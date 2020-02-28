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影片在北美即将3月27日上映，预售已正式开启，北美定级PG-13辅导级。

另外，真人版中删去了动画版中的人气角色李翔，近日制片人也做出了解释，称实际上把李翔拆分出了两个角色，一个是甄子丹饰演的指挥官，他是木兰的精神上的父亲和导师；另一个是安佑森饰演的士兵程洪辉，他与木兰并肩作战，并对木兰有爱慕之情。

预告始于一个传说：如果你对着镜子叫5次“糖果人”，它就会出现在镜面中并且杀了你。叶海亚搬家到一个新社区，这个新地域诡异又熟悉，他在洗衣房被老板说像“糖果人”，之后逐渐开始了解和调查这个传说......

预告片BGM是碧昂丝前组合Destiny's Child经典作Say My Name。影片即将北美6月12日公映。

节目分别从美术、声音、摄影、配音、特效五大幕后核心领域，邀请了七位业内翘楚——叶锦添、赵楠、曹郁、张杰、周逸夫、魏明、丁燕来，全程记录他们鲜为人知的故事，听他们讲述如何在当下，用工匠精神做一部“中国好电影”。

02.蔡明亮李康生柏林亮相

01.疫情原因，意大利举办的远东电影节推迟











在意大利举办的远东电影节受疫情影响延迟到6月举行。远东电影节是欧洲最大的介绍亚洲电影的电影节，今年原预计4月24日到5月2日间举行，现在暂时推迟到6月26日至7月4日举行。





由于疫情在意大利的爆发，意大利半数影院已经关闭，娱乐业遭受重创。截至周四，意大利确诊病患攀升至650人，死亡17人。





02.《电影手册》全体编辑辞职









曾催生法国电影新浪潮的世界知名电影杂志《电影手册》全体编辑宣布辞职。杂志编辑团队(编辑作者等15人)发布声明，称辞职是因新股东对杂志的独立性可能造成威胁：“新的股东中有8个电影制片人，与评论性质的出版物构成利益冲突……《电影手册》有着明确的立场……如今这样，我们刊登的文章，无论如何都会被怀疑受到了干预。”并表示不满新股东希望将真挚的电影评论变为更轻松、“时髦”的阅读内容。

上月，《电影手册》宣布被20位“影迷”联合收购，据法国媒体报道，这20位影迷收购《电影手册》之后会进行一系列改革和拓展，他们会成立一家名为“手册之友”的公司来管理《电影手册》，Éric Lenoir将担任《电影手册》的经理人与指导。







