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“釜山行”四年后，韩国的丧尸更多了

惊悚片《釜山行》续集定档 预告海报曝光

2020-02-28 14:35:44 来源：Mtime时光网

《半岛》的故事发生在《釜山行》故事的四年之后，朝鲜半岛的丧尸有增无减，艰难生存的人们将进行最后的战斗。​​​​
      时光网讯 日前，韩国动作惊悚片《釜山行》的续集《半岛》曝光预告海报，并宣布今年夏天在韩国上映。

      《半岛》的故事发生在《釜山行》故事的四年之后，朝鲜半岛的丧尸有增无减，艰难生存的人们将进行最后的战斗。​​​​

      该片由《釜山行》的导演延相昊回归执导，姜栋元(《检察官外传 》)、李贞贤(《军舰岛》)、李莱(《素媛》)等主演。


   编辑：羊羊

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关键词： 釜山行
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