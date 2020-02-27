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派拉蒙"怪兽训练营"曝光首款预告海报

废柴怪兽热血出击 迎战摔跤霸主的新动画

2020-02-27 15:00:32 来源：Mtime时光网

派拉蒙的新动画片《怪兽训练营》今日曝光了首款预告片与海报，故事设定在一个人类与怪兽和平共存的世界，斗志十足的女孩与废柴怪兽结盟、挑战摔跤霸主的故事令人激动不已。
　　时光网讯　由美国派拉蒙动画出品的最新力作《怪兽训练营》，曝光全球首款预告及海报，展现怪兽与人类共同生活的奇妙世界，一场世纪顶级赛事将在这里打响！预告中，怪兽摔跤大赛史上最负盛名的传奇选手毁灭之触，再一次霸气登上决赛擂台，魅力难挡。

《怪兽训练营》全球首款预告

　　而另一边，梦想成为摔跤教练的女孩温妮，正携手废柴怪兽史蒂夫完成一项不可能的特训——成为顶尖摔跤选手，击败毁灭之触。热血二人组能否激发潜力创造奇迹引爆期待。影片将于2021年1月29日北美上映。

美女与野兽搞笑组队 
潜力无限挑战不可能

　　影片故事设定在一个人类与怪兽和平共存的世界。怪兽摔跤大赛在呼声中迎来决胜时刻，关键角色纷纷登场。万众瞩目的莫过于天才冠军选手毁灭之触。这只肌肉发达、闪烁蓝色光斑的巨型章鱼天赋异禀、高调十足，不仅玩起自拍还和粉丝亲密互动。与之截然相反，肥宅怪兽史蒂夫一出场就遭到群嘲。然而，立志成为摔跤教练的女孩温妮却决定与史蒂夫并肩作战，挑战毁灭之触！

　　温妮和身形笨拙的史蒂夫必须在质疑声中迎难而上。锻炼体能与耐力的过程虽然艰辛但也笑料不断。首款海报中史蒂夫悠然侧卧在赛场围栏上，在万千观众的注目下他必须突破自我、坚定信念才能夺得属于自己的荣耀。


怪兽与人类共存世界的奇妙多彩

　　永不放弃，英雄终会崛起。没有冠军相的史蒂夫能否在温妮的帮助下激发内心的勇猛之力？温妮能否逆转不可能，最终成为优秀的摔跤教练？谜底将在这段充满汗水和欢笑的逆袭之旅中揭晓。 

热血运动题材超励志  
强势阵容巨制引期待

　　此次影片将动画与运动元素进行融合，怪兽摔跤世界级赛事不仅超级吸睛，斗志十足的女孩与废柴怪兽结盟、挑战摔跤霸主的故事也令人激动不已。从预告中可以看出这是一部集搞笑、竞技、成长为一体的动画巨制，不仅将带来绚丽多彩的视觉冲击，更会为观众打造一次惊心动魄的热血体验。影片星光熠熠，阵容强势。


史蒂夫训练过程笑料不断

　　导演哈米什·格里夫曾参与制作《怪物史瑞克》系列和《守护者联盟》等多部风靡全球的动画电影。知名编剧伊坦·柯亨（《黑衣人3》）、马特·里伯曼（《救火奶爸》）为影片的精彩叙事保驾护航。配音班底更是集结众多大咖。本·施瓦兹曾在《刺猬索尼克》中大放异彩，随着该片在北美的大获成功，本·施瓦兹的加盟为影片蓄力不少。

　　电影更邀请到资深配音、演员威尔·阿奈特，他在《乐高蝙蝠侠大电影》中完美展现蝙蝠侠浑厚磁性的嗓音，惊艳四座，也曾在《美食总动员》以及《忍者神龟》中奉献精彩演绎，相信这次威尔·阿奈特也会用声音征服观众。


摔跤霸主毁灭之触闪亮登场

　　由美国派拉蒙动画出品的电影《怪兽训练营》将于2021年1月29日北美上映。梦想成为摔跤教练的女孩，与废柴怪兽开启的热血竞技之旅值得期待。

废柴怪兽史蒂夫参赛遭到群嘲


追梦女孩携手史蒂夫挑战不可能


《怪兽训练营》全球首款海报

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 怪兽训练营 派拉蒙 动画片 预告片 海报
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怪兽训练营 (2021)

0.0

导演：哈米什·格里夫

主演：本·施瓦兹

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