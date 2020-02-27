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刘亦菲
和《花木兰》
导演妮基·卡罗
登上最新一期《好莱坞报道者》杂志封面，并接受采访。文章揭示，影片的成本高达2亿美元，是迪士尼真人翻拍电影中最贵之一，迪士尼为此承受相当高的风险。目前爆发的新型冠状病毒疫情，不仅使得中国是否能够在3月27日同步上映成谜，很多世界其他地方状况也不明朗。
由于本片成本高达2亿美元，迪士尼寄希望于中国，也对本土的北美市场非常重视。去年刘亦菲在社交平台针对香港的政治性言论，在海外社交媒体中引起争议，迪士尼对此一直非常小心翼翼。对此，刘亦菲首次公开做出回应，她说：“我认为这是一个非常复杂的情况，而且我也不是专家。我只是希望这个问题能够尽快解决。我认为这是一个非常敏 感的情况。”
本片首支预告片出现了福建土楼，史学界一般认为福建土楼始建于明朝嘉靖年间，与花木兰所处年代相距甚远。对此，知名制作人江志强表示“没必要太在意历史的准确性，花木兰虽然出名，但毕竟是虚构的，并非历史人物。”
另外，迪士尼还曾为中国观众改动《花木兰》
剧情。本片曾在中国进行内部试映，在早期版本里，木兰和陈洪辉有一场桥上的吻别戏，妮基·卡罗表示尽管这场戏非常美，但中国这边给出的意见是“不能这么拍，对于中国观众来说不合适。”所以就删掉了。
02.《花木兰》首曝动作戏幕后特辑
迪士尼真人版《花木兰》曝动作戏幕后特辑，超多新的动作场面首度曝光！导演妮基·卡罗形容效果“非常炸裂”；刘亦菲表示开拍前训练3个月，每天六七个小时，“非常有挑战”。
此前摄影师曾透露影片非常“真实”，影片的几个大战斗场面都是实景拍摄，而非如今好莱坞流行的靠CG后期；刘亦菲自己演了90%的特技戏份。
据此前报道，《007：无暇赴死》
是“改变游戏规则”的一部邦德电影，尤其在对于邦女郎的塑造上。另外导演凯瑞·福永表示，本片是“这是集所有精华于一身的邦德电影” 。本片将于4月2日英国、4月10日北美公映。
麦考利·卡尔金童星出身，后来经历父母离婚争产、未成年婚姻、吸毒等种种争议事件后，逐渐消失在大众的视野。《美国恐怖故事》
将是他首次作为电视剧固定班底亮相。
首部《夺宝奇兵》诞生于1981年，史蒂文·斯皮尔伯格执导，哈里森·福特主演。在该系列中，福特饰演的考古学教授印第安纳·琼斯，经历了各种神秘的冒险，每次都会化险为夷。
哈里森·福特已确认回归，原预计今年夏天开拍。
01.看电影实名登记！北京电影行业复工指引
2月26日，北京市电影局联合北京疾病预防控制中心发布《新冠肺炎流行期间北京市电影行业复工防疫指引（1.0版）》。文中写道：电影院复工初期，售票处实行观众信息登记制，需登记姓名、性别、住址、身份证号、联系电话、观影影片及放映时间、影厅号和座位号等信息。
影院复映后，洗手间等场所应配备洗手液或消毒用品，公共区域每天消毒不少于8次，每个影厅每部影片放映结束后须彻底消毒一次，并进行通风。
对于电影制片单位复工，《指引（1.0版）》也给予明确要求，“固定办公地点按照属地规定和要求具备条件可复工”，“剧组室外或室内拍摄人员50人以下（包括演员、工作人员），可在本市复工拍摄。
剧组人员体温不能高于37.3度，除演员表演时可不戴口罩外，剧组其它人员和演员表演以外时间须佩戴口罩。”剧组聚集人数超过50人以上的，在疫情结束前原则上不得在本市开工开拍。该指引还规定，在疫情结束前，来自（或途经）疫区的演职人员暂时不得参加剧组工作。