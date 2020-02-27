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布拉德皮特与他生命中的重要男人们

演艺圈逐梦30年 终凭演技获奥斯卡

2020-02-27 08:26:42 来源：Mtime时光网

男女通吃万人迷呀！


　　时光网特稿 今年布拉德·皮特《好莱坞往事》拿下个人第一座表演小金人后，大量吃瓜群众第一反应是：啥？皮特没有获过奥斯卡？

　　2014年《为奴十二年》获得奥斯卡最佳影片，皮特以制片人身份得到第一座小金人。不过以演员身份，这着实是第一次。


早在2013年，时光网就做过“皮特演技代表作”的话题互动，当时不少网友对于皮特迟迟不拿奖感到愤懑不平

　　群众产生认知偏差不是没有理由：皮特不仅长相帅气，兼具实力，而且选片眼光独到，不爱好莱坞爆米花大片，长年在严肃电影领域耕耘。这样的皮特，竟然会没有获得过奥斯卡！

　　56岁的巨星布拉德·皮特，第一次被推到颁奖季的聚光灯下，横扫这个颁奖季的最佳男配角奖。没有经验，有点紧张，为了在一次次上台领奖时能说出有趣又动人的感言，皮特请来朋友们帮忙一起写发言脚本。

　　帮忙的朋友中有脱口秀明星，还有一位叫大卫·芬奇《七宗罪》《搏击俱乐部》导演。这个获奖感言“创作团队”的豪华阵容，几乎可以秒杀90%的好莱坞电影项目了。

　　一次次的领奖发言中，皮特没有提自己在演员道路上摸爬滚打30年才终获认可的艰辛历程，更多的时候，是频频拿自己的婚恋八卦做调侃。

“这就很尴尬了”

　　金球奖颁奖典礼上说，“我本想带我妈妈来，但不行，因为每次有女的站我旁边，都会被当成我对象，这就很尴尬了”；

　　演员工会奖获奖时说，“我要把这座奖杯写进我的Tinder（一款婚恋交友App）履历”；

　　英国奥斯卡由玛歌特·罗比代读的发言稿也不例外，“Hi，脱欧的英国，听说你们和我一样，加入单身俱乐部了”。

布拉德皮特访谈料很足，包括他小学四年级就有了初吻，幼儿园开始暗恋女生（视频来自网络）

　　皮特也明白自己在大众心目中根深蒂固的“浪子”形象。先下手为强，自我调侃。

　　事实上，皮特的个人故事中不止有各种女人——也有很多男人。非科班出身，非童星出身，没有家庭背景，大学毕业的年纪才初涉影坛，皮特的巨星之路很接地气。

作者：王小Sa   编辑：飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 布拉德皮特 奥斯卡 皮特 人物 星际探索 好莱坞往事

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