皮卡德是在电影《星际迷航：复仇女神》中，距今已经过去十七十八年了，而我们生活的世界也改变了很多——特别是美国和英国。对于这些（在我们的国家）正在发生的灾难，我觉得非常羞愧。













伊莎·布里昂斯和帕特里克·斯图尔特 ：我和伊莎的关系最为特殊，因为她是唯一一个由我参与面试的新演员，因为我也很想更充分地了解她。她很年轻，也有着很丰富的歌舞经验，来自于知名的百老汇音乐剧《汉密尔顿》。 ：我和伊莎的关系最为特殊，因为她是唯一一个由我参与面试的新演员，因为我也很想更充分地了解她。她很年轻，也有着很丰富的歌舞经验，来自于知名的百老汇音乐剧《汉密尔顿》。





她很年轻，也非常漂亮。但是因为她的演员经验不够充足，我想要确保她的状态到位，因为她要饰演的是这部剧的女主角。我们开始了面试，还有另一位女演员在场，所以我们要做的就是在这两位表演者中选出合适的那位——其实这和我一开始试镜皮卡德的情况一样，尽管我一直不知道另一位和我竞争的演员到底是谁（笑）。





而我非常满意我们最后的选择。伊莎除去她的聪明有趣以及可爱的一面外，还是一位非常有天赋有实力的女演员，这一点我甚至在面试时都没有想到会如此突出。她非常棒。





问：同时还有很多老角色会回归。我们已经看到了Data，你能说说你在片场再度看到他们的感受吗？看到这些老伙计回归是什么感受，还有在这些角色中你对谁的回归最为兴奋？















我们会看到顾问Troi和指挥官Riker，后者已经结婚有一个家庭了。整个剧集很大一部分都是要展现他们的经历，因为我现在遇到了麻烦，不得不找地方躲起来，所以我想到了他们。



























问：今年你即将迈入人生中意义非凡的第八十岁，你有计划（在七月）做些什么吗？





斯图尔特：好吧，我八十岁这一年很大程度上都会被《星际探索：皮卡德》所占据了，这对我来说再合适不过了，我很高兴可以这样。到时候肯定会有一个派对——我的妻子已经开始进行组织筹备了。









不过我想在结束《皮卡德》之后，我准备好回归舞台了。你知道的，那是我从一开始就想要做的——站上舞台，念出一些精美的台词。最好是莎翁剧，不过也有很多很多的好作者们。





另外（在舞台上的机会变少）也是1987年之后我人生的一个重大改变，我来到这里之后，摄影机，电视和电影占据了我更多的人生。但是我对于戏剧依然有着很大的热情。





有一件事是电影和电视制作没办法给你的，那就是每个晚上面对真人观众的演出经历。每一次我和这些观众对话时，我都会跟她们说：“请理解你们并不只是一个被动的观众，实际上你们在剧院里是在扮演着观众的角色。你们同样对剧院里发生的一切有着自己的贡献。这是为什么每天晚上的每一场演出都是不一样都是与众不同的。你看到的是之前从没有过的，也是之后不会再出现的。有你们才有了今天这样的戏剧体验。”这很重要，这是为什么我依然热爱着剧院，也是为什么我一直想要重回戏剧舞台表演。



