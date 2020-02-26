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爱玛:女主角安雅完全可以独挑大梁

加了点流行元素 没有彻底改编简奥斯汀原著

2020-02-26 20:23:19 来源：Mtime时光网

《爱玛》证明，年轻的新星安雅·泰勒-乔伊完全可以独挑大梁。


　　时光网洛杉矶讯　以《傲慢与偏见》《理智与情感》和《爱玛》这“三驾马车”闻名于世的简·奥斯汀，其作品早已通过了时间的检验。在18年代末、19年代初，女性作家——更不用说所有女性了——在父系社会中，被男性同僚抢夺了太多机会；大多数女性作家的作品也因不受重视，被错误地弃置于历史的垃圾桶中。然而其中，奥斯汀的小说意外地脱颖而出。

　　奥斯汀的作品植根于社论评论，在讽刺中发掘，这两个特点超越了时间与文化，在当下依然有意义，许多成功的改编也应运而生。同时，她创作的轮廓和情节，也在近现代和不同环境下进行着变换，比如艾米·海克林的《独领风骚》，就是借用《爱玛》的故事，并编排进1990年代中期的比佛利山庄，效果喜人。


约翰尼·弗林

　　然而，最近一版由奥特姆·代·怀尔德指导的《爱玛》，则是一部渗透着迷人现代精神的年代剧

　　《爱玛》以19世纪早期死气沉沉的英国村庄海布里为背景，聚焦于与标题同名的主角爱玛·伍德豪斯（安雅·泰勒-乔伊饰）。她是一名21岁的聪明女孩，与父亲（比尔·奈伊饰）一同过着舒适的生活。爱玛喜欢多管闲事，为他人做媒，而她最近插手的项目则是她的朋友——有点傻、又容易紧张的朋友哈丽埃特（米娅·高斯饰），后者也证明了爱玛乱点鸳鸯谱的灾难性。


　　尽管哈丽埃特被颇有好感又适合的单身汉求了婚，爱玛建议她还是等待埃尔顿（《王冠》中的乔什·奥康纳饰）的喜爱，一个长着招风耳、又有点古怪的神父。阴谋继而发生，争执不休的复杂爱情在爱玛及其社交圈中迸发着。

　　爱玛充满魅力又热情洋溢的表亲乔治·奈特利（约翰尼·弗林饰）显然是一个不错的对象，然而在冲动的驱使下，爱玛喜欢上了英俊的外来者弗兰克·丘吉尔（卡勒姆·特纳饰）；同时，弗兰克也引起了哈丽埃特的注意。这还没算上简·费尔法克斯（安珀·安德森饰），她是一位家族朋友家的女儿，那位朋友则一直想方设法地让简和爱玛成为好朋友。


　　本片剧本由Eleanor Catton及女导演奥特姆一同改编，这部《爱玛》（特别指出，本片英国片名后多了一个句号；由于“句号”和“年代”均可用period指代，所以这也是呼应此片“年代剧”的性质）并没有进行彻头彻尾的改编，而是很遵从于原著。不过还是有一些不同及微调

　　编剧Eleanor在其剧本中，充满争议地运用更为进步的态度来看待阶级问题（其实也不算什么问题，就像是一点点非法获利一样，因为书中就运用了爱玛对待仆人的轻蔑态度，来描写其根深蒂固的不成熟感），但她同样想出了些令人发笑的新点子。

　　无论在小说还是电影中，伍德豪斯先生都是个极其多疑的角色；此次《爱玛》中，他对其挑高房屋幽灵的恐惧也被拿来开起了玩笑，让这个小角色变成了一部神经喜剧——让他指使仆人来回移动火炉栏，以达到想要不断使各处炉火都烧到最大的徒劳目的。


　　导演奥特姆也将自己独特的感觉注入到了电影中，她是摄影师出道，擅长肖像拍摄，并为Beck、费欧娜·艾波和白线条乐队等制作过专辑封面，也为Spoon、Death Cab for Cutie和Rilo Kiley等乐队拍摄过音乐录影带。

　　因此，奥特姆有着幽默的能量，这在她布置场景、拍摄广角镜头、运镜、展示背景时表现得尤为明显。正如期待中那样，电影的戏服同样精美——但它们也被赋予了更多色彩，以让本片更有当代气息

　　《爱玛》最大的亮点，还是看其叙事展开，以及演员们开始步入正轨的喜悦，无论是个人角度还是群戏。安雅·泰勒-乔伊曾主演过心理恐怖片《女巫》，但其最为国际观众熟知的作品，则是M·奈特·沙马兰《分裂》和《玻璃先生》。她完美诠释了爱玛这一角色，其怡然自得和舒适的生活方式，让她能延缓自己的成熟进程。


米娅·高斯，一直觉得这姐眉毛也太浅了

　　安雅演出了爱玛的疑惑与慌乱，同时运用了一些技巧，使那些情绪看起来既幽默又不乏心理深度。约翰尼·弗林在即将上映的《星尘》中，会饰演大卫·鲍伊；他在本片中贡献了富有灵魂的表演，成功攻克了好几段有难度的独白。同时，米娅·高斯和比尔·奈伊也有搞笑的亮眼表现。

　　不论对《爱玛》的故事熟悉与否，这版奥斯汀故事的讲述是非常棒的。影片并没有彻底的改编，而是加入了一点点流行的意味，而这与其忠于原著的传统主义设定相得益彰——只改动了使其变得新鲜的必要部分，这也附和年轻观众的口味

　　你有没有看过《爱玛》之前的改编作品，像是《独领风骚》，或是1996年格温妮丝·帕特洛主演的版本？在基于简·奥斯汀作品的改编电影中，哪一部是你的最爱呢？在评论区留下你的想法！


洛杉矶首映式上的安雅，简直是油画里走出来的仙女本人了

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 爱玛 安雅·泰勒-乔伊 影评 简·奥斯汀 BrentSimon
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