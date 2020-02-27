时光网特稿
今年布拉德·皮特
凭《好莱坞往事》
拿下个人第一座表演小金人后，大量吃瓜群众第一反应是：啥？皮特没有获过奥斯卡？
2014年《为奴十二年》
获得奥斯卡最佳影片，皮特以制片人身份得到第一座小金人。不过以演员身份，这着实是第一次。
早在2013年，时光网就做过“皮特演技代表作”的话题互动，当时不少网友对于皮特迟迟不拿奖感到愤懑不平
群众产生认知偏差不是没有理由：皮特不仅长相帅气，兼具实力，而且选片眼光独到，不爱好莱坞爆米花大片，长年在严肃电影领域耕耘。这样的皮特，竟然会没有获得过奥斯卡！
56岁的巨星布拉德·皮特
，第一次被推到颁奖季的聚光灯下，横扫这个颁奖季的最佳男配角奖。没有经验，有点紧张，为了在一次次上台领奖时能说出有趣又动人的感言，皮特请来朋友们帮忙一起写发言脚本。
一次次的领奖发言中，皮特没有提自己在演员道路上摸爬滚打30年才终获认可的艰辛历程，更多的时候，是频频拿自己的婚恋八卦做调侃。
金球奖颁奖典礼上说，“我本想带我妈妈来，但不行，因为每次有女的站我旁边，都会被当成我对象，这就很尴尬了”；
演员工会奖获奖时说，“我要把这座奖杯写进我的Tinder（一款婚恋交友App）履历”；
英国奥斯卡由玛歌特·罗比
代读的发言稿也不例外，“Hi，脱欧的英国，听说你们和我一样，加入单身俱乐部了”。
皮特也明白自己在大众心目中根深蒂固的“浪子”形象。先下手为强，自我调侃。
事实上，皮特的个人故事中不止有各种女人——也有很多男人。非科班出身，非童星出身，没有家庭背景，大学毕业的年纪才初涉影坛，皮特的巨星之路很接地气。