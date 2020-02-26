























本片剧本由Eleanor Catton及女导演奥特姆一同改编，这部《爱玛》（特别指出，本片英国片名后多了一个句号；由于“句号”和“年代”均可用period指代，所以这也是呼应此片“年代剧”的性质）并没有进行彻头彻尾的改编，而是很遵从于原著。不过还是有一些不同及微调。





编剧Eleanor在其剧本中，充满争议地运用更为进步的态度来看待阶级问题（其实也不算什么问题，就像是一点点非法获利一样，因为书中就运用了爱玛对待仆人的轻蔑态度，来描写其根深蒂固的不成熟感），但她同样想出了些令人发笑的新点子。





无论在小说还是电影中，伍德豪斯先生都是个极其多疑的角色；此次《爱玛》中，他对其挑高房屋幽灵的恐惧也被拿来开起了玩笑，让这个小角色变成了一部神经喜剧——让他指使仆人来回移动火炉栏，以达到想要不断使各处炉火都烧到最大的徒劳目的。









导演奥特姆也将自己独特的感觉注入到了电影中，她是摄影师出道，擅长肖像拍摄，并为Beck、费欧娜·艾波和白线条乐队等制作过专辑封面，也为Spoon、Death Cab for Cutie和Rilo Kiley等乐队拍摄过音乐录影带。





因此，奥特姆有着幽默的能量，这在她布置场景、拍摄广角镜头、运镜、展示背景时表现得尤为明显。正如期待中那样，电影的戏服同样精美——但它们也被赋予了更多色彩，以让本片更有当代气息。







