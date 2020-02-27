时光网讯 刘亦菲
和《花木兰》
导演妮基·卡罗
登上最新一期《好莱坞报道者》杂志封面，并接受采访。文章中，大量影片幕后的故事也首次曝光。
文章揭示，影片的成本高达2亿美元，是迪士尼真人翻拍电影中最贵之一，迪士尼为此承受相当高的风险。目前爆发的新型冠状病毒疫情，不仅使得中国是否能够在3月27日同步上映成谜，很多世界其他地方状况也不明朗。
由于本片成本高达2亿美元，迪士尼寄希望于中国，也对本土的北美市场非常重视。去年刘亦菲在社交平台针对香港的政治性言论，在海外社交媒体中引起争议，迪士尼对此一直非常小心翼翼。
对此，刘亦菲首次公开做出回应，她说：“我认为这是一个非常复杂的情况，而且我也不是专家。我只是希望这个问题能够尽快解决。我认为这是一个非常敏感的情况。”
本片的新西兰导演妮基·卡罗并非迪士尼的首选。在此之前，迪士尼一直想找的是亚裔导演，他们曾联系李安
，但那时李安
忙于为《比利·林恩的中场战事》
做宣传；另外，迪士尼还找过姜文
。
妮基·卡罗在她的早期作品《鲸骑士》
——讲述新西兰土著民族的故事——中展现出来的讲述与自己不同的异域文化的能力，打动了迪士尼，最终拿到导筒，成为她生涯中执导的第一部大片。
妮基·卡罗被雇佣的消息宣布后，在网上掀起过一番争议。由于好莱坞此前的种种“洗白”行为（比如斯嘉丽·约翰逊
主演日本漫改《攻壳机动队》
），让大众对于此事变得十分敏感。当时还有传言，说《花木兰》
的第一版剧本，主角就是白人。
2016年妮基·卡罗开始寻觅主角木兰的人选，那时候片方试镜了很多亚裔演员，来自各种国家。接着，江志强
（《卧虎藏龙》
）作为制片人加入，第一件事就是提醒他们：不能仅仅是“亚裔”，必须是华裔或华人
，不能找个日本女孩来演。（好莱坞此前曾让巩俐和章子怡演《艺伎回忆录》
）
刘亦菲在试镜中通过了妮基·卡罗设置的种种体能考验，最终获得了角色。开拍前，她花费了3个月时间进行动作训练，每天六七个小时。在最新发布的《花木兰》
动作幕后特辑中，刘亦菲也现身分享了自己的经历。
首支预告片出现了福建土楼，史学界一般认为土楼始建于明朝嘉靖年间，而且主要分布在东南沿海。无论从年代和地理位置上，都和我们认知的情况相差甚远。
对此，制作人江志强表示“没必要太在意历史的准确性，花木兰虽然出名，但毕竟是虚构的
，并非历史人物。”
迪士尼在影片的各方面都顾及到了中国市场。本片曾在中国进行内部试映，在早期版本里，木兰和陈洪辉有一场桥上的吻别戏，妮基·卡罗表示尽管这场戏非常美，但中国这边给出的意见是“不能这么拍，对于中国观众来说不合适。”所以就删掉了。
另外，真人版中没有动画中的人气角色“木须”，令海外的社交网络哀嚎一片。其实这也是出于对中国市场的考量。影片的特聘顾问、中国研究教授Stanley Rosen表示，“木须在美国特别有人气，但是中国人恨他。这种不正经的小龙龙会冒犯他们的传统文化。”
《花木兰》目前内地尚未定档。此前迪士尼曾承诺，北美和欧洲将会如期3月27日公映。
编辑：飒飒