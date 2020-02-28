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来看看穿加拿大鹅的金发大本片场照!

马达骑马、德赖弗穿盔甲拍摄"最后的决斗"

2020-02-28 18:34:19 来源：Mtime时光网

《最后的决斗》片场，导演雷老、主演大本、马达和亚当·德赖弗纷纷身着中世纪戏服现身。
　　时光网讯　雷德利·斯科特的新作《最后的决斗》正在拍摄中，导演本人、主演本·阿弗莱克马特·达蒙亚当·德赖弗均出现在了最新曝光的片场照中。影片背景设置在14世纪的法国，主题是背叛与正义，会从三个不同的视角出发。


加拿大鹅给你多少钱，我波司登给三倍

　　《最后的决斗》中，当一位诺曼底骑士Jean de Carrouges从苏格兰战场上回到家，他发现妻子Marguerite被自己的老朋友Jacques LeGris粗暴地强奸了，没人相信他妻子的指控。这位骑士请求法国国王查理六世，希望自己能和朋友决斗至死定胜负，这也是法国最后一场合法的“比武审判”（trial by combat，就是谁活下来谁有理）。



　　如果Jean输掉，他的妻子和肚子里的孩子（不知道父亲是丈夫还是强奸者）也会由于“错误指控”而被处死。两位骑士在巴黎展开对决，全副武装，法国国王本人也在观战的诸多观众中。片中的“妻子”是由“小变态”饰演，这一对儿骑士朋友分别由马达与亚当·德赖弗饰演，但不确定谁出演妻子被强奸的那一位。


骑马的马达

　　来看看片场中穿加拿大鹅羽绒服的金发大本！他身着红色戏服，肩批大貂，看上去雍容华贵；马达之前曝光的片场照中穿着像是锁子甲一样的衣服，胡子惹眼，新照中他身骑黑马，披了黑斗篷；亚当·德赖弗戴着佩剑，盔甲合身，一看就是来打架的。



　　马达、大本将与妮可·哈罗芬瑟共同创作本片剧本，《最后的决斗》也是马达与大本这两位好友自1997年的《心灵捕手》以后，第一次合写剧本，更是两人自2004年的《泽西女孩》以来，共同出演电影。马达在访谈中称，“视角在影片中非常重要，我和大本写的是男性视角，妮可写的是女性视角，真的很有意思。”

　　《最后的决斗》将于今年12月25日限制上映，2021年1月8日全美公映。

司机气势汹汹



雷老

上次曝光的片场照中，马达的造型


朱迪·科默也是穿着羽绒服

   编辑：甄甏甏

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关键词： 雷德利·斯科特 本·阿弗莱克 马特·达蒙 亚当·德赖弗 最后的决斗
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