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时光晚报：北京电影院暂时不会营业

受疫情影响，《哆啦A梦》新片日本延期上映

2020-02-27 20:30:56 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里！


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.北京电影院暂时不会营业



      在今天的北京防控发布会上，北京市政府副秘书长陈蓓表示：从目前的形势来看，电影行业还不具备开业的条件，目前我们还没有做出允许电影行业开业的要求。指定这样一个指引和规范（《看电影实名登记!北京电影行业复工指引》），是为了下一步在疫情防控形势允许的条件下，能够顺利开业打好基础，做好准备。

02.《花木兰》为中国市场删改情节



      据外媒报道，迪士尼在《花木兰》的各方面都顾及到了中国市场。本片曾在中国进行内部试映，在早期版本里，木兰和陈洪辉有一场桥上的吻别戏，妮基·卡罗表示尽管这场戏非常美，但中国这边给出的意见是“不能这么拍，对于中国观众来说不合适。”所以就删掉了。

      另外，真人版中没有动画中的人气角色“木须”，令海外的社交网络哀嚎一片。其实这也是出于对中国市场的考量。影片的特聘顾问、中国研究教授Stanley Rosen表示，“木须在美国特别有人气，但是中国人恨他。这种不正经的小龙龙会冒犯他们的传统文化。”

03.“复联4”导演罗素兄弟问候中国观众

罗素兄弟问候中国观众

      疫情当前，今日《复仇者联盟3》《复仇者联盟4》《美国队长2》《美国队长3》的导演乔·罗素在微博发布视频，代表自己的哥哥安东尼·罗素一起问候中国观众。

      乔·罗素在视频里对中国观众说：“我们的心与你们同在”，并用中文说出了“中国加油”四个字。



01.受疫情影响，《哆啦A梦》新片日本推迟上映



      从1980年起，每年3月份日本都会上映一部“哆啦A梦”动画电影(2005年除外)。今年是漫画《哆啦A梦》连载开始50周年，这项传统却要被迫放弃了。

      受疫情影响，原定3月6日上映的《哆啦A梦：大雄的新恐龙》宣布推迟上映。



01.《沉默的羔羊》续集美剧敲定主演





      《沉默的羔羊》续集美剧《克拉丽丝》敲定主演瑞贝卡·布利兹(《美少女的谎言》)。她将扮演FBI女特工克拉丽丝，电影中由朱迪·福斯特扮演这一角色。

02.《极速车王》导演有望执导新《夺宝奇兵5》



      根据外媒Deadline报道，詹姆斯·曼高德（《极速车王》《金刚狼3：殊死一战》）正在与迪士尼的早期商谈中，有望执导最新一部《夺宝奇兵5》，取代原定的导演史蒂文·斯皮尔伯格，而斯皮尔伯格还会继续担任本片的制片人。

03.DC美剧"潘尼沃斯"第二季新添3位卡司



      杰姆斯·鲍弗（《性爱自修室》）、爱德华·霍格（《名姝》）与Jessye Romeo（《宵禁》）最新加盟了DC美剧《潘尼沃斯》的第二季，第一季中的拉蒙·提卡拉姆（《被害人》）与哈里特·斯莱特不仅确认回归，新一季中还将升级为系列常驻卡司。本剧由杰克·班农出演主角阿尔弗雷德·潘尼沃斯，也就是日后的管家“阿福”。

04.索尼超英电影《毒液2》顺利杀青



      由美国哥伦比亚影片公司出品，安迪·瑟金斯执导的漫威漫画改编超级英雄电影《毒液2》（暂译）近日已顺利杀青，主演汤姆·哈迪与摄影师Greg Williams晒出多张片场剧照，从剧照中可以看到，汤老湿与伍迪·哈里森一起在片场完成了最后的拍摄内容。

05.电影里的坏人不能用苹果产品？！

电影中的坏人不能用苹果

      《利刃出鞘》《星球大战8》《环形使者》的导演莱恩·约翰逊在接受采访时爆出一条“惊天秘密”：电影里的坏人不能用苹果产品。

      据悉，苹果公司对第三方使用苹果商标和版权的法律指导方针中，明确规定了必须积极描述苹果产品。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报 电影院 哆啦A梦
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