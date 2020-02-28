2020-02-28 14:35:44 来源：Mtime时光网
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编辑：羊羊
导演：延相昊
主演：姜栋元 李贞贤
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Dong-won Kang
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Jung-hyun Lee
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juliolei
10分钟前
到时候把1也温习一下~~
南方·两天一夜
22分钟前
哎，评论区怎么乌烟瘴气的。。这边疫情刚开始好转，你们就这么冷嘲热讽的，不丢人么？
srt392
1小时前
这个标题，一语双关啊，感觉在暗示什么
地狱镇魂曲
棒子现在都要死光了，这不电影更好看？
新鲜的老陈皮
丧尸病毒来了，韩国人民还在游行
天晴了_
续集在中美都是司空见惯的产物 在韩国好像濒临灭绝 拍过续集的韩影简直屈指可数
Statice
还看毛电影，韩国现在是现实版釜山行！
底裤外穿
至少人家用心拍电影， 韩国电影至少比大陆绝大多数拍的好。
我爱韦木木
2小时前
韩国现在都是拍灵异片，丧尸片，迷信片！难怪现在有新天地教这么多的邪教！！！！
渡水
早隔离封城不就没事儿了！！！！
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