



海报中米拉乔沃维奇的装备一种名为Jawblade的大刀状武器，看来他们面对的怪物非常难缠，影片北美定档9月4日。















游戏概念图











2018年发布的剧照 2018年发布的剧照









片场环境





“电影的拍摄地点道路崎岖，有时甚至是在50摄氏度高温、零下摄氏度并伴有1小时50英里大风这样的恶劣天气下，这让电影有了一种粗糙的真实感，我觉得这是目前许多在松林电影制片厂作外景拍摄地动作电影所不具备的东西。我们在摄影棚里拍了三天，其中一天用绿屏拍摄，其他的外景用自然光在取景地拍摄。”