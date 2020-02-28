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"野性的呼唤":如果用真狗拍会更好看

人物角色鲜活 但昂贵的CGI噱头会适得其反

2020-02-28 21:10:12 来源：Mtime时光网

哈里森·福特主演的新片《野性的呼唤》适合家人一起观看，但并未达到情感的释放点。


　　时光网洛杉矶特稿　2014年克林特·伊斯特伍德导演的《美国狙击手》，虽然总体上说在当时广受好评，但在网上引起了一场轩然大波，因为影片中出现了一个假婴儿，布莱德利·库珀笨拙地怀抱着它，根本无法完全挡住，让观众看出来是假的道具了。这个例子说明，电影布景中的道具为了图方便，让影片显得更加不真实，结果会让观众们抽离电影，这一点也在当时受到了大多数观众们的嘲笑。

　　适合全家人观看的《野性的呼唤》也出现了类似的问题，虽然这部电影在技术方面走向的是另一个极端。如果说《美国狙击手》中东木老爷子无论是拒绝等待、还是拒绝用真的婴儿演员来拍摄（可以让人理解的是，婴儿在拍片现场有各种各样的规矩），又或者是先用一个塑料娃娃拍摄，然后再进行后期CGI处理，不管怎样，这部片子都是使用过时技术，从而对电影成品造成损害的典型代表。


《美国狙击手》中著名的假婴儿

　　《野性的呼唤》反其道而行之，但同样显露出相应的问题和缺陷。导演克里斯·桑德斯的这部电影作品，显示出过于依赖CGI的问题，特别是在主要以大自然为背景的电影中。电影的目标本来是要越真实越好，现在却显得问题重重。

　　影片主角是一只狗，为了在狗身上让大家看出来人类的情感和互动反应，过于清晰的狗眉毛就会让整体效果看上去像是人造的、很可笑，让眼光敏锐的观众们看了很沮丧，简直出戏。

　　《野性的呼唤》根据杰克·伦敦1903年著名的同名小说改编，故事情节设定在19世纪中期，讲述了狗狗Buck的故事，这是一只体型庞大、脾气暴躁的圣伯纳犬与苏格兰牧羊犬混血，它和Miller法官（布莱德利·惠特福德饰演）一家在美国加州的圣克拉拉市一起居住。Buck不幸被绑架，并被卖了出去，成了一只奴役狗。


奥马·希和狗狗

　　后来Buck发现自己成了Perrault（奥马·希饰演）的狗拉雪橇队中一员，Perrault是一个生性温和的邮递员，他的工作任务是在被冰雪覆盖、自然环境严酷恶劣的育空冻原上投递信件。Buck很快让自己融入到这只狗狗团队中，而且逐渐变成了狗狗们的领袖，但是电报系统的出现，让Perrault的工作变得过时了。

　　后来Buck又遇到了一系列新的主人，这里面有残酷的采矿者Hal（丹·史蒂文斯饰演，他的表演给人嘲讽夸张的感觉），还有善良的好人John Thornton（哈里森·福特饰演）。Buck很喜欢John，随着John旅程的持续进行，本来是被高度驯化的Buck发现自己逐渐显露出动物天性，而且越来越多展现出动物冲动的本性，并被其所驱使。


1935年克拉克·盖博版《野性的呼唤》

　　原著小说最初是以连载的形式进行出版，而且已经作为美国青少年在校学习时的指定阅读课程内容。狗狗进行自我实现的过程，也经常被引用为爱与救赎的格言金句——尽管它回归了原始主义，Buck从人类的文明社会中越来越多将自己抽离出来，拥抱真实的自我，但这部作品阅读都是一种反向模仿的心理启蒙。

　　故事本身很容易拉进跟青少年之间的距离，因为这个故事讲述了一只狗真实而丰富的内心世界，确实是这样——不仅如此，这还是一个两颗破碎的心的故事。John和他的狗从彼此身上找回心灵的救赎，同时也揭示了周围环境是如何帮助治愈个人心灵的。

　　其结果是，这样的文学作品，这样的故事素材曾被多次改编，无论是大银幕还是小银幕——从1923年的无声电影，到1935年克拉克·盖博洛丽泰·扬翻拍的电影，或是1981年的动画版电影，又或是1996年鲁特格尔·哈尔主演、理查德·德莱福斯作为对话旁白的那个版本，这里仅仅是举出了几个例子而已。


1996年版本

　　就如同预期的一样，John的旁白贯穿影片始终，这一点跟原著是一致的，哈里森·福特用他那标志性、带有慵懒疲倦的语调说话，就是那种半咆哮半睿智的粗声粗气的声音——《野性的呼唤》过于倚重迎合家庭观众们的口味了。影片错误地以为观众们特别是孩子们，需要露骨的故事情节和情感流露。

　　这部影片处于中间地带——既有一些激动人心的冒险经历和情感宣泄，也有一些关于大自然的镜头，但又被技术所束缚，剥夺了观众们欣赏自然和纯净奇观的观影体验。

　　克里斯·桑德斯曾经是故事板（情节串联图板）作者，曾合写了1998年动画电影《花木兰》的剧本，随后继续与人共同执导了动画电影《星际宝贝》《驯龙高手》《疯狂原始人》，他对于动画业界来说是再熟悉不过了。这部是他的首部真人电影，也是独立导演作品的处女座，但他过度沉溺于技术操作了。这部电影的人物角色都非常鲜活，而这正是本片的目标之一。

导演、妻子与他们的狗狗Buckley在首映现场

这只狗狗是片中Buck的设计原型

　　Hal是一个有虐待倾向、超级具有攻击性的混球，John是一个沉默寡言、内向性格的男人，但他的生活一直是停滞不前的状态，被他的过去所困扰。这些特质让Buck成为了焦点——影片正是通过利用这一点，去评价跟Buck相遇的人身上的内在性格特点，同时这些人的行为，也反过来成为刺激Buck觉醒的催化剂。

　　通过将外在表现出来的情感符号嫁接在Buck身上（这一点也体现在泰瑞·诺塔里参演的《猩球崛起》系列电影中），《野性的呼唤》试图去支配所要表达的情感，而不是主动上前迎合。但实际上却给人虚假的感觉，而且让人看的很累、精疲力尽。影片特效看上去“真真的”，可以说97%都起作用了。但当身处于自然环境的情景中，这部电影的缺点就更加明显地凸显出来了。

　　总而言之，如果用真狗的话可能对Buck来说会更好点——无论这个决定在现场拍摄制作某些场景时，会带来怎样的困难和挑战。如果说《美国狙击手》不经意间流露出了廉价道具对电影表现效果的局限性，那么《野性的呼唤》则说明了昂贵的噱头不仅不能解决所有问题，有时候还会适得其反。

　　备注：您最喜欢的关于狗狗的电影是哪部？请在下方评论区告诉我们吧！


   编辑：甄甏甏

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关键词： 野性的呼唤 哈里森·福特 影评 BrentSimon
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野性的呼唤

野性的呼唤 (2020)

-1.0

导演：克里斯·桑德斯

主演：哈里森·福特

在线播放

哈里森·福特

哈里森·福特

Harrison Ford

职业：演员 | 制作人

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克里斯·桑德斯

克里斯·桑德斯

Chris Sanders

职业：导演 | 编剧

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