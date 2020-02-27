男女通吃万人迷呀！







时光网特稿











早在2013年，时光网就做过“皮特演技代表作”的话题互动，当时不少网友对于皮特迟迟不拿奖感到愤懑不平





群众产生认知偏差不是没有理由：皮特不仅长相帅气，兼具实力，而且选片眼光独到，不爱好莱坞爆米花大片，长年在严肃电影领域耕耘。这样的皮特，竟然会没有获得过奥斯卡！













一次次的领奖发言中，皮特没有提自己在演员道路上摸爬滚打30年才终获认可的艰辛历程，更多的时候，是频频拿自己的婚恋八卦做调侃。





“这就很尴尬了”





金球奖颁奖典礼上说，“我本想带我妈妈来，但不行，因为每次有女的站我旁边，都会被当成我对象，这就很尴尬了”；





演员工会奖获奖时说，“我要把这座奖杯写进我的Tinder（一款婚恋交友App）履历”；









布拉德皮特访谈料很足，包括他小学四年级就有了初吻，幼儿园开始暗恋女生（视频来自网络） 皮特也明白自己在大众心目中根深蒂固的“浪子”形象。先下手为强，自我调侃。





事实上，皮特的个人故事中不止有各种女人——也有很多男人。非科班出身，非童星出身，没有家庭背景，大学毕业的年纪才初涉影坛，皮特的巨星之路很接地气。



