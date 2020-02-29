2020年全球电影票房衰退已成必然。





时光网讯 随着“新冠肺炎”（COVID-19）疫情在全球范围内蔓延，好莱坞3-5月的多个电影作品影院发行遭遇麻烦。片厂要求员工暂缓前往中国、日本、意大利、韩国等疫情较为严重的地区。好莱坞一些片厂组建战略团队综合评估疫情的潜在影响。





此外，分析人士认为：影院发行受到影响，影视消费者更多呆在家里，会让Netflix这样的流媒体公司受益。









《花木兰》海报





很多在中国内地定档2月的好莱坞影片都撤档，何时继续上映也无确切答案。鉴于大多数影院处于关闭状态，这些影片短时间内很难与当地观众见面，何况是3月份的影片。









据《综艺》了解，大多数好莱坞主要制片厂已经开始组建战略团队，由来自生产、营销、融资和人力资源工作人员组成，评估疾病的潜在影响。他们的任务是确认在这些疫情区的工作人员如何保证安全和健康。在很多情况下，他们鼓励这些员工在家办公。









当然对于中国、日本、韩国和意大利来说，由于疫情的影响，本土电影的市场损失也将非常大。







3月30日到4月2日拉斯维加斯将举行一年一度的CinemaCon，好莱坞大片厂还是会按计划参加，全球各地的参展商多数也会前来，但中国电影公司由于旅游禁令不得不取消计划。