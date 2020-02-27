历时数月打造的五集电影幕后人物纪实节目《我在中国做电影》，将从2020年2月28日开始，在时光网及各大视频平台陆续上线。敬请期待！

第1期曹郁预告 一部电影，从筹备到上映，涉及多个工种，凝聚成百上千的幕后人员的心血。但人们最后记住的，往往都是演员和导演。聚光灯之外、银幕背后，其他工种都在干什么，他们的工作有多重要，你真的知道么？ 一部电影，从筹备到上映，涉及多个工种，凝聚成百上千的幕后人员的心血。但人们最后记住的，往往都是演员和导演。聚光灯之外、银幕背后，其他工种都在干什么，他们的工作有多重要，你真的知道么？





你是否想过，没有他们，一部电影将会怎样：没有美术的把控，小到服装道具大到视觉风格将无从谈起；没有声音的支持，电影将不再是完整的“视听艺术”；没有特效的加持，科幻电影这个类型甚至将不复存在。





你是否听过，关于他们，这样的批评和质疑：中国电影特效太5毛；声效好是因为素材多；是否也有这样的疑问，摄影好是因为导演高明？美术就是特效化妆？













该节目共五集，每集15分钟。首期精彩内容，将于2020年2月28日在时光网及各大视频平台，全网上线。





大咖大片！七位大咖云集，讲述二十年电影风起云涌幕后故事





美术、声音、特效、摄影、配音五大电影工种，被称作银幕背后的劳动者。美术，可以找到一个演员的魅力，让观众过目难忘；声效，可以让观众不需要听台词，就知道角色的心境；





摄影，可以用镜头起舞，像书法一样书写什么叫“行云流水，如梦似幻”；配音，可以让一个银幕形象“复活”，成为角色不可抽离的“另一个演员”；特效，则用电影技术的魔术棒成就了电影艺术的“幻境”。





























节目记录的电影人们，从过去到现在，一直都与中国电影的脉搏一起跳动，与中国电影的过去和未来息息相关。这张华丽的影人和作品名单，涵盖了动画、古装、科幻、剧情等不同类型的中国优秀国产影片，既有在艺术上大获成功的获奖大片，也有在票房市场一鸣惊人的年度爆款。









全是硬货！闻所未闻的干货与爆料，揭秘“一部电影的诞生”









第一层看点，真实创作状态的真实展现。例如，节目将首次走进配音演员的录音棚看《柯南》是怎么“诞生”的；走进神秘的拟音工作间还原一场惊心动魄的刺杀戏的完成过程。









第三层看点，分享珍贵的行业心得和观点。无论是大师级的叶锦添还是新生代的特效制作团队，都真实袒露对行业的思考和理解，不乏辛辣的真知灼见。中国的美术到底是什么水平？中国的特效到底和美国有没有差距？“明星化”的新一代配音演员如何回忆中国老一辈配音演员，讲述和他们的独家故事？





第四层看点，好玩有趣的往事和名人爆料。《我在中国做电影》中的电影人都曾与很多知名演员和导演合作过。他们有什么样的合作故事和花絮趣闻，比如叶锦添怎么聊他眼中的张国荣、巩俐，曹郁和陈凯歌导演有怎样的“相爱相杀”的故事，姜文导演如何“指教”团队做特效？





《我在中国做电影》通过有限的节目内容，尽可能呈现一个丰富多彩的幕后世界，进而引发大家对电影幕后工作者的关注，并对行业进行理性地思考。





直面争议！中国电影的层层谜团，将从这里拨开云雾见天日





《我在中国做电影》节目中的七位顶级大咖，将分别以其参与的电影为例，讲述每个工种的工业标准、美学追求，分享他们电影生涯的关键节点、创作细节，以及时代流转下的作品表达变迁，回顾中国电影产业的发展。在这里，既有他们对电影的理想、责任与坚持，也有对当下最直接的批评和建议。





中国特效是不是五毛？中国能不能做得了“灭霸”？中国特效和美国到底有多大的差距？在“特效”这一集中，《流浪地球》的视效团队，这些年轻的中国电影人将发出他们自己的声音。





《卧虎藏龙》凭什么获得西方世界的认可？东方电影美学能不能征服世界？中国的审美还停留在“粉粉嫩嫩”的阶段？在“美术”这一集中，叶锦添作为享有“江湖地位”的大师级人物，将第一次公开发声，阐述他“闻所未闻”的批判性思考，对行业的担心和忧思。





中国和美国录音师的成长体制有何差别？为什么圈内人在疾呼“录音不受重视”？配音演员到底配不配在字幕表中“拥有姓名”？





《我在中国做电影》将在节目中真实呈现每一个辛辣质疑，以期启发行业内外更多的理性思考和讨论。





作为中国内地首档电影人物全纪录，《我在中国做电影》既有专业理性的态度，把视角聚焦电影产业台前幕后；又有挖掘本质的渴望，真实呈现当代卓越电影人筑梦背后的故事。





这是一档真实反映电影人工作状态、职业心得和观点思考的节目，它试图突破普通观众和影视制作、宣发的壁垒，让大家全方位了解中国电影行业里每一个不被聚光灯打亮的“普通人”的现状，让影迷、行业人士、大众更全面、更理性地认识中国电影的行业现状和问题。





这是给每一个普通而不凡的电影人的影像情书，给每一个想要走入电影行业的人的一份职业指南，也是给所有爱电影之人的心灵慰藉。尤其是在这个特殊时期，让更多人借着电影的光芒继续坚持电影的梦想。











《我在中国做电影》将于2月28日至3月13日，在时光网和各大视频平台同步上线。节目共五集，每集15分钟。届时，让我们共赴这场电影盛宴，感受中国影人的魅力，探寻电影幕后的美丽世界。





编辑：时光君