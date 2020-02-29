网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

好莱坞片厂应对新冠疫情成立战略团队

3-5月档期电影均受影响 Netflix可能受益

2020-02-29 10:42:29 来源：Mtime时光网

2020年全球电影票房衰退已成必然。
　　《007：无暇赴死》取消了中国首映计划

　　时光网讯 随着“新冠肺炎”（COVID-19）疫情在全球范围内蔓延，好莱坞3-5月的多个电影作品影院发行遭遇麻烦。片厂要求员工暂缓前往中国、日本、意大利、韩国等疫情较为严重的地区。好莱坞一些片厂组建战略团队综合评估疫情的潜在影响。

     此外，分析人士认为：影院发行受到影响，影视消费者更多呆在家里，会让Netflix这样的流媒体公司受益。

　　据《综艺》网站报道，迪士尼《花木兰》《007：无暇赴死》都已取消中国首映活动计划。索尼《喋血战士》预计将引进登陆中国大陆市场，但是其公映日期仍未确定（北美公映日期3.13）。

《花木兰》海报

　　很多在中国内地定档2月的好莱坞影片都撤档，何时继续上映也无确切答案。鉴于大多数影院处于关闭状态，这些影片短时间内很难与当地观众见面，何况是3月份的影片。

　　此外，《花木兰》、《新咒怨》《1/2的魔法》等影片在意大利也可能推迟公映。在全球范围内，“新冠肺炎”已经感染超过8.25万人，造成2810人死亡。医疗专家预计随着病毒继续传播到其他地区，这一数字会继续攀升。

　  据《综艺》了解，大多数好莱坞主要制片厂已经开始组建战略团队，由来自生产、营销、融资和人力资源工作人员组成，评估疾病的潜在影响。他们的任务是确认在这些疫情区的工作人员如何保证安全和健康。在很多情况下，他们鼓励这些员工在家办公。

　　好莱坞各大片厂也在考虑调整影片在部分市场的公映日期以应对疫情，譬如《神奇女侠2》《速度与激情9》等，同时也要考虑3-5月档期调整对2020年下半年甚至2021年造成怎样的影响。好莱坞的高管认为中国和意大利影院的关闭，以及韩国等市场的情况，将会导致数十亿美元的票房损失。

     当然对于中国、日本、韩国和意大利来说，由于疫情的影响，本土电影的市场损失也将非常大。


　　3月30日到4月2日拉斯维加斯将举行一年一度的CinemaCon，好莱坞大片厂还是会按计划参加，全球各地的参展商多数也会前来，但中国电影公司由于旅游禁令不得不取消计划。

   编辑：小火纸

关键词： 新冠疫情 007无暇赴死 花木兰
关注时光网微信

相关电影/影人

007：无暇赴死

007：无暇赴死 (2020)

0.0

导演：凯瑞·福永

主演：丹尼尔·克雷格

在线播放

花木兰

花木兰 (2020)

0.0

导演：妮基·卡罗

主演：刘亦菲 安柚鑫

在线播放

喋血战士

喋血战士 (2020)

0.0

导演：戴夫·威尔森

主演：范·迪塞尔

在线播放

新咒怨

新咒怨 (2020)

0.0

导演：尼古拉斯·佩谢

主演：安德丽亚·瑞斯..

在线播放

1/2的魔法

1/2的魔法 (2020)

0.0

导演：丹·斯坎隆

主演：汤姆·赫兰德

在线播放

神奇女侠2

神奇女侠2 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

在线播放

速度与激情9

速度与激情9 (2020)

0.0

导演：林诣彬

主演：范·迪塞尔 成康

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

来看看这些大明星们当年的模样！

百张好莱坞演员年轻时出演电影剧照

100
时光网总结了100张好莱坞明星们年轻、年少时，出演电影..
2

《寄生虫》后，该直视韩片的进步了

恐怖/灾难/谍战类型的突破，值得我们学习

对于创作者来说，表达自由相比其他政策支持更为有效，韩..
3

迪士尼曾找李安、姜文执导《花木兰》

为中国市场删改情节 担心木须龙冒犯传统

12
迄今为止的《花木兰》幕后故事最全揭秘。
4

酷帅!新《蝙蝠侠》战袍完整造型曝光

剧组在苏格兰格拉斯哥的大墓地取景

影片在苏格兰格拉斯哥的大墓地取景，蝙蝠侠骑摩托。
5

《卫报》评选韩国电影二十佳名单

奉俊昊、朴赞郁、李沧东多部影片入选

20
英国《卫报》评选韩国电影20佳。

查看更多