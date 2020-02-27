《毒液2》曝光了几张黑白片场照，汤老湿、伍迪·哈里森和导演安迪·瑟金斯纷纷露面。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品，安迪·瑟金斯执导的漫威漫画改编超级英雄电影《毒液2》（暂译）近日已顺利杀青，主演汤姆·哈迪与摄影师Greg Williams晒出多张片场剧照，从剧照中可以看到，汤老湿与伍迪·哈里森一起在片场完成了最后的拍摄内容。





除汤老湿继续领衔主演外，目前还已解锁了米歇尔·威廉姆斯、“屠杀”伍迪·哈里森、“尖叫”娜奥米·哈里斯三位主演的信息。据悉，电影预计2020年10月2日北美公映。



《毒液2》汤姆·哈迪片场照





汤姆·哈迪片场踏雨而来

毒液、屠杀戏里戏外相爱相杀





在最新发布的片场剧照中，汤姆·哈迪一身夹克长裤搭配在雨中现身，表情凝重，似乎是在拍摄一场重要的雨中戏份。在片中饰演“屠杀”的伍迪·哈里森也在片场亮相，照片中二人的亲密合影，看来虽然在电影中“毒液”和“屠杀”是命中注定的对手，但在戏外他们却相处十分融洽，这让广大影迷也愈加期待在大银幕上看到两人的“相爱相杀”的精彩对决。





现场照片由摄影师Greg Williams拍摄，黑白风格的片场剧照也为电影的暗黑英雄风格，带来了一丝神秘刺激的氛围。







《毒液2》汤姆·哈迪与伍迪·哈里森

此前有消息透露，在《毒液2》中毒液将面对“屠杀”和“尖叫”组成的反派组合，其中“尖叫”的扮演者就是娜奥米·哈里斯，她与伍迪·哈里森饰演的“屠杀”联手组成“反派夫妻档”。虽然目前不清楚“屠杀”和“尖叫”拥有什么样的能力，但他们的强强联手，无疑也让影迷和粉丝为毒液即将面临的挑战捏了一把汗。

制作阵容全新升级

毒液命运备受期待





《毒液：致命守护者》于2018年在中国内地正式公映后，最终拿下18.7亿人民币票房的佳绩，创下中国市场漫威漫画改编单人超英电影票房第一的纪录，全球票房更是达到了8.5亿美元，全新另类的超级英雄的出现让人耳目一新，让这部电影获得了叫好又叫座的惊人成就。







《毒液2》汤姆·哈迪雨中戏份





从电影《毒液》开始，索尼蜘蛛侠角色宇宙正式形成，电影的成功也让续集的拍摄被迅速提上日程，《毒液2》剧情故事和人物的命运将会朝什么方向发展，未来是否会与蜘蛛侠产生互动，引起了所有影迷和粉丝期待和关注。

此次，电影除了汤姆·哈迪回归继续饰演“毒液”，更有好莱坞实力巨星伍迪·哈里森、娜奥米·哈里斯，以及多次斩获奥斯卡金像奖最佳女主角提名的实力派演员米歇尔·威廉姆斯全力加盟。







《毒液2》汤老湿片场互动





同时，被称为"动捕第一人"、“电影CG时代的卓别林”的安迪·瑟金斯担任了该片导演，表示《毒液2》会和系列保持步调一致，并透露这一部的风格依然是黑暗且狂野的。绝佳的制作班底和演员阵容，让影迷和粉丝们在续集品质超越前作这一点上充满信心。

《毒液2》（暂译）由安迪·瑟金斯执导，汤姆·哈迪领衔主演，目前影片已经解锁了米歇尔·威廉姆斯、“屠杀”伍迪·哈里森、“尖叫”娜奥米·哈里斯等主创。电影于近日顺利杀青，已定于今年10月2日在北美公映。







《毒液2》导演安迪·瑟金斯

编辑：甄甏甏