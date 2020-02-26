《绝地战警：疾速追击》成为2020年开年以来全球首部票房破亿的影片，目前电影的海外票房已累计收获4亿美元。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作警匪电影《绝地战警：疾速追击》，自北美1月17日上映以来，不仅在北美各大平台同期上映影片中评分拔得头筹，更连续三周末获得北美电影市场票房冠军，成为2020年开年以来全球票房最高的一部电影，截止目前海外已收获超4亿美元票房。





电影由好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演，国内已确认引进，上映时间敬请期待。



威尔·史密斯和马丁·劳伦斯“王牌搭档再度携手





威尔·史密斯变身冻龄男神

巅峰状态引爆北美





“绝地战警”系列自诞生以来便一直备受粉丝的追捧和喜爱，威尔·史密斯饰演的迈阿密警探麦克和马丁·劳伦斯饰演的搭档马库斯，在《绝地战警》系列的前两部中即使搭档也是生死兄弟，年轻时候的二人是迈阿密最为出名的“坏小子”，无所畏惧的他们一直冲在打击犯罪的第一线，在执行任务的过程中总是斗嘴不停欢乐不止。





时隔多年“坏小子”在《绝地战警：疾速追击》中再度携手，影迷和粉丝惊喜的发现，史皇在电影中仿佛年龄停止增长，其所饰演的迈阿密警探麦克不仅身手依旧处于巅峰状态，连外表都没有太大改变。







威尔·史密斯和马丁·劳伦斯执行任务

北美媒体《纽约时报》也对此表先出惊讶之情——“威尔·史密斯是偷了特效公司的减龄机器吗？《绝地战警：疾速追击》中的史密斯，跟17年前第二部中简直没有任何区别”，同时媒体也表示威尔·史密斯在这部电影中的状态和表现，也堪称近年来其个人作品中最好的一部：“无论是动作身手还是幽默感，甚至是他那独有的性感都全部回到了最巅峰的状态”。





同时电影也在剧情和动作场面上也进行了全面升级，不仅有为威尔·史密斯、马丁·劳伦斯等前作演员回归，更添加了许多新的角色和元素。幽默段子爆笑依旧的同时，全新设计的飙车枪战所带来的狂轰乱炸场面更加惊险刺激别具一格。







威尔·史密斯强势出击

续集筹备工作开启

《绝地战警》系列成名导挖掘机





电影自北美及海外上映以来票房成绩一直节节攀升，北美开画首日便收获636万美元票房，更连续三周末获得北美电影市场票房冠军，成为2020年开年以来全球首部票房破亿，且一直保持票房冠军优势的电影，目前电影的海外票房已累计收获4亿美元，被媒体誉为电影市场近十年最成功的续作作品之一。





据北美媒体的最新消息，《绝地战警：疾速追击》在票房和口碑上取得的巨大成就让这个经典系列备受鼓舞，担任该片编剧之一的克里斯·布雷姆纳透露自己已经受到邀约，将继续参与到续集当中，并已经开始着手进行续集剧本的创作。除了威尔·史密斯、马丁·劳伦斯会继续担任主演外，两位导演也有望继续参与续集的拍摄工作，续集提上日程的消息无疑让喜欢这个系列的影迷倍感兴奋。

《绝地战警：疾速追击》北美海报 《绝地战警：疾速追击》的成功让两位新人导演阿迪尔·埃尔·阿比、比拉勒·法拉赫一战成名，赢得了与他们的前辈——好莱坞国际名导迈克·贝同样的荣誉。两位导演与迈克·贝不仅都在《绝地战警》系列里执导了自己的首部电影作品，更凭借其作品一举获得了好莱坞电影界的认可，奠定了通往好莱坞名导之路的职业基础。





值得一提的是，《绝地战警》系列不仅挖掘了三位好莱坞实力导演，也是威尔·史密斯的伯乐之作，当时刚出道的史皇凭借这部电影迅速走进了好莱坞电影制作公司和全球观众的视野，由此开启了后来主演多部经典电影的传奇之路。

《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。





电影已于1月17日北美上映，国内确认引进，敬请期待。







《绝地战警：疾速追击》国内过审

编辑：甄甏甏