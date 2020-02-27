早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？





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由于本片成本高达2亿美元，迪士尼寄希望于中国，也对本土的北美市场非常重视。去年刘亦菲在社交平台针对香港的政治性言论，在海外社交媒体中引起争议，迪士尼对此一直非常小心翼翼。对此，刘亦菲首次公开做出回应，她说：“我认为这是一个非常复杂的情况，而且我也不是专家。我只是希望这个问题能够尽快解决。我认为这是一个非常敏 感的情况。”





本片首支预告片出现了福建土楼，史学界一般认为福建土楼始建于明朝嘉靖年间，与花木兰所处年代相距甚远。对此，知名制作人江志强表示“没必要太在意历史的准确性，花木兰虽然出名，但毕竟是虚构的，并非历史人物。”

















02.《花木兰》首曝动作戏幕后特辑











《花木兰》动作戏幕后特辑 迪士尼真人版《花木兰》曝动作戏幕后特辑，超多新的动作场面首度曝光！导演妮基·卡罗形容效果“非常炸裂”；刘亦菲表示开拍前训练3个月，每天六七个小时，“非常有挑战”。





此前摄影师曾透露影片非常“真实”，影片的几个大战斗场面都是实景拍摄，而非如今好莱坞流行的靠CG后期；刘亦菲自己演了90%的特技戏份。























































首部《夺宝奇兵》诞生于1981年，史蒂文·斯皮尔伯格执导，哈里森·福特主演。在该系列中，福特饰演的考古学教授印第安纳·琼斯，经历了各种神秘的冒险，每次都会化险为夷。





哈里森·福特已确认回归，原预计今年夏天开拍。



