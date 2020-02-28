今天的重点电影新闻都在这里！





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？











01.李安：没有父亲的鼓励就没有《断背山》











第70届柏林国际电影节，李安与是枝裕和两位导演在柏林电影节实现对谈，两位导演分别挑了对方一部作品在柏林放映，李安导演选的是是枝裕和导演的《下一站，天国》，是枝裕和导演则推荐的是《断背山》。





李安讲述了当时要《断背山》的契机，“当时拍完《绿巨人》后，我非常疲惫，不再想继续拍摄了。我跟父亲说我不想拍片了，他从来没有喜欢过我拍电影，但是却说：继续去拍吧。我在人生中一个非常难过的阶段拍摄了《断背山》。"





02.澳门电影院下周一起将恢复营运











昨日，北京市政府刚刚表态，以目前疫情发展状况来看，北京的电影院尚不具备开业条件。下周，疫情较轻的澳门将迎来影院复工——从3月2日起，澳门的电影院、剧院、“卡拉OK”场所、酒吧等部分娱乐场所在符合相应防疫措施的基础上将可以恢复营运。











01.史皇蓄灰胡子现身《国王理查德》片场











威尔·史密斯以留着大胡子的形象现身《国王理查德》片场，该片根据真实事件改编。片名中的“理查德”指的是网坛著名“大威”维纳斯·威廉姆斯和“小威”塞雷娜·威廉姆斯这对儿姐妹花的父亲，理查德·威廉姆斯。





02.来看看穿貂且金发 的大本片场照



















雷德利·斯科特的新作《最后的决斗》曝光一组片场照，“大本”本·阿弗莱克造型抢眼。导演本人、主演本·阿弗莱克、马特·达蒙与亚当·德赖弗均出现在了最新曝光的片场照中。影片背景设置在14世纪的法国，主题是背叛与正义，会从三个不同的视角出发。





03.《爱乐之城》导演新剧《旋涡》首曝预告片











先导预告片 《爱乐之城》导演达米恩·查泽雷担任制片并参与执导的新剧《漩涡》曝光先导预告。





影片主题还是达米恩·查泽雷爱的爵士，讲述了一位来自纽约的爵士乐手在法国开了个俱乐部，发现自己和另一位歌手陷入了感情漩涡，而疏远已久的女儿也忽然露面。自己不得不面对人生中的成长与焦虑问题。