迄今为止的《花木兰》幕后故事最全揭秘。











文章揭示，影片的成本高达2亿美元，是迪士尼真人翻拍电影中最贵之一，迪士尼为此承受相当高的风险。目前爆发的新型冠状病毒疫情，不仅使得中国是否能够在3月27日同步上映成谜，很多世界其他地方状况也不明朗。





由于本片成本高达2亿美元，迪士尼寄希望于中国，也对本土的北美市场非常重视。去年刘亦菲在社交平台针对香港的政治性言论，在海外社交媒体中引起争议，迪士尼对此一直非常小心翼翼。





对此，刘亦菲首次公开做出回应，她说：“我认为这是一个非常复杂的情况，而且我也不是专家。我只是希望这个问题能够尽快解决。我认为这是一个非常敏感的情况。”







































首支预告片出现了福建土楼，史学界一般认为土楼始建于明朝嘉靖年间，而且主要分布在东南沿海。无论从年代和地理位置上，都和我们认知的情况相差甚远。





《花木兰》首款预告 花木兰虽然出名，但毕竟是虚构的，并非历史人物。” 对此，制作人江志强表示“没必要太在意历史的准确性，，并非历史人物。”





迪士尼在影片的各方面都顾及到了中国市场。本片曾在中国进行内部试映，在早期版本里，木兰和陈洪辉有一场桥上的吻别戏，妮基·卡罗表示尽管这场戏非常美，但中国这边给出的意见是“不能这么拍，对于中国观众来说不合适。”所以就删掉了。









另外，真人版中没有动画中的人气角色“木须”，令海外的社交网络哀嚎一片。其实这也是出于对中国市场的考量。影片的特聘顾问、中国研究教授Stanley Rosen表示，“木须在美国特别有人气，但是中国人恨他。这种不正经的小龙龙会冒犯他们的传统文化。”





《花木兰》目前内地尚未定档。此前迪士尼曾承诺，北美和欧洲将会如期3月27日公映。

编辑：飒飒