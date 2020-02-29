45届凯撒奖颁奖之外的事情似乎更热闹。

波兰斯基在《我控诉》片场









事实上，在凯撒奖刚公布提名时，就有不少团体抗议波兰斯基和他的作品入围，波兰斯基本人也未出席颁奖典礼，但评委顶着压力还是把奖给了他。





波兰斯基在《我控诉》片场





87岁的波兰斯基1978年被美国司法机构认定强奸13岁少女后一直逃亡，近些年来也有一些女性指控波兰斯基在过去几十年有过性骚扰行为，但波兰斯基否认了这些新的指控。





法国凯撒学院奖董事会的21位成员将于2月28日凯撒奖颁奖仪式后集体辞职，然后将进行自我改革，重新选举成员。

早前，有近400位电影界人士，包括影星蕾雅·赛杜、 奥玛·希、导演米歇尔·阿扎纳维西于斯、埃里克·托莱达诺等曾签名请愿要求凯撒进行彻底整改。

凯撒电影学院2月13日曾发表声明称：“电影促进委员会（恺撒奖的实际运营单位）注意到了关于学院管理的批评和问题。我们现在呼吁采取绥靖政策，以防止危及第45届凯撒奖颁奖的进行。”

声明还表示，改革将会实现管理委员会和大委员会中实现性别平等。据悉，目前凯撒奖投票机制中男女比例为65比35。





45届凯撒奖主要获奖名单













