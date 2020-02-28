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时光早报：乔丹皮尔恐怖片"糖果人"首曝预告

"我在中国做电影"今日上线 "釜山行"续集曝海报

2020-02-28 07:37:31 来源：Mtime时光网

早上好~昨天你睡觉的时候全球电影圈发生了哪些重要新闻？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.迪士尼《花木兰》曝预售预告片&新海报




《花木兰》预售预告片

《花木兰》发布最新海报和预售预告片，影片即将以IMAX、杜比、3D等多种制式在北美公映。预售预告片中，刘亦菲饰演的花木兰、巩俐饰演的大反派女巫、贾森·斯科特·李饰演的匈奴首领鲍里·汗霸气亮相，其中一些动作戏镜头是首度曝光。

影片在北美即将3月27日上映，预售已正式开启，北美定级PG-13辅导级。

02.《花木兰》曝最新电视预告片“强大”



《花木兰》电视预告之“强大”

在北美进入映前密集宣传期的《花木兰》火力非常猛，除了上面的物料，还最新曝光了电视预告片“强大”，依旧有新镜头曝光。

另外，真人版中删去了动画版中的人气角色李翔，近日制片人也做出了解释，称实际上把李翔拆分出了两个角色，一个是甄子丹饰演的指挥官，他是木兰的精神上的父亲和导师；另一个是安佑森饰演的士兵程洪辉，他与木兰并肩作战，并对木兰有爱慕之情。



03.恐怖片《糖果人》首曝预告



《糖果人》首款预告

环球出品的恐怖片《糖果人》首曝预告，该片是1992年恐怖片的“精神续集”，由《海王》黑蝠鲼饰演者叶海亚·阿卜杜勒-迈丁主演，《逃出绝命镇》导演乔丹·皮尔执笔。

预告始于一个传说：如果你对着镜子叫5次“糖果人”，它就会出现在镜面中并且杀了你。叶海亚搬家到一个新社区，这个新地域诡异又熟悉，他在洗衣房被老板说像“糖果人”，之后逐渐开始了解和调查这个传说......

预告片BGM是碧昂丝前组合Destiny's Child经典作Say My Name。影片即将北美6月12日公映。



01.《我在中国做电影》今日上线！



第1期曹郁预告

时光网历时数月打造五集电影幕后人物纪实节目《我在中国做电影》，首期节目将于今日2月28日10点在时光网及各大视频平台全网上线。

节目分别从美术、声音、摄影、配音、特效五大幕后核心领域，邀请了七位业内翘楚——叶锦添、赵楠、曹郁、张杰、周逸夫、魏明、丁燕来，全程记录他们鲜为人知的故事，听他们讲述如何在当下，用工匠精神做一部“中国好电影”。

节目共5集，单集15分钟。首集镜头聚焦影片背后的摄影师——包揽金鸡奖、金马奖和金像奖的“多金”曹郁老师。

02.蔡明亮李康生柏林亮相



柏林电影节主竞赛单元华语片《日子》photocall，导演蔡明亮，主演李康生、亚侬弘尚希亮相。



01.《釜山行》续集《半岛》首曝海报




《釜山行》续集《半岛》首曝海报，影片将于今年夏季韩国上映！

这一部由延相昊回归执导，姜栋元(《检察官外传 》)、李贞贤(《军舰岛》)、李莱(《素媛》)等主演，讲述前作中的丧尸病毒扩散到整个半岛后，艰难生存的人们进行了最后的战斗。​​​​



01.疫情原因，意大利举办的远东电影节推迟



在意大利举办的远东电影节受疫情影响延迟到6月举行。远东电影节是欧洲最大的介绍亚洲电影的电影节，今年原预计4月24日到5月2日间举行，现在暂时推迟到6月26日至7月4日举行。

由于疫情在意大利的爆发，意大利半数影院已经关闭，娱乐业遭受重创。截至周四，意大利确诊病患攀升至650人，死亡17人。

02.《电影手册》全体编辑辞职


曾催生法国电影新浪潮的世界知名电影杂志《电影手册》全体编辑宣布辞职。杂志编辑团队(编辑作者等15人)发布声明，称辞职是因新股东对杂志的独立性可能造成威胁：“新的股东中有8个电影制片人，与评论性质的出版物构成利益冲突……《电影手册》有着明确的立场……如今这样，我们刊登的文章，无论如何都会被怀疑受到了干预。”并表示不满新股东希望将真挚的电影评论变为更轻松、“时髦”的阅读内容。

上月，《电影手册》宣布被20位“影迷”联合收购，据法国媒体报道，这20位影迷收购《电影手册》之后会进行一系列改革和拓展，他们会成立一家名为“手册之友”的公司来管理《电影手册》，Éric Lenoir将担任《电影手册》的经理人与指导。


   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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