





《美国狙击手》中著名的假婴儿









影片主角是一只狗，为了在狗身上让大家看出来人类的情感和互动反应，过于清晰的狗眉毛就会让整体效果看上去像是人造的、很可笑，让眼光敏锐的观众们看了很沮丧，简直出戏。

























原著小说最初是以连载的形式进行出版，而且已经作为美国青少年在校学习时的指定阅读课程内容。狗狗进行自我实现的过程，也经常被引用为爱与救赎的格言金句——尽管它回归了原始主义，Buck从人类的文明社会中越来越多将自己抽离出来，拥抱真实的自我，但这部作品阅读都是一种反向模仿的心理启蒙。





故事本身很容易拉进跟青少年之间的距离，因为这个故事讲述了一只狗真实而丰富的内心世界，确实是这样——不仅如此，这还是一个两颗破碎的心的故事。John和他的狗从彼此身上找回心灵的救赎，同时也揭示了周围环境是如何帮助治愈个人心灵的。











1996年版本





就如同预期的一样，John的旁白贯穿影片始终，这一点跟原著是一致的，哈里森·福特用他那标志性、带有慵懒疲倦的语调说话，就是那种半咆哮半睿智的粗声粗气的声音——《野性的呼唤》过于倚重迎合家庭观众们的口味了。影片错误地以为观众们特别是孩子们，需要露骨的故事情节和情感流露。





这部影片处于中间地带——既有一些激动人心的冒险经历和情感宣泄，也有一些关于大自然的镜头，但又被技术所束缚，剥夺了观众们欣赏自然和纯净奇观的观影体验。









导演、妻子与他们的狗狗Buckley在首映现场 这只狗狗是片中Buck的设计原型 Hal是一个有虐待倾向、超级具有攻击性的混球，John是一个沉默寡言、内向性格的男人，但他的生活一直是停滞不前的状态，被他的过去所困扰。这些特质让Buck成为了焦点——影片正是通过利用这一点，去评价跟Buck相遇的人身上的内在性格特点，同时这些人的行为，也反过来成为刺激Buck觉醒的催化剂。









总而言之，如果用真狗的话可能对Buck来说会更好点——无论这个决定在现场拍摄制作某些场景时，会带来怎样的困难和挑战。如果说《美国狙击手》不经意间流露出了廉价道具对电影表现效果的局限性，那么《野性的呼唤》则说明了昂贵的噱头不仅不能解决所有问题，有时候还会适得其反。





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