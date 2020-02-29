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40米大砍刀来了!《怪物猎人》首曝海报

同名游戏改编作品 今年9月4日上映

2020-02-29 08:54:28 来源：Mtime时光网

《怪物猎人》首曝海报，40米大砍刀真的来了！


　　时光网讯 由保罗·安德森执导的游戏改编电影《怪物猎人》首曝海报，主演米拉·乔沃维奇饰演的Natalie Artemis肩抗40米大砍刀、托尼·贾饰演的猎人则拿着巨型弓箭。

　　海报中米拉乔沃维奇的装备一种名为Jawblade的大刀状武器，看来他们面对的怪物非常难缠，影片北美定档9月4日。



　　《怪物猎人》游戏于2004年首次推出，玩家在游戏中饰演猎人，通过不断讨伐各种巨型怪物获得金钱与装备，享受在大自然中狩猎怪兽的乐趣。

游戏概念图

　　电影《怪物猎人》讲述米拉·乔沃维奇饰演联合国军队队长娜塔莉·阿蒂米斯，她意外落入传送门，进入了一个怪兽栖息的异世界，并将与泰国演员托尼·贾饰演的猎人共同击退怪兽，关闭传送门来阻止怪物侵袭地球。在这一过程中，阿蒂米斯遇到了很多人，其中最重要的一位是朗·普尔曼所饰演的上将。


2018年发布的剧照

　　这是《生化危机》夫妻档保罗·安德森米拉·乔沃维奇的又一游戏改编力作，仍由康斯坦丁影业打造。影片预算为6000万美元，片方此前曾表示希望将“怪物猎人”打造成一个全新的系列电影。2019年时光网曾前往南非片场探班，导演表示艰苦的野外拍摄环境也为影片的最终效果带来了意外惊喜。

片场环境

      “电影的拍摄地点道路崎岖，有时甚至是在50摄氏度高温、零下摄氏度并伴有1小时50英里大风这样的恶劣天气下，这让电影有了一种粗糙的真实感，我觉得这是目前许多在松林电影制片厂作外景拍摄地动作电影所不具备的东西。我们在摄影棚里拍了三天，其中一天用绿屏拍摄，其他的外景用自然光在取景地拍摄。”

   编辑：小火纸

关键词： 怪物猎人 海报 米拉乔沃维奇 托尼贾
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