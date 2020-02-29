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波兰斯基获法国凯撒奖最佳导演遭抗议

《悲惨世界》最佳影片 "寄生虫"最佳外语片

2020-02-29 10:00:33 来源：Mtime时光网

45届凯撒奖颁奖之外的事情似乎更热闹。
波兰斯基在《我控诉》片场

　　时光网讯 法国时间2月28日，45届凯撒奖（法国奥斯卡）颁奖，罗曼·波兰斯基凭借《我控诉》获得最佳导演，宣布结果时颁奖现场有部分女演员退场表示抗议。代表法国参与奥斯卡最佳国际影片竞争的《悲惨世界》获得最佳影片，韩国电影《寄生虫》获得最佳外语片。

　　事实上，在凯撒奖刚公布提名时，就有不少团体抗议波兰斯基和他的作品入围，波兰斯基本人也未出席颁奖典礼，但评委顶着压力还是把奖给了他。

波兰斯基在《我控诉》片场

　　87岁的波兰斯基1978年被美国司法机构认定强奸13岁少女后一直逃亡，近些年来也有一些女性指控波兰斯基在过去几十年有过性骚扰行为，但波兰斯基否认了这些新的指控。

　　法国凯撒学院奖董事会的21位成员将于2月28日凯撒奖颁奖仪式后集体辞职，然后将进行自我改革，重新选举成员。

　　早前，有近400位电影界人士，包括影星蕾雅·赛杜、 奥玛·希、导演米歇尔·阿扎纳维西于斯、埃里克·托莱达诺等曾签名请愿要求凯撒进行彻底整改。

　　凯撒电影学院2月13日曾发表声明称：“电影促进委员会（恺撒奖的实际运营单位）注意到了关于学院管理的批评和问题。我们现在呼吁采取绥靖政策，以防止危及第45届凯撒奖颁奖的进行。”

　　声明还表示，改革将会实现管理委员会和大委员会中实现性别平等。据悉，目前凯撒奖投票机制中男女比例为65比35。

45届凯撒奖主要获奖名单

最佳影片 ：《悲惨世界》


最佳导演 ：罗曼·波兰斯基《我控诉》





最佳外语片：《寄生虫》
最佳纪录片：《M》 Yolande Zauberman
最佳改编剧本：《我控诉》罗伯特·哈里斯、罗曼·波兰斯基 

最佳动画片：《我失去了身体》




最佳化妆：《我控诉》

   编辑：小火纸

关键词： 凯撒奖 我控诉 波兰斯基 悲惨世界 寄生虫 法国
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