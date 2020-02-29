时光网讯 随着“新冠肺炎”（COVID-19）疫情在全球范围内蔓延，好莱坞3-5月的多个电影作品影院发行遭遇麻烦。片厂要求员工暂缓前往中国、日本、意大利、韩国等疫情较为严重的地区。好莱坞一些片厂组建战略团队综合评估疫情的潜在影响。
此外，分析人士认为：影院发行受到影响，影视消费者更多呆在家里，会让Netflix这样的流媒体公司受益。
很多在中国内地定档2月的好莱坞影片都撤档，何时继续上映也无确切答案。鉴于大多数影院处于关闭状态，这些影片短时间内很难与当地观众见面，何况是3月份的影片。
此外，《花木兰》、《新咒怨》
、《1/2的魔法》
等影片在意大利也可能推迟公映。在全球范围内，“新冠肺炎”已经感染超过8.25万人，造成2810人死亡。医疗专家预计随着病毒继续传播到其他地区，这一数字会继续攀升。
据《综艺》了解，大多数好莱坞主要制片厂已经开始组建战略团队，由来自生产、营销、融资和人力资源工作人员组成，评估疾病的潜在影响。他们的任务是确认在这些疫情区的工作人员如何保证安全和健康。在很多情况下，他们鼓励这些员工在家办公。
好莱坞各大片厂也在考虑调整影片在部分市场的公映日期以应对疫情，譬如《神奇女侠2》《速度与激情9》
等，同时也要考虑3-5月档期调整对2020年下半年甚至2021年造成怎样的影响。好莱坞的高管认为中国和意大利影院的关闭，以及韩国等市场的情况，将会导致数十亿美元的票房损失。
当然对于中国、日本、韩国和意大利来说，由于疫情的影响，本土电影的市场损失也将非常大。
3月30日到4月2日拉斯维加斯将举行一年一度的CinemaCon，好莱坞大片厂还是会按计划参加，全球各地的参展商多数也会前来，但中国电影公司由于旅游禁令不得不取消计划。