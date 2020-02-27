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2020-02-27 00:23:12 来源：Mtime时光网

导语

光影的统领者

诗意美学的建立

和导演互为“情敌”

遇见《末代皇帝》

没那么容易

相比获奖，他更看重对自我表达的坚持，他说，不管未来如何变化，电影始终需要一个视觉统领者。
　　时光网特稿　导演陈凯歌认为，一个剧组里，有两个角色可以被称为Director（导演），一个是导演，另外一个就是摄影指导。对曹郁来说，摄影首先是他自我表达的一个工具。一位好的摄影师，首先应该是一位创作者。

　　在制造电影这件事儿上，他将自己和导演的关系比作了电影的两个情人或者情敌。“他们都很爱电影，每个人都想表现出自己最好的那个面，但又有一种竞争的微妙关系”


　　相比获奖，他更看重对自我表达的坚持，他说，不管未来如何变化，电影始终需要”视觉统领者”，而这个统领者也只能是摄影指导。

　　电影《妖猫传》为他赢得了金鸡奖最佳摄影的荣誉，曹郁也成为了包揽金马奖、金像奖、金鸡奖的"多金"摄影师。陈凯歌导演赠他的那副字“袖携五色佛光笔,来补盛唐无字碑”，似乎也成了最好的颁奖词。

　　他将自己的摄影风格定义为诗意的写实。启发来自于小时候看的《末代皇帝》，“我第一次看到摄影机可以像一个羽毛一样在天上飞，那么自由，那么诗意，我当时特别的惊讶，电影原来是可以这样拍的。”也就是从那时候起，曹郁明确了自己的未来。


　　他喜欢将自己所欣赏的绘画作品、音乐融入到摄影里，《南京！南京！》的运动镜头中藏着巴赫的韵律，《八佰》战争的残酷和毕加索的柔美产生着联系。他认为可可西里应该有自己的情绪，所以光线成了他辅助可可西里表演的工具。

　　在成为金马奖历史上最年轻的摄影师前，曹郁的摄影之路走的并不算顺利，大学毕业后，拍了六七部地下电影让自己陷入穷酸的境地。转而拍摄广告让他做的风生水起。练就了一身摄影技术的他成为全北京最贵的广告摄影师，那种小富微胖的生活曾一度让他痴迷。

　　他说，直到自己站在可可西里土地上，对坚持和热爱的认知才真正发生变化。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：詹方 关键词： 曹郁 摄影 我在中国做电影 妖猫传 可可西里

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