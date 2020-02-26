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《霹雳娇娃》集齐全网火辣小姐姐

性感天使在线撩人 宅家观影陪你嗨翻天

2020-02-26 15:49:37 来源：Mtime时光网

索尼新作《霹雳娇娃》已于2月15日全网上线，各大视频平台火热点播中。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞美女特工动作大片《霹雳娇娃》已于2月15日正式上线，全网各大视频平台热播中。“暮光女”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡三大好莱坞实力女明星领衔主演，组成史上最强女特工小队展开全球冒险。电影自上线以来全网热度便一路飙升，深受网友的喜爱和追捧。
 
　　《霹雳娇娃》此次可谓聚集了好莱坞颜值最佳，且风格、类型各具特点和代表性的实力女明星。无论是可盐可甜造型百变的克里斯汀·斯图尔特，还是甜美可人的“茉莉公主”，亦或是拥有一双大长腿，模特出身有颜能打的“黑美人”埃拉·巴林斯卡。



　　她们扮演的三位天使特工凭借超高颜值和拳拳到肉酷飒超燃的绝佳身手，上演了一场跨越全球惊险刺激的冒险故事，为全网观众奉献了一场荷尔蒙炸裂的视听盛宴。
 
　　“暮光女”克里斯汀·斯图尔特在《霹雳娇娃》中的表现堪称惊艳，她所饰演的“叛逆天使”萨宾娜在团队行动中经常扮演诱饵的角色，因此也不断上演变装秀。除了突破以往的角色经验，更前所未见的在银幕前进行了扮演多种风格、类型角色的尝试。



　　从性感妖娆的金发女郎到攻气十足的短发“小哥”，从叱咤马场的粉红骑手到舞池中央的热辣女郎，无论是甜美、性感还是帅气，在《霹雳娇娃》中她每种风格都能信手拈来随意切换，惊艳全网的的同时也刷新了全网观众的认知。
 
　　“茉莉公主”娜奥米·斯科特迷人微笑搭配性感身材，也是全网的宅男女神，杀伤力堪称百分百。在影片中她扮演的天才科学家艾琳娜，娇美之余还经常一副天然呆萌的可爱模样，每一款造型都美出了新高度，实力上演“女特工的穿搭指南”。



　　超模出身的96年妹子埃拉·巴林斯卡则用事实诠释什么叫“脖子以下全是腿”，曼妙身姿搭配巾帼不让须眉的气场也吸睛无数。《霹雳娇娃》首度满足了观众能够在一部电影中欣赏到所有的女神的愿望，在这个宅家观影的特殊时期为全网观众送上颜值超高，热辣刺激的电影大餐。
 
　　电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导，克里斯汀•斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》）等联袂主演。电影已于2月15日全网上线，各大视频平台火热点播中，喜欢这部电影的观众千万不要错过。



   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 霹雳娇娃 索尼
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