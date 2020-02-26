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时光晚报：文艺片少女惊艳柏林电影节

《欢乐的精灵》曝预告 韩国电影受疫情冲击

2020-02-26 20:03:17 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里！


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.“大表哥”新片《欢乐的精灵》曝正式预告



正式预告

      由“大表哥”丹·史蒂文斯主演的喜剧《欢乐的精灵》曝正式预告。该片改编自舞台剧，“大表哥”的妻子深爱自己的丈夫，直到死后依然舍不下他，甚至醋意大发，化作鬼魂对丈夫和他的新任妻子进行搔扰。

02.《从不，很少，有时，总是》女演员惊艳柏林




      本届柏林电影界主竞赛单元影片《从不，很少，有时，总是》在柏林举行首映礼。主演之一塔莉娅·莱德因超高颜值获得了众多影迷的关注。

      电影中，两个少女因一场意外怀孕，携手踏上了特别的旅程。

03.马丁斯科塞斯致信祝贺贾樟柯



      当地时间2月24日下午，《小武》4K修复版作为第70届柏林国际电影节庆典的特别节目进行全球首映。马丁·斯科塞斯特意为《小武》4K修复版全球首映发来贺信。

04.新"绝地战警3"海外票房超4亿美金



      好莱坞动作警匪电影《绝地战警：疾速追击》，自北美1月17日上映以来，不仅在北美各大平台同期上映影片中评分拔得头筹，更连续三周末获得北美电影市场票房冠军，成为2020年开年以来全球票房最高的一部电影，截止目前海外已收获超4亿美元票房。

      电影由“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演，国内已确认引进。

05.Netflix科幻美剧"副本"第二季曝片段

片段

      融合《银翼杀手》和《黑客帝国》风格的美剧《副本》第二季曝光片段，猎鹰安东尼·麦凯扮演的武·科瓦奇和乌鸦酒店前台AI波共同现身。全新历险故事即将于2月27日展开。

06.希拉里斯万克"致命女郎"曝大尺度预告

      

先导预告

狮门出品电影《致命女郎》首曝先导预告。该片由奥斯卡影后希拉里·斯万克以及《七磅》《机器之心》迈克尔·伊雷主演。讲述一个成功的体育经纪人达伦（迈克尔·伊雷饰），当他被卷入由一个身份存疑、不知羞耻但行为坚定的侦探（希拉里·斯万克饰）领导的警方调查中，他原本的完美生活渐渐消失……




01.受疫情影响，韩国多部电影停拍改档



      随着新型冠状病毒在韩国不断扩散，韩国电影界也受到了不小的冲击，多部拍摄中的电影暂时停机，不少即将于近期上映的电影也被迫改档。

      据韩媒报道，《暗杀》《老千》《夺宝联盟》导演崔东勋的新片决定暂时取消3月开拍的计划。疫情期间，电影院成为很多人避之不及的公共场所，许多即将于近期在韩国上映的电影宣布延期或撤档。其中包括皮克斯动画《1/2魔法》、朴信惠、全钟睿主演的惊悚片《电话》等。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报 柏林电影节 欢乐的精灵 韩国
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