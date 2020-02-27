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这里有中国电影"最不可告人"的秘密

《我在中国做电影》揭秘5大电影幕后工种

2020-02-27 11:00:47 来源：Mtime时光网

历时数月打造的五集电影幕后人物纪实节目《我在中国做电影》，将从2020年2月28日开始，在时光网及各大视频平台陆续上线。敬请期待！

第1期曹郁预告

　　时光网讯 一部电影，从筹备到上映，涉及多个工种，凝聚成百上千的幕后人员的心血。但人们最后记住的，往往都是演员和导演。聚光灯之外、银幕背后，其他工种都在干什么，他们的工作有多重要，你真的知道么？

　　你是否想过，没有他们，一部电影将会怎样：没有美术的把控，小到服装道具大到视觉风格将无从谈起；没有声音的支持，电影将不再是完整的“视听艺术”；没有特效的加持，科幻电影这个类型甚至将不复存在。

　　你是否听过，关于他们，这样的批评和质疑：中国电影特效太5毛；声效好是因为素材多；是否也有这样的疑问，摄影好是因为导演高明？美术就是特效化妆？ 

　　为展现中国电影的真实幕后、记录顶尖电影人的鲜活故事、透视中国电影的历史与传承，捕捉中国电影产业的发展与突破，时光网作为内地电影媒体的头号厂牌，历时数月打造五集电影幕后人物纪实节目《我在中国做电影》

　　节目分别从美术、声音、摄影、配音、特效五大幕后核心领域，邀请了七位业内翘楚——叶锦添赵楠曹郁张杰周逸夫魏明丁燕来，全程记录他们鲜为人知的故事，听他们讲述如何在当下，用工匠精神做一部“中国好电影”。

　　该节目共五集，每集15分钟。首期精彩内容，将于2020年2月28日在时光网及各大视频平台，全网上线。

大咖大片！七位大咖云集，讲述二十年电影风起云涌幕后故事

　　美术、声音、特效、摄影、配音五大电影工种，被称作银幕背后的劳动者。美术，可以找到一个演员的魅力，让观众过目难忘；声效，可以让观众不需要听台词，就知道角色的心境；

　　摄影，可以用镜头起舞，像书法一样书写什么叫“行云流水，如梦似幻”；配音，可以让一个银幕形象“复活”，成为角色不可抽离的“另一个演员”；特效，则用电影技术的魔术棒成就了电影艺术的“幻境”。

　　作为国内首部聚焦中国电影幕后人物的微纪录片，《我在中国做电影》此次从多个电影工种中选择五项代表性工种，每集讲述该项工种的一个代表性人物（或团队），通过他的故事来展现职业魅力，通过他的成长来管窥产业的发展。

　　该节目的嘉宾阵容堪称惊艳：奥斯卡金像奖最佳艺术指导的首位华人获得者叶锦添（代表作《卧虎藏龙》《封神三部曲》《赤壁》《夜宴》）；

　　包揽金鸡奖、金马奖、金像奖的摄影师曹郁（代表作《妖猫传》《南京！南京！》《可可西里》《八佰》）；

　　国家一级录音师、奧斯卡评委会成员赵楠（代表作《影》《封神三部曲》《狄仁杰之通天帝国》《催眠大师》）；

　　参与数百部影视剧配音的中国著名配音演员阿杰（代表作《名侦探柯南》系列电影、《全职高手之巅峰荣耀》《大鱼海棠》）；

　　以及国内最强特效团队丁燕来、魏明和周逸夫（代表作《流浪地球》《一出好戏》《邪不压正》）。

　　节目记录的电影人们，从过去到现在，一直都与中国电影的脉搏一起跳动，与中国电影的过去和未来息息相关。这张华丽的影人和作品名单，涵盖了动画、古装、科幻、剧情等不同类型的中国优秀国产影片，既有在艺术上大获成功的获奖大片，也有在票房市场一鸣惊人的年度爆款。

　　而这些影片也几乎横跨了中国电影二十年的历史，从20年前的《卧虎藏龙》到今年等待上映的话题之作《八佰》《封神三部曲》，整整二十年的不同作品，见证了中国电影人和产业的不断变迁。
　　
　　关于这些影片背后的故事，电影人们将在《我在中国做电影》中为大家一一讲述。闻所未闻的制作故事，绝对一手的创作心得，真实独家的幕后状态，都将在片中一一呈现。

全是硬货！闻所未闻的干货与爆料，揭秘“一部电影的诞生”

　　作为一档纪实类节目，观众最关心的还是“到底看什么”“什么值得看”？《我在中国做电影》为观众揭示了幕后工种的职业特点，讲述了不同的创作心得，不论是大众陌生还是熟悉的工种，都有完全新鲜不同的内容，可谓看点多多。

　　第一层看点，真实创作状态的真实展现。例如，节目将首次走进配音演员的录音棚看《柯南》是怎么“诞生”的；走进神秘的拟音工作间还原一场惊心动魄的刺杀戏的完成过程。

　　第二层看点，传授独家的电影创作知识干货。摄影和摄像为什么是完全不同的两个工种？妖猫传的大唐盛景和杨贵妃的“回眸一笑百媚生”如何呈现？《流浪地球》里最难的特效镜头是怎么完成的？录音师为什么是最“孤独”的电影工种？给译制片配音和给原创动画配音有什么不同？

　　第三层看点，分享珍贵的行业心得和观点。无论是大师级的叶锦添还是新生代的特效制作团队，都真实袒露对行业的思考和理解，不乏辛辣的真知灼见。中国的美术到底是什么水平？中国的特效到底和美国有没有差距？“明星化”的新一代配音演员如何回忆中国老一辈配音演员，讲述和他们的独家故事？ 

　　第四层看点，好玩有趣的往事和名人爆料。《我在中国做电影》中的电影人都曾与很多知名演员和导演合作过。他们有什么样的合作故事和花絮趣闻，比如叶锦添怎么聊他眼中的张国荣、巩俐，曹郁和陈凯歌导演有怎样的“相爱相杀”的故事，姜文导演如何“指教”团队做特效？

　　《我在中国做电影》通过有限的节目内容，尽可能呈现一个丰富多彩的幕后世界，进而引发大家对电影幕后工作者的关注，并对行业进行理性地思考。

直面争议！中国电影的层层谜团，将从这里拨开云雾见天日

　　《我在中国做电影》节目中的七位顶级大咖，将分别以其参与的电影为例，讲述每个工种的工业标准、美学追求，分享他们电影生涯的关键节点、创作细节，以及时代流转下的作品表达变迁，回顾中国电影产业的发展。在这里，既有他们对电影的理想、责任与坚持，也有对当下最直接的批评和建议。

　　中国特效是不是五毛？中国能不能做得了“灭霸”？中国特效和美国到底有多大的差距？在“特效”这一集中，《流浪地球》的视效团队，这些年轻的中国电影人将发出他们自己的声音。

　　《卧虎藏龙》凭什么获得西方世界的认可？东方电影美学能不能征服世界？中国的审美还停留在“粉粉嫩嫩”的阶段？在“美术”这一集中，叶锦添作为享有“江湖地位”的大师级人物，将第一次公开发声，阐述他“闻所未闻”的批判性思考，对行业的担心和忧思。

　　中国和美国录音师的成长体制有何差别？为什么圈内人在疾呼“录音不受重视”？配音演员到底配不配在字幕表中“拥有姓名”？

　　《我在中国做电影》将在节目中真实呈现每一个辛辣质疑，以期启发行业内外更多的理性思考和讨论。 

　　作为中国内地首档电影人物全纪录，《我在中国做电影》既有专业理性的态度，把视角聚焦电影产业台前幕后；又有挖掘本质的渴望，真实呈现当代卓越电影人筑梦背后的故事。

　　这是一档真实反映电影人工作状态、职业心得和观点思考的节目，它试图突破普通观众和影视制作、宣发的壁垒，让大家全方位了解中国电影行业里每一个不被聚光灯打亮的“普通人”的现状，让影迷、行业人士、大众更全面、更理性地认识中国电影的行业现状和问题。

　　这是给每一个普通而不凡的电影人的影像情书，给每一个想要走入电影行业的人的一份职业指南，也是给所有爱电影之人的心灵慰藉。尤其是在这个特殊时期，让更多人借着电影的光芒继续坚持电影的梦想。



　　《我在中国做电影》将于2月28日至3月13日，在时光网和各大视频平台同步上线。节目共五集，每集15分钟。届时，让我们共赴这场电影盛宴，感受中国影人的魅力，探寻电影幕后的美丽世界。

   编辑：时光君

关键词： 我在中国做电影 人物访谈 幕后故事
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