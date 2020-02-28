

加拿大鹅给你多少钱，我波司登给三倍





《最后的决斗》中，当一位诺曼底骑士Jean de Carrouges从苏格兰战场上回到家，他发现妻子Marguerite被自己的老朋友Jacques LeGris粗暴地强奸了，没人相信他妻子的指控。这位骑士请求法国国王查理六世，希望自己能和朋友决斗至死定胜负，这也是法国最后一场合法的“比武审判”（trial by combat，就是谁活下来谁有理）。











如果Jean输掉，他的妻子和肚子里的孩子（不知道父亲是丈夫还是强奸者）也会由于“错误指控”而被处死。两位骑士在巴黎展开对决，全副武装，法国国王本人也在观战的诸多观众中。片中的“妻子”是由“小变态”饰演，这一对儿骑士朋友分别由马达与亚当·德赖弗饰演，但不确定谁出演妻子被强奸的那一位。







骑马的马达





来看看片场中穿加拿大鹅羽绒服的金发大本！他身着红色戏服，肩批大貂，看上去雍容华贵；马达之前曝光的片场照中穿着像是锁子甲一样的衣服，胡子惹眼，新照中他身骑黑马，披了黑斗篷；亚当·德赖弗戴着佩剑，盔甲合身，一看就是来打架的。















《最后的决斗》将于今年12月25日限制上映，2021年1月8日全美公映。





司机气势汹汹











雷老





上次曝光的片场照中，马达的造型